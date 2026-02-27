Mais de 16 mil acreanos solicitam primeira CNH pelo aplicativo; 125 já foram emitidas no estado

Novas regras reduziram custo em 70% e prazo de nove para dois meses; Brasil soma 424 mil habilitações no novo modelo

Mais de 16 mil acreanos já solicitaram a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por meio do aplicativo CNH do Brasil. A informação foi repassada ao g1 pelo Ministério dos Transportes.

Segundo o órgão, em todo o estado, 125 CNHs já foram emitidas até a última terça-feira (24) pelo aplicativo criado pela pasta.

Mudanças nas regras

As etapas para emitir a CNH mudaram em janeiro deste ano e, com as novas regras, o custo de todo o processo caiu cerca de 70%, além de haver redução no tempo necessário para concluir a habilitação.

Conforme a pasta, até a última terça-feira (24), 10.289 candidatos concluíram o processo para obter a primeira CNH nos dois primeiros meses de 2026 em âmbito nacional. O Ministério dos Transportes afirma que, no modelo anterior, o processo levava cerca de nove meses. Com as mudanças, os candidatos passaram a obter o documento em, aproximadamente, dois meses.

Números nacionais

Ao somar os candidatos que iniciaram o processo de obtenção da CNH antes das novas regras, mas que terminaram o processo dentro das novas regras, com aqueles que já aderiram ao novo modelo de emissão do documento, o país soma 424.349 brasileiros habilitados.

O aplicativo CNH do Brasil ultrapassou a marca de 50 milhões de usuários cadastradosnacionalmente. Mais de 3 milhões de brasileiros iniciaram o curso de formação de condutores pela plataforma, e cerca de 2 milhões já concluíram essa etapa.

Como funciona

O novo modelo centraliza o processo em ambiente digital. Pelo aplicativo, o candidato inicia o pedido, realiza o curso teórico online, agenda exames médico e psicológico, faz a coleta de biometria e presta as provas teórica e prática. Após a aprovação em todas as fases, o documento é emitido.

Outra inovação é a ampliação da atuação de instrutores de trânsito autônomos, com 52.195 cursos práticos já registrados para candidatos à primeira habilitação.

