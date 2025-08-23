Cotidiano
Mais de 120 duatletas em um grande desafio no Duathlon Acreano
Mais de 120 duatletas disputam neste domingo, 24, a partir das 6h30, na Amadeo Barbosa, o Duatlhon Acreano, segunda competição promovida pela Federação Acreana de Triathlon (FATRI) na temporada de 2025. A prova terá 5 quilômetro de corrida, 20 quilômetros de ciclismo e será fechada com 2.500 metros de corrida.
“Trabalhamos mais de dois meses para realizar esse evento. É um desafio para a organização, mas será também um grande desafio para os atletas”, declarou a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.
São Paulo, Amazonas e Rondônia
Além dos acreanos, a prova terá duatletas de São Paulo, Amazonas e Rondônia e isso vai elevar o nível das disputas no feminino, masculino e nas duplas.
“A presença de duatletas de outros estados em Rio Branco diz muito a respeito do evento. Estamos construindo um trabalho importante para a nossa modalidade”, avaliou a dirigente.
Cleber Castro
O presidente da Federação Baiana de Triathlon (FEBATRI), Cleber Castro, será o árbitro geral da prova em Rio Branco.
“Muito feliz pela receptividade e também pelo movimento realizado no nosso esporte no Acre. Isso significa muito para o triathlon brasileiro”, comentou Cleber Castro durante o congresso técnico da realizada na sexta, 22, no auditório da escola Armando Nogueira.
Governo federal publica lista de defeso no Acre com os 22 municípios incluídos
Período de proibição da pesca de 10 espécies no estado vai de novembro de 2025 a março de 2026; medida garante pagamento do Seguro-Defeso a pescadores artesanais
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) divulgou na última sexta-feira (22) a lista de municípios acreanos incluídos no período de defeso – intervalo anual em que a pesca é proibida para preservação de espécies. No total, 22 cidades do Acre foram contempladas, entre elas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Brasileia. A medida, baseada no Decreto nº 12.527/2025, assegura o pagamento do Seguro-Defeso a pescadores artesanais durante a proibição.
No estado, o defeso vigorará de novembro de 2025 a março de 2026, período em que ficará proibida a captura de espécies como dourada, piraíba, pirapitinga, caparari, aruanã, jaraqui, mapará, sardinha, matrinxã e pacu. O MPA destacou que a inclusão de municípios vizinhos aos rios e lagos onde o defeso é aplicado busca garantir transparência e clareza aos trabalhadores que dependem do benefício. O órgão terá até 60 dias para publicar a relação completa de cidades incluídas em cada calendário de defeso do país.
Acre tem 56 mil pessoas em situação de fome e 301 mil em insegurança alimentar, aponta IBGE
Estudo revela que 301 mil acreanos vivem com algum grau de insegurança alimentar; situação grave atinge famílias com redução drástica de quantidade e qualidade das refeições
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2023 mostram que 56 mil pessoas no Acre enfrentavam a fome – estágio mais crítico da insegurança alimentar –, enquanto outras 245 mil viviam em situação de insegurança alimentar moderada ou leve. No total, 301 mil acreanos (o equivalente a cerca de 30% da população do estado) não tinham acesso pleno e permanente a alimentos em quantidade e qualidade adequadas no período analisado.
Conforme parâmetros do Ministério da Saúde, a insegurança alimentar grave (fome) ocorre quando há ruptura no padrão alimentar familiar, com redução severa de quantidade e qualidade dos alimentos, afetando inclusive crianças. Além desse grupo, 55 mil pessoas enfrentavam insegurança moderada – com restrição de alimentos entre adultos – e 190 mil estavam em insegurança leve, caracterizada pela preocupação com o acesso futuro aos alimentos ou comprometimento pontual da qualidade das refeições.
Os números colocam o estado entre os mais vulneráveis do Norte do país.
Os três níveis da insegurança alimentar no Acre
INSEGURANÇA GRAVE (FOME)
56 mil pessoas
Quebra total do padrão alimentar, com redução quantitativa para todos os membros da família, incluindo crianças
INSEGURANÇA MODERADA
55 mil pessoas
Adultos restringem quantidade de alimentos para poupar outros membros da família
INSEGURANÇA LEVE
190 mil pessoas
Qualidade da alimentação comprometida, mas quantidade ainda percebida como adequada
Contexto e Impactos
A situação é agravada por fatores como:
Isolamento geográfico de comunidades ribeirinhas e indígenas
Crise econômica pós-pandemia
Alta no preço dos alimentos acima da média nacional
O Ministério da Saúde alerta que a insegurança alimentar grave representa riscos especialmente para crianças, podendo causar desnutrição crônica e comprometimento do desenvolvimento cognitivo.
Respostas em Andamento
Governo estadual mantém o Programa Acre Sem Fome com distribuição de cestas básicas
ONGs atuam em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação (FAO)
Novos dados do IBGE para 2024 devem avaliar o impacto recente das secas no Vale do Juruá
Organizações da sociedade civil cobram a retomada urgente do Conselho de Segurança Alimentar estadual e políticas específicas para zonas rurais. Os números refletem um desafio estrutural no estado, onde fatores como isolamento geográfico, limitações logísticas e desigualdade social ampliam a vulnerabilidade das populações mais isoladas e de baixa renda.
Tadeu Hassem fiscaliza obras no Ramal do km 59, em Brasileia, com recursos de Mailza
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na última quinta-feira (21) na zona rural de Brasileia para acompanhar de perto as obras em andamento no Ramal do km 59. A vistoria, registrada em suas redes sociais, contou com a presença do vereador Leonir Castro, representante da comunidade local.
Os serviços estão sendo executados com recursos garantidos ainda na época em que a atual vice-governadora Mailza Assis (PP) ocupava o mandato de senadora. A execução acontece em parceria entre o Deracre, o Governo do Estado, a Prefeitura de Brasileia e o mandato parlamentar de Tadeu Hassem.
No local, as equipes já iniciaram a implantação de bueiros, etapa fundamental que será seguida pela abertura de valas e, posteriormente, pela recuperação completa do ramal. A obra beneficiará diretamente produtores rurais e famílias da região, garantindo mais acessibilidade, segurança e escoamento da produção.
O vereador Leonir Castro ressaltou a importância da presença do deputado e da união de esforços em prol da comunidade. “Precisamos de representantes comprometidos, que não apenas destinam recursos, mas também acompanham e cobram resultados. O deputado Tadeu tem feito isso, assim como reconhecemos a contribuição da vice-governadora Mailza nesse trabalho”, destacou.
Nas redes sociais, Tadeu Hassem reforçou o compromisso de seu mandato com a população de Brasileia. “Fiscalizar obras é parte do meu dever como parlamentar. Nosso mandato está e sempre estará à disposição da cidade onde nasci e cresci, ao lado do homem e da mulher do campo”, afirmou.
