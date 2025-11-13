Conecte-se conosco

Acre

Mais de 30 mil moradores de unidades de conservação do Acre vivem com saneamento precário

Publicado

2 horas atrás

em

Mais de 30 mil pessoas enfrentam problemas de água, esgoto ou lixo; em algumas áreas, índice chega a 99,97% da população, segundo dados do IBGE

A pesquisa "Áreas protegidas na Amazônia Legal: um retrato ambiental e estatístico" mostra que 53% dos residentes enfrentam múltiplos problemas simultâneos de saneamento. 

Um retrato alarmante das condições de saneamento nas unidades de conservação do Acre foi revelado pelo Censo 2022 do IBGE: mais de 30 mil moradores dessas áreas protegidas vivem com algum tipo de precariedade em serviços básicos. Dos 34 mil habitantes das UCs, 32.059 pessoas – equivalente a 92% da população – enfrentam dificuldades no abastecimento de água, destinação de esgoto ou coleta de lixo.

A situação é ainda mais crítica quando se excluem as habitações indígenas do tipo “maloca”: nesses casos, 99,97% dos moradores convivem com alguma forma de precariedade sanitária. A pesquisa “Áreas protegidas na Amazônia Legal: um retrato ambiental e estatístico” mostra que 53% dos residentes enfrentam múltiplos problemas simultâneos de saneamento. A maioria desta população se declara parda (72,5%), enquanto 14,5% são brancos, 7% pretos e 6% indígenas.

O estado possui 11 unidades de conservação federais. Os moradores incluem comunidades tradicionais, indígenas, entre outros grupos. 

Perfil das carências
  • Problemas de saneamento: 92% dos moradores
  • Múltiplas precariedades: 53% (mais de um problema)
  • Excluindo malocas: 99,97% com alguma deficiência
Características demográficas
  • Pardos: 72,5%
  • Brancos: 14,5%
  • Pretos: 7%
  • Indígenas: 6%
Contexto territorial
  • Unidades de conservação federais: 11 no Acre
  • População: Comunidades tradicionais, indígenas e outros grupos

Estes resultados fazem parte da pesquisa Áreas protegidas na Amazônia Legal : um retrato ambiental e estatístico. Em julho deste ano, o IBGE divulgou, pela primeira vez, um levantamento sobre os moradores dessas áreas.

Esses dados se referem a moradores de domicílios particulares permanentes ocupados. Na análise que exclui domicílios particulares permanentes do tipo “habitação indígena sem paredes ou maloca”, o cenário é ainda mais dramático: 99,97% conviviam com alguma forma de precariedade, o que representa mais de 16 mil pessoas.

Outras 13,4 mil (80%) relataram enfrentar mais de um problema de saneamento.

Os números revelam o paradoxo da conservação ambiental no Acre: enquanto as unidades protegem a floresta, suas populações humanas carecem de serviços básicos. A situação exige políticas públicas que conciliem proteção ambiental com dignidade para os moradores tradicionais.

A situação exige políticas públicas que conciliem proteção ambiental com dignidade para os moradores tradicionais. 

Para o presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), que vive na Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes. Para ele, estas informações são cruciais para resolver problemas antigos, como a regularização de ocupações.

“Na [Reserva] Chico Mendes, a gente estima que deve ter mais ou menos 10 mil moradores dentro dela. Desses 10 mil moradores, eu acredito que entre 500 a mil, são pessoas que estão vivendo totalmente ilegal e a gente precisa resolver esse problema. Tanto nós, representando a sociedade civil, como o próprio governo precisa resolver o problema da nossa unidade para que ela volte a se regularizar”, ressaltou durante o lançamento da pesquisa Censo Demográfico 2022: Unidades de Conservação.

Este recorte do Censo foi lançado em auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac). No estado, de acordo com os dados, a maioria dos moradores de UCs coleta água de fontes ou nascentes, rios e poços rasos: são 27,2 mil pessoas nesta categoria.

Em relação ao esgotamento sanitário, o maior número é o de moradores que utilizam fossas rudimentares ou buracos para o descarte: 12,8 mil pessoas.Outro dado preocupante é que 8 mil moradores declararam não terem banheiro ou sanitário.

A expectativa é que os dados ajudem a direcionar políticas públicas mais eficazes.

Do total de 34 mil habitantes nas UCs, 32.059 enfrentam fragilidades nos serviços básicos – o equivalente a 92% desta população. 

Acre

Acre aplica 47,8 mil doses contra sarampo em campanha de proteção de fronteiras

Publicado

5 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Estratégia federal entre julho e outubro buscou prevenir surtos em regiões de divisa com a Bolívia, onde doença ainda circula; vacinação reforçou proteção de populações vulneráveis

A vacinação em massa reforçou a proteção de populações vulneráveis em municípios acreanos que mantêm intenso fluxo com território boliviano. 

Com informações do Ministério da Saúde

Em uma ação estratégica de proteção das áreas de fronteira, o Acre aplicou mais de 47,8 mil doses da vacina contra o sarampo entre julho e outubro deste ano. A campanha foi coordenada pelo Ministério da Saúde como parte de um esforço nacional para fortalecer a imunização em estados que fazem divisa com a Bolívia, país onde ainda há registros ativos da doença.

A iniciativa buscou criar uma barreira sanitária nas regiões fronteiriças, prevenindo a importação de casos e possíveis surtos da doença no território brasileiro. A vacinação em massa reforçou a proteção de populações vulneráveis em municípios acreanos que mantêm intenso fluxo com território boliviano, garantindo maior cobertura vacinal em uma das regiões mais sensíveis à reintrodução do vírus no país.

O reforço na vacinação ocorreu após a identificação de casos importados do país vizinho, responsáveis por episódios de transmissão em outras regiões do Brasil. Para evitar a reintrodução do vírus, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) intensificou as ações no Acre e em outros três estados — Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Graças à resposta rápida e à ampliação da cobertura vacinal, o Brasil mantém o certificado de eliminação do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). O reconhecimento atesta que o vírus não circula de forma contínua no território nacional, embora a vigilância siga permanente nas fronteiras.

A vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para pessoas de 1 a 59 anos. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é essencial para preservar o controle da doença e garantir que o país continue livre de novos surtos.

Estratégia federal entre julho e outubro buscou prevenir surtos em regiões de divisa com a Bolívia, onde doença ainda circula; vacinação reforçou proteção de populações vulneráveis. 

Acre

PF desarticula rede de tráfico internacional na fronteira, as ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia

Publicado

28 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Operação Mater Criminis prende duas pessoas e cumpre cinco mandados em Epitaciolândia e Brasiléia; grupo trazia drogas do Peru para distribuição no Acre e Rondônia

A Polícia Federal deflagrou a Operação Mater Criminis na fronteira para desarticular um esquema de tráfico internacional e interestadual de drogas e combater lavagem de dinheiro. 

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Mater Criminis para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro na fronteira do Acre com a Bolívia. As ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Durante as diligências, duas pessoas foram presas em flagrante – uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e outra por posse de arma de uso permitido, os nomes dos presos ainda não foi divulgado pela assessoria da policia federal do acre.

As investigações, que começaram com informações sobre a atuação do grupo, revelaram que a organização trazia drogas do Peru para distribuição nos estados do Acre e Rondônia, além de ocultar e disfarçar valores provenientes do tráfico. Os investigados responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo.

Resultados da operação

Duas prisões em flagrante:

  • Uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

  • Outra por posse de arma de uso permitido

Escopo das investigações
  • Rota internacional: Drogas trazidas do Peru para o Brasil
  • Distribuição: Acre e Rondônia
  • Crimes financeiros: Ocultação e dissimulação de valores do tráfico
Crimes apurados
  • Tráfico de drogas
  • Associação para o tráfico
  • Lavagem de dinheiro
  • Posse ilegal de arma de fogo

A operação reforça a atuação da PF no combate ao narcotráfico na estratégica região de fronteira tripa entre Brasil, Bolívia e Peru, considerada rota crítica para o ingresso de entorpecentes no país. Mais informações a qualquer momento direto da redação do jornal oaltoacre.com

As ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal no Acre. 

Acre

Prefeito de Assis Brasil se reúne com cartório para agilizar regularização fundiária no município

Publicado

44 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Prefeito Jerry Correia (PP) e titular do cartório, Andreza Andrade, alinham parceria para dar segurança jurídica a moradores e promover crescimento urbano ordenado

Gestão municipal prioriza titularidade de imóveis como política de dignidade social. 

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PP), recebeu nesta quarta-feira (12) a titular do Cartório do município, Andreza Andrade, para tratar do andamento do processo de regularização fundiária na cidade. A reunião, que contou com a presença do diretor de Cadastro e Tributos, da secretária municipal de Finanças, do secretário de Planejamento e do procurador-geral do município, teve como objetivo estabelecer parcerias para agilizar os trâmites legais de documentação de imóveis.

O prefeito Jerry Correia destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades de sua gestão, afirmando que a iniciativa busca “dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade”. A ação conjunta entre Prefeitura e Cartório visa garantir segurança jurídica aos moradores e promover o desenvolvimento urbano de forma organizada no município localizado na fronteira com o Peru.

O encontro, contou com a presença de secretários, procurador-geral, buscou estabelecer parcerias para agilizar trâmites legais e atender famílias que aguardam documentação definitiva de seus imóveis. 

Objetivos da parceria
  • Segurança jurídica: Garantir direito à propriedade
  • Agilidade: Desburocratizar processos de regularização
  • Ordenamento urbano: Promover crescimento organizado do município
Declaração do prefeito

“Queremos dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade. Esse é um passo importante para o crescimento ordenado de Assis Brasil” – Jerry Correia

Equipe participante
  • Diretor de Cadastro e Tributos
  • Secretária Municipal de Finanças
  • Secretário de Planejamento
  • Procurador-geral do município

Jerry Correia e titular do cartório, Andreza Andrade, alinham parceria para agilizar documentação de imóveis; iniciativa busca dar segurança jurídica a moradores. 

