Mais de 123 mil famílias acreanas recebem o Bolsa Família nesta segunda

O Governo Federal realizou nesta segunda-feira, 20, o pagamento unificado do Bolsa Família para todas as 123.943 famílias beneficiárias no Acre, distribuídas entre os 22 municípios do estado. O repasse antecipado faz parte das medidas de enfrentamento a desastres naturais, como enchentes, inundações e estiagens, adotadas pelo programa de transferência de renda.

Neste mês, o investimento total no Acre ultrapassa R$ 90,43 milhões, com benefício médio de R$ 730,78 por família, um dos valores mais altos do país. O estado está entre os seis com média superior a R$ 700, ao lado de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará e Maranhão.

Além do Bolsa Família, 47.213 famílias acreanas também recebem o Auxílio Gás, no valor de R$ 108, resultado de um investimento de R$ 5,09 milhões do Governo Federal.

Dentro do pacote de benefícios, 68.865 crianças de zero a seis anos recebem neste mês o Benefício Primeira Infância, que garante R$ 150 adicionais por integrante nessa faixa etária. O investimento destinado a esse público no Acre soma R$ 9,84 milhões.

Outros benefícios complementares de R$ 50 chegam a 116.349 crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 5.935 gestantes e 3.351 nutrizes (mães em fase de amamentação). Para esses pagamentos, o investimento federal no estado supera R$ 5,86 milhões.

O programa também contempla 433 famílias em situação de rua, 6.030 indígenas, duas famílias quilombolas, 46 com crianças em situação de trabalho infantil, 151 com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão e 126 de catadores de material reciclável.

A capital Rio Branco lidera a lista, com 41.791 famílias atendidas. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul (14.089), Tarauacá (8.862) e Sena Madureira (8.719). Já Santa Rosa do Purus, com 1.176 famílias beneficiadas, apresenta o maior valor médio do benefício no estado, de R$ 897,67, um dos maiores do país. Na sequência estão Jordão (R$ 879,28), Porto Walter (R$ 821,07) e Assis Brasil (R$ 818,12).

Relacionado

Comentários