Mais de 30 mil moradores de unidades de conservação do Acre vivem com saneamento precário
Mais de 30 mil pessoas enfrentam problemas de água, esgoto ou lixo; em algumas áreas, índice chega a 99,97% da população, segundo dados do IBGE
Um retrato alarmante das condições de saneamento nas unidades de conservação do Acre foi revelado pelo Censo 2022 do IBGE: mais de 30 mil moradores dessas áreas protegidas vivem com algum tipo de precariedade em serviços básicos. Dos 34 mil habitantes das UCs, 32.059 pessoas – equivalente a 92% da população – enfrentam dificuldades no abastecimento de água, destinação de esgoto ou coleta de lixo.
A situação é ainda mais crítica quando se excluem as habitações indígenas do tipo “maloca”: nesses casos, 99,97% dos moradores convivem com alguma forma de precariedade sanitária. A pesquisa “Áreas protegidas na Amazônia Legal: um retrato ambiental e estatístico” mostra que 53% dos residentes enfrentam múltiplos problemas simultâneos de saneamento. A maioria desta população se declara parda (72,5%), enquanto 14,5% são brancos, 7% pretos e 6% indígenas.
Perfil das carências
- Problemas de saneamento: 92% dos moradores
- Múltiplas precariedades: 53% (mais de um problema)
- Excluindo malocas: 99,97% com alguma deficiência
Características demográficas
- Pardos: 72,5%
- Brancos: 14,5%
- Pretos: 7%
- Indígenas: 6%
Contexto territorial
- Unidades de conservação federais: 11 no Acre
- População: Comunidades tradicionais, indígenas e outros grupos
Estes resultados fazem parte da pesquisa Áreas protegidas na Amazônia Legal : um retrato ambiental e estatístico. Em julho deste ano, o IBGE divulgou, pela primeira vez, um levantamento sobre os moradores dessas áreas.
Esses dados se referem a moradores de domicílios particulares permanentes ocupados. Na análise que exclui domicílios particulares permanentes do tipo “habitação indígena sem paredes ou maloca”, o cenário é ainda mais dramático: 99,97% conviviam com alguma forma de precariedade, o que representa mais de 16 mil pessoas.
Outras 13,4 mil (80%) relataram enfrentar mais de um problema de saneamento.
Os números revelam o paradoxo da conservação ambiental no Acre: enquanto as unidades protegem a floresta, suas populações humanas carecem de serviços básicos. A situação exige políticas públicas que conciliem proteção ambiental com dignidade para os moradores tradicionais.
Para o presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), que vive na Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes. Para ele, estas informações são cruciais para resolver problemas antigos, como a regularização de ocupações.
“Na [Reserva] Chico Mendes, a gente estima que deve ter mais ou menos 10 mil moradores dentro dela. Desses 10 mil moradores, eu acredito que entre 500 a mil, são pessoas que estão vivendo totalmente ilegal e a gente precisa resolver esse problema. Tanto nós, representando a sociedade civil, como o próprio governo precisa resolver o problema da nossa unidade para que ela volte a se regularizar”, ressaltou durante o lançamento da pesquisa Censo Demográfico 2022: Unidades de Conservação.
Este recorte do Censo foi lançado em auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac). No estado, de acordo com os dados, a maioria dos moradores de UCs coleta água de fontes ou nascentes, rios e poços rasos: são 27,2 mil pessoas nesta categoria.
Em relação ao esgotamento sanitário, o maior número é o de moradores que utilizam fossas rudimentares ou buracos para o descarte: 12,8 mil pessoas.Outro dado preocupante é que 8 mil moradores declararam não terem banheiro ou sanitário.
A expectativa é que os dados ajudem a direcionar políticas públicas mais eficazes.
Acre aplica 47,8 mil doses contra sarampo em campanha de proteção de fronteiras
Estratégia federal entre julho e outubro buscou prevenir surtos em regiões de divisa com a Bolívia, onde doença ainda circula; vacinação reforçou proteção de populações vulneráveis
Com informações do Ministério da Saúde
Em uma ação estratégica de proteção das áreas de fronteira, o Acre aplicou mais de 47,8 mil doses da vacina contra o sarampo entre julho e outubro deste ano. A campanha foi coordenada pelo Ministério da Saúde como parte de um esforço nacional para fortalecer a imunização em estados que fazem divisa com a Bolívia, país onde ainda há registros ativos da doença.
A iniciativa buscou criar uma barreira sanitária nas regiões fronteiriças, prevenindo a importação de casos e possíveis surtos da doença no território brasileiro. A vacinação em massa reforçou a proteção de populações vulneráveis em municípios acreanos que mantêm intenso fluxo com território boliviano, garantindo maior cobertura vacinal em uma das regiões mais sensíveis à reintrodução do vírus no país.
O reforço na vacinação ocorreu após a identificação de casos importados do país vizinho, responsáveis por episódios de transmissão em outras regiões do Brasil. Para evitar a reintrodução do vírus, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) intensificou as ações no Acre e em outros três estados — Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Graças à resposta rápida e à ampliação da cobertura vacinal, o Brasil mantém o certificado de eliminação do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). O reconhecimento atesta que o vírus não circula de forma contínua no território nacional, embora a vigilância siga permanente nas fronteiras.
A vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para pessoas de 1 a 59 anos. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é essencial para preservar o controle da doença e garantir que o país continue livre de novos surtos.
PF desarticula rede de tráfico internacional na fronteira, as ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia
Operação Mater Criminis prende duas pessoas e cumpre cinco mandados em Epitaciolândia e Brasiléia; grupo trazia drogas do Peru para distribuição no Acre e Rondônia
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Mater Criminis para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro na fronteira do Acre com a Bolívia. As ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.
Durante as diligências, duas pessoas foram presas em flagrante – uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e outra por posse de arma de uso permitido, os nomes dos presos ainda não foi divulgado pela assessoria da policia federal do acre.
As investigações, que começaram com informações sobre a atuação do grupo, revelaram que a organização trazia drogas do Peru para distribuição nos estados do Acre e Rondônia, além de ocultar e disfarçar valores provenientes do tráfico. Os investigados responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo.
Resultados da operação
Duas prisões em flagrante:
Uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
Outra por posse de arma de uso permitido
Escopo das investigações
- Rota internacional: Drogas trazidas do Peru para o Brasil
- Distribuição: Acre e Rondônia
- Crimes financeiros: Ocultação e dissimulação de valores do tráfico
Crimes apurados
- Tráfico de drogas
- Associação para o tráfico
- Lavagem de dinheiro
- Posse ilegal de arma de fogo
A operação reforça a atuação da PF no combate ao narcotráfico na estratégica região de fronteira tripa entre Brasil, Bolívia e Peru, considerada rota crítica para o ingresso de entorpecentes no país. Mais informações a qualquer momento direto da redação do jornal oaltoacre.com
Prefeito de Assis Brasil se reúne com cartório para agilizar regularização fundiária no município
Prefeito Jerry Correia (PP) e titular do cartório, Andreza Andrade, alinham parceria para dar segurança jurídica a moradores e promover crescimento urbano ordenado
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PP), recebeu nesta quarta-feira (12) a titular do Cartório do município, Andreza Andrade, para tratar do andamento do processo de regularização fundiária na cidade. A reunião, que contou com a presença do diretor de Cadastro e Tributos, da secretária municipal de Finanças, do secretário de Planejamento e do procurador-geral do município, teve como objetivo estabelecer parcerias para agilizar os trâmites legais de documentação de imóveis.
O prefeito Jerry Correia destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades de sua gestão, afirmando que a iniciativa busca “dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade”. A ação conjunta entre Prefeitura e Cartório visa garantir segurança jurídica aos moradores e promover o desenvolvimento urbano de forma organizada no município localizado na fronteira com o Peru.
Objetivos da parceria
- Segurança jurídica: Garantir direito à propriedade
- Agilidade: Desburocratizar processos de regularização
- Ordenamento urbano: Promover crescimento organizado do município
Declaração do prefeito
“Queremos dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade. Esse é um passo importante para o crescimento ordenado de Assis Brasil” – Jerry Correia
Equipe participante
- Diretor de Cadastro e Tributos
- Secretária Municipal de Finanças
- Secretário de Planejamento
- Procurador-geral do município
