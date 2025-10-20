Conecte-se conosco

Acre

Mais de 123 mil famílias acreanas recebem o Bolsa Família nesta segunda

Publicado

51 minutos atrás

em

O Governo Federal realizou nesta segunda-feira, 20, o pagamento unificado do Bolsa Família para todas as 123.943 famílias beneficiárias no Acre, distribuídas entre os 22 municípios do estado. O repasse antecipado faz parte das medidas de enfrentamento a desastres naturais, como enchentes, inundações e estiagens, adotadas pelo programa de transferência de renda.

Neste mês, o investimento total no Acre ultrapassa R$ 90,43 milhões, com benefício médio de R$ 730,78 por família, um dos valores mais altos do país. O estado está entre os seis com média superior a R$ 700, ao lado de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará e Maranhão.

Além do Bolsa Família, 47.213 famílias acreanas também recebem o Auxílio Gás, no valor de R$ 108, resultado de um investimento de R$ 5,09 milhões do Governo Federal.

Dentro do pacote de benefícios, 68.865 crianças de zero a seis anos recebem neste mês o Benefício Primeira Infância, que garante R$ 150 adicionais por integrante nessa faixa etária. O investimento destinado a esse público no Acre soma R$ 9,84 milhões.

Outros benefícios complementares de R$ 50 chegam a 116.349 crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 5.935 gestantes e 3.351 nutrizes (mães em fase de amamentação). Para esses pagamentos, o investimento federal no estado supera R$ 5,86 milhões.

O programa também contempla 433 famílias em situação de rua, 6.030 indígenas, duas famílias quilombolas, 46 com crianças em situação de trabalho infantil, 151 com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão e 126 de catadores de material reciclável.

A capital Rio Branco lidera a lista, com 41.791 famílias atendidas. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul (14.089), Tarauacá (8.862) e Sena Madureira (8.719). Já Santa Rosa do Purus, com 1.176 famílias beneficiadas, apresenta o maior valor médio do benefício no estado, de R$ 897,67, um dos maiores do país. Na sequência estão Jordão (R$ 879,28), Porto Walter (R$ 821,07) e Assis Brasil (R$ 818,12).

Acre

Lei autoriza uso de selos com cores de campanhas em documentos oficiais

Publicado

42 minutos atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Rio Branco sancionou nesta segunda-feira, 20, a Lei Municipal nº 2.596, que autoriza a utilização de selos com cores alusivas a campanhas nacionais e internacionais em documentos públicos, materiais de divulgação e páginas eletrônicas dos órgãos municipais.

A norma estabelece que todos os órgãos da administração pública direta e indireta, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, deverão incorporar os selos em seus materiais oficiais. A medida tem como objetivo reforçar o engajamento do município em causas sociais, ambientais e de saúde pública, a exemplo de campanhas como o Outubro Rosa, Novembro Azul e Setembro Amarelo.

Segundo o texto, os selos devem ser aplicados de forma visível e adequada, respeitando o padrão de identidade visual de cada órgão ou entidade, sem comprometer a clareza ou a formalidade dos documentos.

Acre

RBTrans regulamenta serviço de táxi nos terminais rodoviário e aeroportuário

Publicado

46 minutos atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

Foto: Reprodução

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) publicou nesta segunda-feira, 20, a Portaria nº 303/2025, que regulamenta o funcionamento do serviço de táxi convencional e especial nos dois principais pontos de embarque e desembarque da capital acreana: o Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago e o Aeroporto Internacional Plácido de Castro.

A nova portaria revoga a Portaria nº 187/2025 e define as regras que passam a orientar a prestação do serviço de transporte individual de passageiros nesses locais. Segundo o a portaria, a medida busca garantir maior conforto, segurança e organização tanto para os usuários quanto para os taxistas, além de padronizar a operação conforme as normas municipais.

De acordo com o documento, o serviço de táxi especial será prestado exclusivamente no Aeroporto Internacional de Rio Branco, por veículos devidamente registrados e licenciados pela RBTrans. A operação ficará a cargo das 15 permissões já existentes no antigo aeroporto, que continuam válidas. O segundo grupo autorizado a atuar no local será o da Cooperativa de Condutores de Passageiros do Estado do Acre – Executiva Rádio Táxi.

Já o serviço no Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago será operado por um grupo composto por mais de 70 permissionários, cujas licenças foram oficialmente cadastradas pela RBTrans.

A portaria estabelece ainda que os permissionários devem cumprir as normas da Lei nº 343/82 e demais legislações vigentes, além das determinações específicas do novo regulamento. Todos os veículos deverão estar devidamente caracterizados e submetidos à vistoria prévia do órgão municipal.

O uso do taxímetro será obrigatório, exceto quando houver acordo prévio entre o passageiro e o taxista, e o pagamento das corridas deverá ser feito em moeda corrente, salvo autorização expressa da RBTrans para outro formato.

Entre as exigências, também está a obrigatoriedade de o permissionário estar regularizado junto ao município e cumprir integralmente as condições estabelecidas no Regulamento do Serviço Público de Transporte por Táxi. A licença concedida pela RBTrans terá caráter precário e intransferível, sendo efetivada mediante a assinatura de um Termo de Compromisso.

Segundo o texto, não serão concedidas novas permissões para atuação nos terminais, e qualquer alteração futura no regulamento poderá ocorrer se houver interesse público ou necessidade técnica.

Acre

Acre tem alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet nesta segunda

Publicado

47 minutos atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta segunda-feira, 20, um aviso de chuvas intensas para todo o estado do Acre. O alerta, de grau de severidade “perigo potencial”, segue até as 10h desta terça-feira (21).

De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos fortes variando de 40 a 60 km/h.

