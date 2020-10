Com um investimento de R$ 8,5 milhões, o governo do Acre quer implantar 53 sistemas de abastecimento de água simplificados em aldeias indígenas do município de Jordão e comunidades ribeirinhas de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

Por serem cidades isoladas e com acesso apenas por meio fluvial e aéreo, o governador do Acre, Gladson Cameli, pediu apoio logístico ao Exército Brasileiro para conseguir dar início às instalações nas comunidades. A ideia é que o trabalho seja concluído em 10 meses.

O governador esteve em Manaus nessa sexta-feira (23) para solicitar apoio do 7º Batalhão de Engenharia e Construção (7º BEC). O pedido é para auxílio no transporte aéreo e fluvial de insumos, materiais e pessoal. Assim como para a extração de madeira e areia para a execução dos trabalhos. _____________________

O comando do 7º BEC informou que vai ser realizado um estudo de viabilidade técnica, com reconhecimento do local, que é uma das fases do convênio, para verificar as condições de execução por parte do Exército.