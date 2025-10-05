Mais de 4 mil pessoas devem fazer a prova do CPNU2 no Acre

No Acre, 4.101 candidatos devem realizar neste domingo, 5 de outubro, a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU2), em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As avaliações serão aplicadas em nove locais, sendo que mais da metade dos inscritos, 2.207, fará a prova na Estácio Unimeta, em Rio Branco.

A prova objetiva terá início às 13h (horário de Brasília). Por causa do fuso de duas horas a menos, no Acre os portões serão fechados às 10h30, horário local.

Os candidatos devem apresentar documento oficial com foto, inclusive versões digitais aceitas nos aplicativos oficiais do GOV.BR, e o cartão de confirmação disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução do concurso.

Do total de candidatos no Acre, 1.060 se declararam negros, 60 indígenas, 11 quilombolas e 238 pessoas com deficiência. Entre os inscritos, 2.440 são mulheres e 1.661 homens. O bloco mais concorrido é o de Administração, com 1.052 inscritos.

Embora haja apenas uma vaga específica para o Acre, destinada ao cargo de Engenheiro Agrônomo no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a maior parte dos candidatos busca oportunidades de abrangência nacional, em cargos de nível superior em diversas áreas da Administração.

O CPNU2 é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Comentários