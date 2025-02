Mais de 200 mulheres lideranças evangélicas expressam agradecimento à vice-governadora Mailza durante 1º Ameacre Mulher

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou neste sábado, 22, do 1º Ameacre Mulher, encontro que juntou mais de 200 pastoras, ministras e lideranças evangélicas de todo o Acre na sede da Igreja Assembleia de Deus AD Brás Madureira, em Rio Branco.

A iniciativa da Associação de Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), por meio do departamento de Mulheres da Associação de Ministras do Evangelho do Acre (Ameacre Mulher), é liderada pela pastora Cida Moura, a primeira mulher a presidir o campo da Assembleia de Deus no estado.

Durante o encontro, as mulheres lembraram do apoio mútuo do governo à comunidade evangélica do Acre.

Mailza, que também é secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), destacou a participação das mulheres e o compromisso do governo do Acre com a comunidade religiosa.

“Conheço a Ameacre há 28 anos e hoje é um dia feliz ao me juntar a tantas mulheres que fazem a diferença em suas cidades, bairros, interior do nosso Acre. É uma alegria ver essa harmonia, essa paz nas igrejas, e me emociono com tantas mulheres ocupando esse espaço”, disse.

A vice-governadora reforçou que como gestora, está na luta pelo crescimento econômico, fortalecimento das famílias, combate a violência contra as mulheres, combate as desigualdades sociais e proteção às crianças e destacou que as igrejas tem ajudado nesse desafio.

“Parabenizo por esse gesto da Ameacre, e agora com a Ameacre Mulher, de juntar, de agregar. Somos o governo do respeito, que trabalha para toda a comunidade religiosa do Acre”, afirmou Mailza.

Presidente da Adebras e uma das idealizadoras do evento, pastora Cida Moura, agradeceu o trabalho do governo do Acre.

“Mailza é uma das maiores apoiadoras da Ameacre desde antes de ser senadora da República. Como parlamentar, deu sua contribuição e continua agora como vice-governadora. Uma honra no primeiro encontro da Ameacre Mulher ter sua presença” e reforçou dizendo que essa parceria e união potencializa o trabalho social que as igrejas já executam.

O presidente da Ameacre, pastor Eldo Gama, disse que o encontro permite uma integração entre as mulheres e ressaltou a parceria do Estado. “Temos uma vice-governadora evangélica e um governador muito parceiro. Agradecemos por nos ajudar na Marcha para Jesus e a Noite Gospel na Expoacre, principais eventos da comunidade gospel no estado. Essas iniciativas do governo são um refúgio para o povo cristão”, destacou.

O violinista José Carlos Souza deixou o momento ainda mais especial. Morador da zona rural do Bujari, conta que soube do evento, por uma rede social. “Me ofereci para tocar. Fiquei muito feliz quando recebi a resposta que sim. Uma honra fazer parte deste momento”, conta.

Membro da Assembleia de Deus Unificada, José Carlos da aulas de música e violão, outro instrumento que toca, para crianças e adolescentes no município.

Programa Igreja Legal

Além de apoiar os eventos gospel no estado, a gestão do governador Gladson Cameli tem feito uma força-tarefa para regularização fundiária e documentação de templos religiosos em todo o Estado por meio do Programa Igreja Legal, do Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

Devido a importância das atividades sociais e espirituais que as entidades religiosas desenvolvem, o governador incluiu a iniciativa no plano plurianual (PPA 2024-2027), que garante orçamento próprio para implementação do programa.

Todas as instituições religiosas podem participar do programa. Já foram entregues documentos para diversas entidades, incluindo o Santo Daime, igrejas evangélicas, católicas e também espíritas. Dessa forma, o programa beneficia diferentes crenças, promovendo inclusão e apoio às iniciativas religiosas no Acre.

O programa oferece segurança jurídica e facilita o acesso ao crédito bancário para reformas das igrejas. Além disso, permite o fortalecimento de outras políticas públicas que as igrejas e denominações religiosas já desenvolvem no estado do Acre, contando com o apoio tanto do poder público estadual quanto municipal por meio dessa documentação.

