Flagrante foi feito no sábado (24) na zona rural de Epitaciolândia pelo Grupo Especial de Fronteira. Dois homens foram presos por contrabando, dois carros e duas armas foram apreendidas.

Uma carga de mais de 18,8 mil cigarros contrabandeados foi flagrada, no sábado (24), durante patrulhamento do Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron) em uma chácara na zona rural de Epitaciolândia, no interior do Acre.

