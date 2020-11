A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) empossou, nesta quinta-feira (26), os últimos aprovados no concurso da Polícia Civil realizado em 2017.

No mês de junho, a polícia empossou 62 aprovados do concurso. A cerimônia de posse ocorreu no auditório da Polícia Civil.

Tomaram posse nesta quinta:

120 agentes de Polícia Civil;

20 delegados;

19 escrivães;

20 auxiliares de necropsia.

Também em junho, a Sejusp informou que um delegado tinha desistido do cargo e dois agentes de polícia e dois escrivães pediram a reclassificação. Com as mudanças, tomaram posse sete delegados, 11 escrivães, 39 agentes de polícia e cinco auxiliares de necropsia, na época.

Felipe Martins, delegado empossado, destacou que a sociedade pode esperar muito empenho, determinação, eficiência e inteligência para garantir a paz e segurança.

“O sentimento é de dever cumprido, chegamos aqui com muita luta e, da mesma forma que estamos bastante honrados de fazer parte da corporação, temos a certeza e a visão do compromisso que nos espera”, contou.

No evento, foi feita a exposição dos novos veículos que vão ser entregues para a Segurança Pública. Segundo o governador, foram investidos mais R$ 3 milhões, sendo R$ 708 mil de recursos próprios do Acre e mais de R$ 2 milhões são recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e Combate à Criminalidade.

“Vou dar todas as oportunidades e condições para que a Secretaria de Segurança faça seu trabalho, juntamente com nossas polícias. Essa é a minha obrigação. Digo que temos que cuidar bem de pessoas que querem o bem e aí cada um é de maior e a Constituição está aí para dizer o que tem que ser fazer”, falou o governador Gladson Cameli.

O resultado final do concurso para contratação de delegados, agentes, escrivães e auxiliares de necropsia foi homologado em fevereiro deste ano. Ao todo, foram 277 classificados. E o curso de formação foi concluído em novembro do ano passado.