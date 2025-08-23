Mais de 120 duatletas em um grande desafio no Duathlon Acreano

Mais de 120 duatletas disputam neste domingo, 24, a partir das 6h30, na Amadeo Barbosa, o Duatlhon Acreano, segunda competição promovida pela Federação Acreana de Triathlon (FATRI) na temporada de 2025. A prova terá 5 quilômetro de corrida, 20 quilômetros de ciclismo e será fechada com 2.500 metros de corrida.

“Trabalhamos mais de dois meses para realizar esse evento. É um desafio para a organização, mas será também um grande desafio para os atletas”, declarou a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.

São Paulo, Amazonas e Rondônia

Além dos acreanos, a prova terá duatletas de São Paulo, Amazonas e Rondônia e isso vai elevar o nível das disputas no feminino, masculino e nas duplas.

“A presença de duatletas de outros estados em Rio Branco diz muito a respeito do evento. Estamos construindo um trabalho importante para a nossa modalidade”, avaliou a dirigente.

Cleber Castro

O presidente da Federação Baiana de Triathlon (FEBATRI), Cleber Castro, será o árbitro geral da prova em Rio Branco.

“Muito feliz pela receptividade e também pelo movimento realizado no nosso esporte no Acre. Isso significa muito para o triathlon brasileiro”, comentou Cleber Castro durante o congresso técnico da realizada na sexta, 22, no auditório da escola Armando Nogueira.

