As notificações de Covid-19 no Estado do Acre começaram a ser feitas a partir do dia 2 de março seguindo até o dia 15 daquele mês com média com 2 notificações diárias.

Após a confirmação dos primeiros casos, no dia 17 de março, as notificações aumentaram de forma significativa.

Até o momento são 21.137 casos notificados. Desses, 11.496 – ou 54,4% do total de exames -foram descartados para Covid-19.

9.295 exames, ou 44,0% do total, foram confirmados. Nesta sexta-feira (12) 346 exames (1,6% do total) seguem aguardando resultado de exame por PCR no Lacen e no Laboratório Charles Mérieux.

