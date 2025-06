Mais de 56 mil servidores terão reajuste salarial a partir do pagamento de junho no Acre

O governo do Acre confirmou que o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais será efetivado no pagamento referente ao mês de junho. A medida contempla 56.967 trabalhadores, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas das administrações direta, indireta, autárquica e fundacional, efetivos e temporários.

A implementação do aumento foi anunciada pelas secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz) e ressalta o compromisso da gestão do governador Gladson Camelí com a valorização do funcionalismo público. Trata-se da terceira parcela do reajuste linear de 5,08%, aprovado em 2023, a partir de um plano escalonado que prevê o total de 20,32% de recomposição salarial até 2026.

O reajuste é resultado de um esforço contínuo para manter o equilíbrio fiscal, valorizar os profissionais do serviço público e assegurar a regularidade na folha de pagamento. A medida tem o aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) e cumpre os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), garantindo sustentabilidade financeira à iniciativa.

O governador Gladson Camelí destaca que a recomposição salarial representa mais do que uma obrigação legal: é uma demonstração de reconhecimento. “Com a efetivação da terceira etapa do reajuste, alcançamos o percentual acumulado de 15,24%, resultado de um esforço responsável e contínuo do nosso governo para valorizar os servidores públicos. Essa conquista incentiva a melhoria da qualidade do serviço público e a construção de uma administração mais justa e, acima de tudo, comprometida com os acreanos e as acreanas. Sabemos que servidores motivados e reconhecidos são fundamentais para transformar a vida da nossa população”, afirma.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, frisa que a valorização do servidor excede o aspecto financeiro: “Além da política de recomposição salarial, o governo do Estado tem investido fortemente na qualificação profissional, oferecendo oportunidades de capacitação e formação continuada. Também temos buscado garantir melhores condições de trabalho, com ambientes mais adequados e recursos que valorizem o dia a dia do servidor. Servidor valorizado é sinônimo de serviço público bem feito”.

