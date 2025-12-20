Mais 4 reforços do Independência serão integrados ao elenco

O lateral esquerdo Diogo, os volantes Larusso e Kãuan e o meia Kayke Guedes serão integrados ao elenco do Independência neste sábado, 20, no Marinho Monte, visando a disputa da temporada de 2026. Os atletas foram avaliados pelo técnico Ivan Mazzuia e chegam como contratações importantes.

“O Larusso esteve conosco no Brasileiro da Série D. Os outros atletas foram bem avaliados e estamos seguindo o planejamento e montando um elenco competitivo”, comentou o técnico Ivan Mazzuia.

23 atletas

Ivan Mazzuia pretende fechar o elenco do Independência para o início do Estadual com 23 atletas.

“Estamos trabalhando para termos todos os jogadores no fim da próxima semana. Vamos ter mais de dez dias para ajustar a equipe para a estreia”, declarou o treinador.

No dia 12

O Independência, atual bicampeão acreano, estreia no Estadual no dia 12 de janeiro, no Tonicão, contra o Santa Cruz.

