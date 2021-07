Maior onda de frio dos últimos anos chega ao Acre na próxima quarta-feira

Os acreanos já podem tirar as roupas do armário para amenizar o odor de naftalina, porque uma forte onda de frio polar deve chegar ao Acre nas primeiras horas da manhã da próxima quarta-feira, 28, com ventos intensos da direção sudeste, cujas rajadas, poderão atingir ou superar a marca de 60km/h, em alguns pontos.

“É verdade que será uma poderosa onda de frio polar e, possivelmente, a mais intensa deste século, mas somente para o centro-sul do Brasil. Na Amazônia, deverá chegar até a região de Tabatinga (Amazonas), na fronteira com a Colômbia, mas o frio não será como o de 2013, quando foram registrados recordes dos últimos 30 anos. Desta vez, não atingirá a cidade de Manaus, como ocorreu com a massa de ar dos últimos dias de junho e dos primeiros deste mês de julho”, explicou o meteorologista Davi Friale.

No Acre, em Rondônia e no Amazonas, o frio, que começará a chegar na noite de terça-feira, 27, para quarta-feira, 28, não será tão intenso. As temperaturas mínimas, que ocorrem antes do Sol nascer, no Acre (regiões de Rio Branco e Brasileia), por exemplo, deverão oscilar entre 9 e 11ºC, entre quinta-feira, 29, e domingo, 30.

Histórico

Há menos de 30 dias, o Acre registrou temperatura de 10,5ºC, sendo que, em Rio Branco, no dia primeiro dia deste mês de julho, foram registrados 11,5ºC. Na semana passada, entre os dias 19 e 23, as mínimas foram 13,6ºC e 14,7ºC, respectivamente, no Parque Estadual do Chandless e em Rio Branco.

Nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2013, ou seja, 8 anos atrás, foram registradas temperaturas de 7,5ºC, em Rio Branco, conforme a estação meteorológica do aeroporto, e, de lá para cá, já houve registros de 4ºC, na região do Alto Acre, pelo Instituto Nacional de Meteorologia.

No Brasil, no dia primeiro de julho foi registrada a menor temperatura de 2021, até o momento, no município de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, com -9,9ºC, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, e -14,8ºC, pela estação meteorológica do próprio parque.

