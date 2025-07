Mais de 296 mil acreanos passam a ter direito à conta de luz gratuita

A noite gelada desta sexta-feira (04), típico da época deu lugar à animação da folia, o colorido, alegria e a música contagiante, na praça carnavalesca Hugo Poli que foi palco da abertura oficial do tradicional Carnavale 2025, o maior Carnaval fora de época do estado.

Neste ano, o evento é resultado de uma parceria público-privada envolvendo o Governo do Estado do Acre, a Prefeitura de Brasiléia, o Rotary Club – Penápolis, Eduardo Saadi e Naldo Maia. E faz parte das comemorações dos 115 anos de emancipação política do município, celebrado no último dia 3 de julho.

A primeira noite do evento reuniu foliões acreanos bolivianos, que enfrentaram o frio típico da fronteira nesta época do ano com muita folia e animação. O senador Sérgio Petecão também prestigiou a festa popular.

“O Carnavale já virou tradição e é um momento de confraternização, valorização da nossa cultura e, principalmente, de aquecimento da economia local”, afirmou o prefeito Carlinhos do Pelado.

Entre as atrações da noite estiveram DJ Thiago Rodrigues, com duas apresentações, a Banda Arregaça Aê, Ferdiney Ryos e a Banda Pegada Prime, que não deixaram ninguém parado.

Para completar a festa, a gestão municipal disponibilizou Wi-Fi gratuito com ultra conexão, permitindo que os foliões compartilhassem cada momento nas redes sociais.

A programação segue neste sábado com grandes shows de artistas locais e regionais.

A estrutura do evento conta ainda com mais de 12 atrações músicas entres artistas locais, regionais e DJs. Além de mais de 50 expositores na praça de alimentação e bebidas, artesanato e espaço para crianças.

As forças de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a segurança particular fazem a proteção do evento.

Por Fernando Oliveira

Fotos: Gennoci Nascimento

Secom/Prefeitura de Brasileia

