PRF tem reforçado ações contra o tráfico de drogas e outros crimes. Acre tem mais de 144 mil km² na faixa de fronteira.

O Acre tem tem 144,5 mil km² de área dentro da faixa de fronteira do país, o que deixa o estado mais vulnerável para a entrada de drogas, já que faz fronteira com o Peru e Bolívia. No último ano, a Segurança Pública tem reforçado as ações de combate ao narcotráfico.

E as rodovias federais dentro do estado são as principais rotas para entrada e saída de droga. Prova disso é que nos primeiros seis meses deste ano foram apreendidos mais de 269 quilos de cocaína nas rodovias estaduais. O número é 7% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram 252,174 quilos.

Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atribui o aumento nas apreensões ao reforço policial que teve no começo deste ano e também à capacitação dos policiais.

“A PRF tem conseguido tirar de circulação mais drogas que no ano passado exatamente devido a várias ações. Primeiramente tem investimento em treinamento, capacitação policial e também a chegada de novos policiais depois do último concurso tem auxiliado bastante, além das fiscalizações e as parcerias com as demais forças de Segurança”, pontua o assessor de comunicação da PRF, Wilse Filho.

As parcerias fazem parte de termos de cooperação entre as polícias, reforçado pela Segurança Pública no estado em junho. O IBGE atualizou a faixa de fronteira em todo o país no começo de junho e o secretário de Segurança no estado, coronel Paulo César, já havia falado das ações nas áreas mais vulneráveis.

O Acre é o estado do país em que os 22 municípios estão dentro da faixa de fronteira, sob legislação específica para áreas de segurança nacional pela lei N° 6.634 /1979, regulamentada em 1980. Das cidades do estado, 16 têm 100% do território dentro da faixa.