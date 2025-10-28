Mais de 300 aposentados e pensionistas do Acre têm benefícios bloqueados por falta de prova de vida

Acreprevidência alerta que procedimento é obrigatório e deve ser realizado no mês de aniversário; regularização libera pagamento em até 72 horas

Mais de 300 aposentados e pensionistas do Acre tiveram seus pagamentos bloqueados por não realizarem a prova de vida, procedimento obrigatório que confirma que o beneficiário está vivo e evita fraudes. A informação foi divulgada pela Acreprevidência nesta terça-feira (28), alertando que o bloqueio ocorre automaticamente quando a comprovação não é feita durante o mês de aniversário do segurado.

Opções para regularização:

Aplicativo AcrePrev: realização digital do procedimento

Presencialmente: comparecimento à sede da Acreprevidência

Visita domiciliar: disponível para casos especiais

Após a regularização, o pagamento é liberado em até 72 horas. O instituto ressalta que o processo é simples e rápido, recomendando que os segurados não deixem para realizar a prova de vida na última hora. Estão dispensados da obrigação apenas aqueles que se aposentaram ou se tornaram pensionistas em 2025.

Canais de atendimento:

A medida visa garantir a segurança do sistema previdenciário e o correto pagamento dos benefícios, protegendo tanto os cofres públicos quanto os direitos dos legítimos beneficiários.

