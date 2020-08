Ouça áudio:

Uma portaria do Ministério da Saúde prorrogou para todo o mês de agosto 277 leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em 19 municípios. No total, serão repassados R$ 13,2 milhões para que os leitos que atendem pacientes com covid-19 continuem funcionando por mais 30 dias.

A transferência será feita em parcela única por meio do Fundo Nacional de Saúde.

A cidade com o maior número de leitos reabilitados é Fortaleza (CE). Na cidade, o Hospital Leonardo da Vinci vai receber R$ 2,8 milhões para que 60 leitos continuem atendendo pacientes de forma completa durante o mês. O hospital particular foi requisitado pela secretaria de saúde do estado para atender exclusivamente pacientes com covid-19.

Além do Ceará, tiveram leitos reabilitados municípios de Roraima, Santa Catarina e Piauí. A lista completa pode ser consultada na portaria nº 1.968, de 5 de agosto de 2020.

