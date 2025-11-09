Geral
Mais de 170 crianças são diagnosticadas com doença mão-pé-boca na capital e Saúde entra em alerta
Secretaria de Saúde confirma aumento sazonal de infecções entre crianças, mas afirma que situação está sob controle e dentro da média dos últimos anos
Nos últimos dias, unidades de pronto atendimento (UPAs) e postos de saúde de Rio Branco têm registrado o aumento de casos da Síndrome Mão-Pé-Boca (SMPB), uma infecção viral comum na infância. Diversas crianças deram entrada nas unidades com sintomas típicos da doença, que inclui febre, irritação e pequenas bolhas nas mãos, pés e boca.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o cenário está sendo acompanhado pela equipe de vigilância epidemiológica, mas os números permanecem dentro do esperado para o período. Segundo o secretário Rennan Biths, a doença tem comportamento sazonal, com aumento de casos durante os meses mais chuvosos.
“Até aqui, dentro das nossas unidades, temos o registro de 173 ocorrências de mão-pé-boca. Não há nada que fuja da média dos últimos anos. As unidades estão preparadas para atender essa demanda”, explicou o secretário.
Biths ressaltou ainda que, apesar de a doença ter alta capacidade de contágio, especialmente em creches e escolas, os casos costumam ser leves e raramente representam risco à vida das crianças. “Temos protocolos de atendimento bem definidos, e a rede está pronta para acolher e tratar as crianças que apresentarem sintomas”, completou.
A Síndrome Mão-Pé-Boca é causada por enterovírus, como o Coxsackie A16 e o Enterovírus A71, e é transmitida principalmente por contato com secreções, saliva ou fezes. Os sintomas iniciais incluem febre, mal-estar e dor de garganta, seguidos por pequenas úlceras na boca e manchas ou bolhas nas mãos, pés e nádegas.
Segundo o pediatra Guilherme Augusto Pulici, especialista em Pediatria, Alergia e Imunologia, a doença é autolimitada e melhora em cerca de uma semana, desde que sejam mantidos os cuidados básicos. “É importante manter a hidratação e usar medicamentos indicados pelo pediatra para controlar a febre e a dor. Antibióticos não têm efeito sobre o vírus”, destacou o médico.
Casos graves são raros, mas podem causar desidratação ou atingir o sistema nervoso central, exigindo atendimento hospitalar. Por isso, a Semsa orienta os pais a procurarem a unidade de saúde mais próxima caso a criança apresente os sintomas.
A prevenção depende principalmente da higiene rigorosa das mãos, da limpeza de brinquedos e superfícies e do afastamento temporário de crianças doentes até a melhora clínica.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria, essas medidas são as mais eficazes para conter surtos e proteger a saúde coletiva.
O que é doença mão-pé-boca?
A doença mão-pé-boca é uma infecção viral muito contagiosa, causada principalmente pelo vírus Coxsackie, da família dos enterovírus. Afeta com mais frequência crianças menores de cinco anos, embora adolescentes e adultos também possam ser infectados. Seu nome se deve à presença de lesões na boca, nas mãos e nos pés.
Sintomas
Geralmente, os sintomas são leves, surgem entre três e seis dias após o contágio e incluem:
- febre (pode chegar a mais de 39ºC)
- dor de garganta
- falta de apetite e mal-estar
- bolhas (vesículas) dolorosas na boca, mãos e pés
- bolinhas vermelhas na pele (erupção cutânea) que também podem aparecer nas nádegas e genitais
- em casos raros, pode causar meningite, encefalite ou miocardite (inflamação no cérebro ou coração)
Diagnóstico
O diagnóstico da doença é feito pelo(a) médico(a) pediatra ou pelo(a) clínico(a) geral com base nos sintomas característicos da doença mão-pé-boca e no exame físico do(a) paciente. Na maioria dos casos, exames laboratoriais não são necessários.
Tratamento
Não há tratamento com medicações específicas para a condição. Ela costuma desaparecer sozinha entre sete e 10 dias. Porém, certos medicamentos e algumas condutas podem aliviar a dor e o desconforto geral:
- repouso
- hidratação com líquidos frios
- alimentação leve e pastosa (purê, gelatina, sorvete)
- medicamentos analgésicos e antitérmicos prescritos pelo(a) médico(a)
- em casos graves, podem ser indicados antivirais
Prevenção
A transmissão ocorre por via fecal-oral, por meio do contato direto com pessoas infectadas, fezes, saliva, outras secreções ou com alimentos e objetos contaminados. Por isso, a prevenção depende de cuidados básicos de higiene:
- lavar as mãos com água e sabão com frequência e por pelo menos 20s
- desinfetar superfícies, brinquedos e objetos compartilhados
- cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir
- evitar contato com pessoas infectadas
- afastar crianças doentes da escola até o desaparecimento das vesículas
Mesmo após a recuperação, a pessoa pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente quatro semanas.
Comentários
Geral
Roubos no Acre têm alta de 4,76% em outubro, mas acumulado do ano mostra queda de 19%
Capital concentra 70% dos 1.397 casos registrados entre janeiro e outubro de 2025; tendência de longo prazo segue em queda, apesar do recrudescimento mensal
Os registros de roubo no Acre apresentaram um aumento significativo no mês de outubro de 2025, com 176 ocorrências – um salto de 4,76% em comparação com as 168 registradas em setembro. Contudo, a tendência de longo prazo aponta para uma redução expressiva: no acumulado de janeiro a outubro, o estado registrou 1.397 roubos em 2025, uma queda de 19,48% frente aos 1.735 casos do mesmo período em 2024.
A capital Rio Branco continua sendo o epicentro da criminalidade, respondendo por 69,72% dos roubos no acumulado de 2025, com 974 ocorrências. Em seguida, aparecem Cruzeiro do Sul (175 casos), Tarauacá (60) e Brasiléia (35). A comparação entre outubro de 2025 (176 roubos) e outubro de 2024 (180 roubos) mostra uma ligeira queda de 2,22% no volume de ocorrências.
Comparativo mensal e anual
- Outubro/2025: 176 roubos
- Setembro/2025: 168 roubos (+4,76%)
- Outubro/2024: 180 roubos (-2,22%)
- Acumulado 2025: 1.397 casos (-19,48% vs 2024)
Distribuição territorial
- Rio Branco: 974 casos (69,72% do total)
- Cruzeiro do Sul: 175 casos
- Tarauacá: 60 casos
- Brasiléia: 35 casos
Os números revelam a persistente concentração da criminalidade na capital acreana, mesmo com a redução geral no estado. A oscilação mensal demonstra a volatilidade dos indicadores de segurança, exigindo políticas públicas consistentes para consolidar a tendência de queda.
Comentários
Geral
Adolescente acreano morre afogado após carro cair em rio em Mato Grosso
Um grave acidente registrado na noite de sábado, 08, no bairro Alto da Glória, município de Sinop, em Mato Grosso, resultou na morte de uma menina de 11 anos e do acreano Érick Conceição Pires da Silva, de 17 anos. As vítimas teriam morrido por afogamento após o carro em que estavam cair nas águas do Rio Preto.
Segundo informações do site de notícias RDNews de Sinop, o acidente ocorreu por volta das 23h53. Os adolescentes estavam em um Toyota Corolla conduzido por um adulto ainda não identificado. Chovia intensamente na cidade quando o motorista perdeu o controle do veículo, que aquaplanou, bateu em uma barreira e caiu no rio.
Populares que estavam nas proximidades conseguiram retirar os dois jovens do carro, mas ambos já estavam sem vida. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop. Até a manhã deste domingo (9), o condutor do automóvel ainda não havia sido identificado pela polícia local.
A mãe de Érick, Helena Conceição Pires, iniciou uma campanha virtual para arrecadar recursos e custear o translado do corpo do filho até Plácido de Castro (AC), onde mora o pai biológico do rapaz. Segundo ela, o valor necessário é de R$ 15 mil. Quem desejar contribuir pode fazer doação via Pix para o número (69) 98468-0495, em nome de Helena Conceição Pires.
Comentários
Geral
Domingo será de tempo instável e chuvas fortes em várias regiões do Acre
O domingo (9) será de tempo instável em todo o Acre, com chuvas a qualquer hora do dia e possibilidade de temporais em diversas regiões. De acordo com a previsão meteorológica, o fenômeno também deve atingir estados vizinhos, como Rondônia, Mato Grosso, Goiás e o sul e sudoeste do Amazonas, além das regiões de planície da Bolívia e áreas de selva no Peru.
No leste e sul do estado, que compreende as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a instabilidade predomina desde as primeiras horas da manhã. As chuvas podem ocorrer de forma contínua e, em alguns pontos, com forte intensidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 75% durante a tarde e alcançar índices de até 100% no início do dia. Os ventos sopram fracos a moderados, vindos do sudeste, com variações do sul e sudoeste.
Já no centro e oeste do Acre, que inclui as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo deve se manter quente, com períodos de sol entre nuvens e chuvas pontuais. Também há alta probabilidade de precipitações fortes em algumas áreas. A umidade relativa do ar mínima fica entre 60% e 70% à tarde, e a máxima pode chegar a 100% pela manhã. Os ventos são predominantemente fracos, com leves variações de direção.
As temperaturas variam conforme a região. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, e as máximas entre 26°C e 28°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros variam de 19°C a 21°C nas mínimas e de 25°C a 27°C nas máximas. Já nas regiões mais centrais e do oeste, como Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul, as máximas podem chegar a 32°C.
Você precisa fazer login para comentar.