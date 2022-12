Mais de 54,6 mil famílias do AC receberam o vale-gás em dezembro; última parcela do ano é paga nesta sexta (23)

Aos poucos o Rio Branco vai anunciando as contratações para a temporada de 2023. O lateral esquerdo Nathã seguirá no José de Melo para disputa da Copa Verde e do Campeonato Estadual. O atleta chegou em 2022 para atuar no Sub 20 e aproveitou as oportunidades no Campeonato Brasileiro da Série D.

Pode antecipar

O presidente do Estrelão, Valdemar Neto, confirmou para o dia 16 de janeiro o início da preparação, mas essa data pode ser alterada. A equipe vai estrear na Copa Verde no dia 18 de fevereiro contra o Princesa do Solimões, do Amazonas, e o objetivo é garantir no mínimo um mês de treinamentos.

