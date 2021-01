No Acre, até o dia 10 de janeiro de 2021, foram notificados 122.091 casos, onde 43.127 (35,32%) confirmados. Dentre os mais de 43,2 mil casos confirmados de Covid-19 no Estado, 825 óbitos foram registrados no período de 6 de abril a 5 de janeiro de 2021.

Em relação às mortes, os dados mostram que 70,78% -ou 584 casos -são de pessoas com idade acima de 60 anos. Outro público com grande representatividade de óbitos, entre as faixas etárias de 0 a mais de 80 anos, foram de pessoas com comorbidades, representando 64,60%.

No Acre, em torno de 600.000 pessoas serão contempladas pela vacinação contra Covid-19, com esquema de vacinação de 2 doses por pessoas em intervalos de 30 dias. A vacinação será realizada por fases de grupos prioritários, informados pelos meios de comunicação à população. Os dados constam do Plano de Vacinação lançado nesta terça-feira (12).

Ate essa terça-feira, 12, o Acre tinha 43.432 casos confirmados e 827 óbitos em decorrência da doença. Atualmente, 586 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 38.970 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 126 pessoas seguem internadas.

