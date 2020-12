Com Poder360

A maioria dos brasileiros é contrária ao voto obrigatório. De acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (27.dez.2020), são 56% os que se dizem contra a obrigatoriedade do voto, enquanto 41% apoiam a regra atual. Foram 1% os que se disseram indiferentes à questão e 1% os que não souberam responder.

Na última vez que o Datafolha havia feito a mesma pergunta, em 2015, eram 66% os que se diziam contrários à obrigatoriedade de comparecer às urnas. Somente uma vez o apoio ao voto obrigatório foi maior que a rejeição, em 2008. Na ocasião, eram 53% favoráveis e 43% contrários.

A discussão a respeito de possível mudança ao voto facultativo ganhou força neste ano, em que as eleições municipais foram realizadas em meio a uma pandemia. A taxa de abstenção foi recorde nos 2 turnos de votação. Em muitas cidades, o número de eleitores que deixaram de ir às urnas foi maior que o total de votos recebidos pelo prefeito eleito.

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, disse no início de dezembro, em entrevista à Folha de S.Paulo, que o voto facultativo é o “modelo ideal” e deve ser implementado no país “em algum lugar do futuro não muito distante”.

“Acho que o voto hoje no Brasil é praticamente facultativo porque as consequências de não votar são pequenas. Por isso, um comparecimento de mais de 70% durante a pandemia merece ser celebrado. Acho que a gente começa a fazer uma transição”, afirmou na ocasião.

No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para quem é analfabeto ou tem 16 ou 17 anos, ou acima de 70 anos. O título de eleitor é cancelado depois de 3 ausências não justificadas.

A pesquisa Datafolha considerou 2.016 entrevistas realizadas por telefone de 8 a 10 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

