Acre

Mais de 60 toneladas de lixo foram coletados do local do carnaval de Cruzeiro do Sul

Publicado

8 minutos atrás

em

Nas quatro noites de carnaval na Praça Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul, foram coletados 61 toneladas de lixo do local. Desse total, 14 toneladas são de materiais recicláveis e as outras 35 toneladas são de lixo orgânico e outros resíduos.

A última noite de folia, nesta terças-feira, 17, foi a que teve a maior quantidade de lixo produzida, sendo 22 toneladas no total.

A cada final de festa,as 3 da madrugada,as equipes de limpeza iniciaram o trabalho. Com o uso de um caminhão pipa e equipamentos os trabalhadores da Prefeitura de Cruzeiro do Sul garantiram a cidade amanhecendo limpa durante todo o período do carnaval.

“ O Centro da cidade não ficou nenhum dia sujo devido ao período de carnaval. Todo dia o Centro amanheceu limpo e pronta para o comércio iniciar suas atividades e as pessoas seguirem o ritmo normal de suas vidas “, citou o secretário de Obras de Cruzeiro do Sul, Carlos Alves.

Na primeira noite, sábado , 14,foram recolhidas 12 toneladas

Na segunda noite , domingo, 15,foram 17 toneladas

Na terceira noite, segunda-feira ,16, foram retirados do local 11 toneladas

E na quarta noite de folia , na terça-feira, 17, foram 22 toneladas

Total 61 toneladas.

Acre

Rio Acre sobe 62 centímetros em 24 horas, aponta Defesa Civil

Publicado

54 segundos atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Nível passou de 7,41 metros para 8,03 metros em Rio Branco, mas segue abaixo das cotas de alerta

Foto: Sérgio Vale

O nível do Rio Acre apresentou elevação entre a manhã de terça-feira (17) e quarta-feira (18), em Rio Branco, conforme boletins divulgados pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco.

Na terça-feira, às 5h20, o rio marcou 7,41 metros, após registrar volume de chuva de 11,20 milímetros nas 24 horas anteriores. O nível permanecia abaixo das cotas de alerta (13,50 metros) e de transbordo (14,00 metros).

Já na manhã desta quarta-feira, às 5h18, o manancial atingiu 8,03 metros, indicando elevação de 62 centímetros em relação ao dia anterior. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva foi de 13,20 milímetros.

Apesar da subida, o nível segue distante das marcas consideradas críticas pelas autoridades, que continuam monitorando o comportamento do rio.

Acre

Quarta-feira será de calor e pancadas de chuva em todo o Acre

Publicado

4 minutos atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Previsão indica tempo abafado, sol entre nuvens e possibilidade de chuvas mais intensas em algumas regiões

O tempo quente e abafado deve predominar no Acre nesta quarta-feira (18), com presença de sol, aumento de nuvens e ocorrência de chuvas passageiras e pontuais ao longo do dia. Em algumas áreas, as precipitações podem ser mais intensas, conforme previsão do portal O Tempo Aqui.

A mesma condição climática deve atingir outras regiões da Amazônia e do Centro-Oeste, como Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

Leste e sul do estado

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será de calor e sensação de abafamento, com sol, nuvens e chuvas rápidas. Há média probabilidade de ocorrência de chuvas fortes e baixa possibilidade de temporais.

A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 50% e 60% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram fracos a calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do estado

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com calor, aumento de nuvens e chuvas passageiras. A probabilidade de chuvas fortes é média, e a de temporais é muito baixa.

A umidade mínima varia entre 55% e 65% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos também devem soprar fracos a calmos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas nas regionais

Em Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C, com máximas variando de 32°C a 34°C.

Em Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros marcam mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Plácido de Castro e Acrelândia terão temperaturas semelhantes.

Em Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as máximas variam entre 31°C e 33°C.

Já em Feijó, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas ficam entre 23°C e 25°C, com máximas de até 34°C.

Em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as temperaturas seguem padrão semelhante, com calor e possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia.

Acre

Encerramento do Carnaval de Rio Branco tem alerta contínuo para a prevenção às ISTs

Publicado

7 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Na última noite do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, realizado nesta terça-feira (17), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforçou que os cuidados com a saúde não devem se limitar apenas aos dias de festa, mas precisam ser mantidos ao longo de todo o ano.

IMG 20260217 WA0109 scaled
A Prefeitura reforçou queque os cuidados com a saúde não devem se limitar apenas aos dias de festa. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Durante a programação, a equipe de saúde destacou a importância da prevenção, especialmente no que diz respeito às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A orientação é que, no período pós-folia, a população procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) caso deseje realizar o teste rápido, que é oferecido de forma gratuita e sigilosa.

IMG 20260217 WA0114 scaled
A orientação é que, no período pós-folia, a população procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) caso deseje realizar o teste rápido. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Além dos testes, a rede municipal disponibiliza preservativos masculinos e femininos, géis lubrificantes e auto testes de HIV, que podem ser facilmente encontrados nas Unidades de Saúde da capital.

IMG 20260217 WA0106 scaled
A iniciativa faz parte das ações permanentes de promoção da saúde. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A iniciativa faz parte das ações permanentes de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolvidas pelo município.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a presença da saúde pública vai além dos grandes eventos.

IMG 20260217 WA0108 scaled

“A nossa mensagem é clara: a Saúde está presente o ano inteiro. Após o Carnaval, quem tiver interesse pode procurar qualquer Unidade Básica de Saúde para realizar o teste rápido e receber orientações. A prevenção é um compromisso contínuo, e a rede municipal está preparada para acolher a população em todos os momentos”, destacou.

IMG 20260217 WA0113 scaled
As ações de saúde vão além do período carnavalesco e acompanha a população em todos os momentos. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Reforçando que a presença da saúde vai além do período carnavalesco e acompanha a população em todos os momentos, o servidor público Juliano de Paula destacou a importância do conjunto de ações ofertadas durante a folia.

IMG 20260217 WA0105 scaled
O servidor público Juliano de Paula destacou a importância do conjunto de ações ofertadas durante a folia. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“São ações importantes que vão desde a informação até o acesso aos testes, preservativos e outros serviços. Essa iniciativa mostra que a saúde vem em primeiro lugar e que se precaver é sempre a melhor escolha”, afirmou.

IMG 20260217 WA0111 scaled
O cuidado contínuo com a saúde é essencial para assegurar mais qualidade de vida e bem-estar à população. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Vale ressaltar que o cuidado contínuo com a saúde, por meio do acompanhamento regular e da busca por informações, é essencial para assegurar mais qualidade de vida e bem-estar à população.

