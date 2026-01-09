Maioria dos senadores assina pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro

Wilder Morais (PL-GO), autor do requerimento endereçado a Moraes, alega questões “humanitárias” por conta da saúde do ex-presidente

O senador Wilder Morais (PL-GO) apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja concedida prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O documento conta, até o momento, com o apoio de 41 dos 81 senadores.

O pedido é endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O autor argumenta com base no estado de saúde do ex-mandatário, citando crises convulsivas e procedimentos médicos recentes.

“A custódia estatal não se resume à restrição de liberdade, mas implica responsabilidade integral pela vida e pela saúde do custodiado, nos termos da Constituição Federal, da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil”, declarou Wilder.

A quantidade de senadores que assinam o pedido não interfere na concessão do benefício, que cabe exclusivamente a Moraes. Ainda assim, o volume de apoios pode ser interpretado como um recado político, diante do número de parlamentares que endossam a solicitação.

Saiba quais senadores apoiam a prisão domiciliar de Bolsonaro:

Wilder Morais (PL-GO);

Eduardo Girão (Novo-CE);

Rogério Marinho (PL-RN);

Bruno Bonetti (PL-RJ);

Jaime Bagattoli (PL-RO);

Eduardo Gomes (PL-TO);

Izalci Lucas (PL-DF);

Plínio Valério (PSDB-AM);

Tereza Cristina (PP-MS);

Magno Malta (PL-ES);

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);

Carlos Portinho (PL-RJ);

Cleitinho (Republicanos-MG);

Esperidião Amin (PP-SC);

Marcos do Val (Podemos-ES);

Jorge Seif (PL-SC);

Márcio Bittar (PL-AC);

Wellington Fagundes (PL-MT);

Dra. Eudócia (PL-AL);

Mecias de Jesus (Republicanos-RR);

Hamilton Mourão (Republicanos-RS);

Ciro Nogueira (PP-PI);

Marcos Rogério (PL-RO);

Flávio Bolsonaro (PL-RJ);

Zequinha Marinho (Podemos-PA);

Damares Alves (Republicanos-DF);

Luis Carlos Heinze (PP-RS);

Dr. Hiran (PP-RR);

Lucas Barreto (PSD-AP);

Alan Rick (Republicanos-AC);

Efraim Filho (União Brasil-PB);

Nelsinho Trad (PSD-MS);

Sergio Moro (União Brasil-PR);

Vanderlan Cardoso (PSD-GO);

Giordano (sem partido-SP);

Styvenson Valentim (PSDB-RN);

Carlos Viana (Podemos-MG);

Flávio Arns (PSB-PR);

Jorge Kajuru (PSB-GO);

Laércio Oliveira (PP-SE);

Oriovisto Guimarães (PSDB-PR).

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

