Mais de 123 mil famílias acreanas recebem o Bolsa Família nesta segunda
O Governo Federal realizou nesta segunda-feira, 20, o pagamento unificado do Bolsa Família para todas as 123.943 famílias beneficiárias no Acre, distribuídas entre os 22 municípios do estado. O repasse antecipado faz parte das medidas de enfrentamento a desastres naturais, como enchentes, inundações e estiagens, adotadas pelo programa de transferência de renda.
Neste mês, o investimento total no Acre ultrapassa R$ 90,43 milhões, com benefício médio de R$ 730,78 por família, um dos valores mais altos do país. O estado está entre os seis com média superior a R$ 700, ao lado de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará e Maranhão.
Além do Bolsa Família, 47.213 famílias acreanas também recebem o Auxílio Gás, no valor de R$ 108, resultado de um investimento de R$ 5,09 milhões do Governo Federal.
Dentro do pacote de benefícios, 68.865 crianças de zero a seis anos recebem neste mês o Benefício Primeira Infância, que garante R$ 150 adicionais por integrante nessa faixa etária. O investimento destinado a esse público no Acre soma R$ 9,84 milhões.
Outros benefícios complementares de R$ 50 chegam a 116.349 crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 5.935 gestantes e 3.351 nutrizes (mães em fase de amamentação). Para esses pagamentos, o investimento federal no estado supera R$ 5,86 milhões.
O programa também contempla 433 famílias em situação de rua, 6.030 indígenas, duas famílias quilombolas, 46 com crianças em situação de trabalho infantil, 151 com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão e 126 de catadores de material reciclável.
A capital Rio Branco lidera a lista, com 41.791 famílias atendidas. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul (14.089), Tarauacá (8.862) e Sena Madureira (8.719). Já Santa Rosa do Purus, com 1.176 famílias beneficiadas, apresenta o maior valor médio do benefício no estado, de R$ 897,67, um dos maiores do país. Na sequência estão Jordão (R$ 879,28), Porto Walter (R$ 821,07) e Assis Brasil (R$ 818,12).
Lei autoriza uso de selos com cores de campanhas em documentos oficiais
A Prefeitura de Rio Branco sancionou nesta segunda-feira, 20, a Lei Municipal nº 2.596, que autoriza a utilização de selos com cores alusivas a campanhas nacionais e internacionais em documentos públicos, materiais de divulgação e páginas eletrônicas dos órgãos municipais.
A norma estabelece que todos os órgãos da administração pública direta e indireta, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, deverão incorporar os selos em seus materiais oficiais. A medida tem como objetivo reforçar o engajamento do município em causas sociais, ambientais e de saúde pública, a exemplo de campanhas como o Outubro Rosa, Novembro Azul e Setembro Amarelo.
Segundo o texto, os selos devem ser aplicados de forma visível e adequada, respeitando o padrão de identidade visual de cada órgão ou entidade, sem comprometer a clareza ou a formalidade dos documentos.
RBTrans regulamenta serviço de táxi nos terminais rodoviário e aeroportuário
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) publicou nesta segunda-feira, 20, a Portaria nº 303/2025, que regulamenta o funcionamento do serviço de táxi convencional e especial nos dois principais pontos de embarque e desembarque da capital acreana: o Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago e o Aeroporto Internacional Plácido de Castro.
A nova portaria revoga a Portaria nº 187/2025 e define as regras que passam a orientar a prestação do serviço de transporte individual de passageiros nesses locais. Segundo o a portaria, a medida busca garantir maior conforto, segurança e organização tanto para os usuários quanto para os taxistas, além de padronizar a operação conforme as normas municipais.
De acordo com o documento, o serviço de táxi especial será prestado exclusivamente no Aeroporto Internacional de Rio Branco, por veículos devidamente registrados e licenciados pela RBTrans. A operação ficará a cargo das 15 permissões já existentes no antigo aeroporto, que continuam válidas. O segundo grupo autorizado a atuar no local será o da Cooperativa de Condutores de Passageiros do Estado do Acre – Executiva Rádio Táxi.
Já o serviço no Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago será operado por um grupo composto por mais de 70 permissionários, cujas licenças foram oficialmente cadastradas pela RBTrans.
A portaria estabelece ainda que os permissionários devem cumprir as normas da Lei nº 343/82 e demais legislações vigentes, além das determinações específicas do novo regulamento. Todos os veículos deverão estar devidamente caracterizados e submetidos à vistoria prévia do órgão municipal.
O uso do taxímetro será obrigatório, exceto quando houver acordo prévio entre o passageiro e o taxista, e o pagamento das corridas deverá ser feito em moeda corrente, salvo autorização expressa da RBTrans para outro formato.
Entre as exigências, também está a obrigatoriedade de o permissionário estar regularizado junto ao município e cumprir integralmente as condições estabelecidas no Regulamento do Serviço Público de Transporte por Táxi. A licença concedida pela RBTrans terá caráter precário e intransferível, sendo efetivada mediante a assinatura de um Termo de Compromisso.
Segundo o texto, não serão concedidas novas permissões para atuação nos terminais, e qualquer alteração futura no regulamento poderá ocorrer se houver interesse público ou necessidade técnica.
Acre tem alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet nesta segunda
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta segunda-feira, 20, um aviso de chuvas intensas para todo o estado do Acre. O alerta, de grau de severidade “perigo potencial”, segue até as 10h desta terça-feira (21).
De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos fortes variando de 40 a 60 km/h.
