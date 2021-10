Maioria das cidades do Acre sente tremor ocasionado por terremoto no Peru

O terremoto ocorrido no litoral do Peru, cerca de 32km quilômetros da superfície do mar com seu epicentro foi localizado no oceano Pacífico, 33 quilômetros a sudoeste da cidade costeira de Mala, a 91 quilômetros ao sul de Lima.

Era por volta de 19h54 quando moradores de várias cidades do Acre, Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Boca do Acre, Rio Branco e cidades da região do Juruá,, também sentiram o tremor.

O estado do Acre é um dos estados do Brasil que faz divisa com o Peru. Esta não seria a primeira vez que cidades acreanas sentem tremores provenientes do país vizinho. Alguns relatados foram feito em grupos de WhatsApp e demais redes sociais.

Como foi relatado, o Peru está localizado na grande área conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorre aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial.