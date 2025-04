Mais de 20 toneladas de peixe devem ser comercializada em Brasileia durante a feira do Peixe 2025

Valorizando a agricultura familiar e apoiando os produtores e produtoras rurais, o prefeito Carlinhos do Pelado fez nesta quarta-feira santa (16), abertura oficial da Feira do Feira do Peixe 2025.

A tradicional feira promete movimentar a economia do município durante o período da Semana Santa.

E com mais de 20 toneladas de peixe, do pirarucu ao tambaqui, está sendo disponível para a população com a participação de mais de 30 produtores locais, a feira também conta com a parceria do Sebrae, que oferece suporte técnico e orientação aos empreendedores da agricultura familiar.

Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da união entre gestão pública e instituições de apoio ao pequeno produtor. “Essa feira é uma oportunidade para os nossos agricultores e pescadores terem uma renda extra e movimentar a economia em nosso município. E com atuação da nossa Secretaria de Agricultura e com apoio do Sebrae também conseguimos apoiar e qualificar ainda mais nossos produtores e oferecer um evento maior e mais organizado com estrutura e qualidade para todos aqui na feira para quem está trabalhando ou para quem vem comprar. Vem você também participar com agente da nossa feira saborear os nossos peixes e conhecer os nossos produtos também ”, afirmou o prefeito.

Representando o Sebrae, Jailson Araújo reforçou o compromisso da instituição em fazer parcerias com outras instituições para realização de feiras. “O Sebrae acredita no potencial da de nossos empreendedores e produtores e está aqui fazendo essa parceria com a Prefeitura de Brasileia para que eles melhorem sua produção, vendas e para fortalecer a economia do município”, disse.

Já na praça na praça de alimentação os clientes encontram também café da manhã, almoço e até janta.

A produtora Osângela Maia que mora no KM 63, que trouxe mais de 700 kg de pescado para a feira disse que vende na feira do desde o início da criação da feira o segundo ela gera o oportunidade de comprar bem e valorizar quem trabalha com honestidade. “Eu venho todos anos. Aqui a gente encontra de tudo, é mais barato e ainda ajuda quem produz com tanto esforço”, comentou.

A Feira do Peixe segue até sexta-feira (18), ao meio dia, na quinta-feira santa (17), fica aberta das 6h às 18h, na praça Maria Florêncio, com programação especial e atrações culturais ao longo dos dias.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários