Mais de 236 mil idosos já emitiram a nova carteira de identidade no Acre

A mineira Manu e a acreana Manu entram em quadra nesta quinta, 19, em Qindong, na China, para a disputa da etapa do Pro Tour Futures. A dupla foi eliminada na primeira fase em Qingdao e aproveitou os dias para intensificar os treinamentos.

Circuito BB

Depois do evento do Tour Pro Futures, na China, a dupla Manu e Quemile retorna ao Brasil e no fim de semana do dia 25 deste mês estará em Brasília, no Distrito Federal, para jogar a 3ª etapa do Circuito Aberto do Banco do Brasil.

