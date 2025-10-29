Mais de 60 corpos são enfileirados em praça após megaoperação no Rio. Veja vídeo

Brasil
Moradores recolheram cadáveres no Rio de Janeiro. A ação, considerada a mais letal da história na cidade, mobilizou 2.500 policiais
Após a megaoperação policial realizada, nesta terça-feira (28/10), no Rio de Janeiro, que mobilizou cerca de 2.500 agentes e já é considerada a mais letal da história do estado, cenas de desespero e horror tomaram conta dos complexos do Alemão e da Penha. Moradores foram vistos recolhendo e cobrindo corpos espalhados pelas ruas, em meio aos destroços deixados pelo intenso confronto. As imagens são fortes e mostram um carro abarrotado de cadáveres e pessoas tentando proteger os corpos com panos.
Mais de 60 cadáveres foram enfileirados na Praça São Lucas, na Penha.
Ainda não sabe se os corpos levados à praça estão contabilizados dentro do número de 64 mortos na operação. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) disse que apura as circunstâncias. Não se sabe se há relação entre esses corpos e a operação.
- Ao todo, 60 corpos foram recolhidos e levados para a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, uma das principais vias da região, ao longo da madrugada desta quarta-feira (29/10).
- O governo do Rio de Janeiro informou que pelo menos 64 pessoas foram mortas em confronto durante a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.
- Em nota, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) afirmou ter tomado conhecimento da presença dos corpos na praça e que as circunstâncias do caso estão sendo apuradas.
De acordo com informações preliminares, a maior parte dos mortos foi encontrada na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde se concentraram os enfrentamentos entre as forças de segurança e os traficantes. Moradores relataram que ainda há corpos no alto do morro, aguardando remoção.
Operação letal
Segundo o Palácio Guanabara, a ação mobilizou 2,5 mil agentes de diversas corporações, entre Polícia Civil, Polícia Militar e unidades especiais, com o objetivo de conter o avanço territorial do Comando Vermelho e desarticular sua base logística.
Moradores relataram madrugada de terror, com helicópteros sobrevoando as comunidades e blindados abrindo caminho pelos becos e vielas. O barulho de tiros e explosões se estendeu até o amanhecer, especialmente nas regiões da Grota, Fazendinha e Vila Cruzeiro.
Apesar do cerco, parte dos criminosos conseguiu escapar por rotas alternativas. Agentes encontraram túneis e passagens camufladas entre casas e muros, usados para fuga coordenada, lembrando a manobra vista há 15 anos, durante a histórica invasão ao Alemão, em 2010.3
Derrite vai relatar projeto que equipara PCC e CV a grupos terroristas
Guilherme Derrite (PP) pretende se licenciar de seu cargo na SSP de São Paulo em novembro para relatar o projeto sobre facções criminosas
Guilherme Derrite (PP-SP) vai se licenciar do seu cargo à frente da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo em novembro para relatar o projeto de lei que enquadra as facções criminosas como organizações terroristas.
Eleito deputado federal pelo PL, o secretário se reuniu nessa terça-feira em Brasília (28/10) com Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Danilo Forte (PL-CE) e Nikolas Ferreira (PL-MG) para acertar o retorno ao Congresso Nacional.
A princípio, Nikolas ficaria com a relatoria do projeto, que estende a aplicação da lei antiterrorismo às organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), e às milícias privadas.
A informação sobre o licenciamento de Derrite foi revelada pela Folha de S. Paulo e confirmada pelo Metrópoles. A reportagem também apurou que o secretário irá retornar ao governo de São Paulo logo após a votação do projeto.
Facção criminosa X Organização terrorista
Após as notícias sobre a megaoperação no Rio de Janeiro na manhã de terça-feira (28/10), políticos de direita se mobilizaram para pedir o enquadramento das facções como terroristas. A medida vem sendo promovida por aliados ao ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), inclusive por seus filhos Carlos e Eduardo.
A mudança de enquadramento, contudo, vai em direção oposta ao que defende o governo Lula (PT), que entende que organizações como o PCC e o CV não podem ter essa classificação por não terem inclinação ideológica.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já se manifestou no passado contra o projeto. Segundo ele, a medida relativiza o entendimento sobre organizações terroristas:
“Grupos terroristas são aqueles que causam perturbação social, política grave e têm uma inclinação ideológica. Isso não acontece com as organizações criminosas, que são relativamente fáceis de se identificar porque praticam crimes que estão capitulados no Código Penal e na legislação extravagante. Grupos terroristas são organizações de outra natureza, e não temos nenhuma intenção de confundir os dois conceitos”, afirmou Lewandowski em 23 de outubro.
Vitrine para as eleições
O retorno de Guilherme Derrite à Câmara coincide com o plano do secretário e se projetar nacionalmente em discussões nacionais relacionadas à segurança.
A princípio, ele planejava adiantar sua saída do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para articular projetos como o da PEC da Segurança Pública. Agora, o secretário deve continuar na SSP até abril, quando começa o período de desincompatibilização.
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (29) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8.
O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 18,91 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,88 bilhões.
Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.
No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Os beneficiários de 39 cidades receberam o pagamento na segunda-feira (20), independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores de 22 municípios do Acre afetados pela seca e de algumas cidades em quatro estados: Amazonas (três), Paraná (duas), Piauí (duas), Roraima (seis) e Sergipe (quatro).
Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).
Regra de proteção
Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. No mês, 211.466 famílias entraram na regra de proteção.
Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois anos para um. No entanto, a mudança só abrange as novas famílias que entraram na fase de transição. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.
Operação Safe Green combate invasão e desmatamento ilegal em unidade de conservação de Rondônia
Ação do MP e forças policiais cumpre 28 mandados e investiga grupo suspeito de causar devastação de 4 mil hectares na Estação Ecológica de Samuel
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais (Nucam/Caema), deflagrou nesta terça-feira (28) a Operação Safe Green. A ação contou com apoio das Polícias Civil e Militar, da Politec, Fitcco, Sedam e dos GAECOs dos Ministérios Públicos do Paraná e Santa Catarina, além da Polícia Civil do Mato Grosso.
Cerca de 150 agentes participaram do cumprimento de medidas cautelares autorizadas pela 1ª Vara de Garantias de Porto Velho contra um grupo investigado por invadir, lotear e explorar ilegalmente a Estação Ecológica de Samuel, localizada entre os municípios de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste.
As investigações apontam que o grupo promovia ocupação irregular, venda clandestina de lotes e extração ilegal de madeira, resultando em quase 4 mil hectares de desmatamento entre 2020 e 2022. Os suspeitos devem responder por crimes como dano em unidade de conservação, grilagem, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A Justiça autorizou o cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão em cidades de Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina e Paraná, além da quebra de sigilos bancário e telefônico, monitoramento eletrônico de cinco investigados e suspensão das atividades de duas associações usadas como fachada para o esquema.
Segundo o MPRO, a organização criminosa movimentou mais de R$ 6 milhões com a venda de lotes em área protegida. O material apreendido será analisado pelo Gaeco e pelo Nucam/Caema para rastrear outros envolvidos e o fluxo financeiro das operações ilícitas.
A Operação Safe Green tem como objetivo interromper a devastação ambiental na Estação Ecológica de Samuel e garantir a responsabilização dos autores pelos crimes cometidos.
