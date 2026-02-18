Mais de 60 toneladas de lixo foram coletados do local do carnaval de Cruzeiro do Sul

Nas quatro noites de carnaval na Praça Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul, foram coletados 61 toneladas de lixo do local. Desse total, 14 toneladas são de materiais recicláveis e as outras 35 toneladas são de lixo orgânico e outros resíduos.

A última noite de folia, nesta terças-feira, 17, foi a que teve a maior quantidade de lixo produzida, sendo 22 toneladas no total.

A cada final de festa,as 3 da madrugada,as equipes de limpeza iniciaram o trabalho. Com o uso de um caminhão pipa e equipamentos os trabalhadores da Prefeitura de Cruzeiro do Sul garantiram a cidade amanhecendo limpa durante todo o período do carnaval.

“ O Centro da cidade não ficou nenhum dia sujo devido ao período de carnaval. Todo dia o Centro amanheceu limpo e pronta para o comércio iniciar suas atividades e as pessoas seguirem o ritmo normal de suas vidas “, citou o secretário de Obras de Cruzeiro do Sul, Carlos Alves.

Na primeira noite, sábado , 14,foram recolhidas 12 toneladas

Na segunda noite , domingo, 15,foram 17 toneladas

Na terceira noite, segunda-feira ,16, foram retirados do local 11 toneladas

E na quarta noite de folia , na terça-feira, 17, foram 22 toneladas

Total 61 toneladas.

