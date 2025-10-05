Acre
Mais de 4 mil pessoas devem fazer a prova do CPNU2 no Acre
No Acre, 4.101 candidatos devem realizar neste domingo, 5 de outubro, a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU2), em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As avaliações serão aplicadas em nove locais, sendo que mais da metade dos inscritos, 2.207, fará a prova na Estácio Unimeta, em Rio Branco.
A prova objetiva terá início às 13h (horário de Brasília). Por causa do fuso de duas horas a menos, no Acre os portões serão fechados às 10h30, horário local.
Os candidatos devem apresentar documento oficial com foto, inclusive versões digitais aceitas nos aplicativos oficiais do GOV.BR, e o cartão de confirmação disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução do concurso.
Do total de candidatos no Acre, 1.060 se declararam negros, 60 indígenas, 11 quilombolas e 238 pessoas com deficiência. Entre os inscritos, 2.440 são mulheres e 1.661 homens. O bloco mais concorrido é o de Administração, com 1.052 inscritos.
Embora haja apenas uma vaga específica para o Acre, destinada ao cargo de Engenheiro Agrônomo no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a maior parte dos candidatos busca oportunidades de abrangência nacional, em cargos de nível superior em diversas áreas da Administração.
O CPNU2 é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).
Projeto “Produzir para Empregar” Gera Entusiasmo e Riqueza no Campo, Afirma Prefeito Tião Bocalom
O prefeito Tião Bocalom celebrou efusivamente os resultados de seu projeto social e econômico, o “Produzir para Empregar”, após a divulgação de um depoimento que, segundo ele, comprova o sucesso da iniciativa.
Em uma declaração nas redes sociais, o prefeito expressou grande satisfação: “Que alegria ver um depoimento como este! É isso que nós fazemos, meus amigos!”
O programa visa oferecer condições e oportunidades ao pequeno produtor rural, tanto homens quanto mulheres, como forma de fomentar a economia local e gerar “as verdadeiras riquezas da nossa terra”.
“Este é mais um exemplo do nosso projeto PRODUZIR PARA EMPREGAR — levar condições e oportunidades ao nosso homem/mulher do campo, para que gerem as verdadeiras riquezas da nossa terra!”, afirmou Bocalom.
O prefeito destacou que o produtor rural em questão é “apenas um entre tantos pequenos produtores que recebem nosso apoio” e reforçou o compromisso da gestão em manter o investimento no setor.
Tião Bocalom concluiu sua mensagem com um tom de convicção e otimismo: “Vamos continuar firmes, porque a RIQUEZA VEM DA NOSSA TERRA!”.
A iniciativa “Produzir para Empregar” tem sido um ponto central na administração de Bocalom, buscando fortalecer a agricultura familiar e a produção local como pilares para o desenvolvimento econômico e social da região.
Idoso de 69 anos fica ferido após ser atropelado por motociclista que fugiu sem prestar socorro em Senador Guiomard
Vítima sofreu fratura exposta na perna e foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco; PRF investiga o caso
Na noite deste sábado (4), um idoso identificado como Antônio Pinto Paixão Neto, de 69 anos, ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na comunidade Baixa Verde, zona rural de Senador Guiomard, sentido Boca do Acre, pela BR-317.
De acordo com informações de moradores, Antônio seguia a pé em direção à igreja quando foi atingido por um motociclista que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, o idoso foi arremessado ao solo, sofrendo fratura exposta e deformidade na perna direita.
O condutor da moto fugiu do local sem prestar socorro. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância do município. A equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
No hospital, Antônio recebeu atendimento inicial no Setor de Traumatologia e, posteriormente, foi transferido para o Setor de Ortopedia para exames mais detalhados. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele é estável.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve investigar o caso e tentar identificar o motociclista que se evadiu após o acidente.
Domingo será de muito calor e predomínio de sol no Acre
O domingo (5) será marcado por tempo quente e ensolarado em todo o Acre, segundo informações do portal O Tempo Aqui. A previsão também se estende a regiões de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva). Apesar do predomínio do sol, pancadas rápidas e isoladas de chuva podem ocorrer em alguns pontos do estado.
Leste e sul do Acre
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será muito quente, com sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuvas fortes. Pode chover de forma rápida e fraca em áreas isoladas.
A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 40% à tarde, e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste, em intensidade fraca a moderada, com rajadas ocasionais.
Centro e oeste do estado
Nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente e ventilado, com sol e nuvens, e possibilidade de chuvas rápidas em alguns pontos. A umidade mínima deve ficar entre 40% e 50% durante a tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos devem ser fracos a calmos, com rajadas esporádicas, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas
• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 35°C e 37°C;
• Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 36°C e 38°C;
• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C;
• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C;
• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 36°C e 38°C;
• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C;
• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C.
