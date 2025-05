“Maio Amarelo 2025 chega à fronteira com alerta: ‘Desacelere: seu bem maior é a vida’”

“Campanha promove ações educativas em Brasiléia com Pit Stop, orientações e distribuição de materiais sobre trânsito seguro”

O mês de maio marca o retorno de uma campanha que salva vidas: o Maio Amarelo. Em 2025, a iniciativa chega à região de fronteira com o tema “Desacelere: seu bem maior é a vida”, reforçando a importância da conscientização no trânsito para condutores, pedestres e profissionais da área.

A abertura oficial aconteceu nesta terça-feira (28), na divisa entre Epitaciolândia e Brasiléia, com um Pit Stop Educativo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Brasiléia, em parceria com o Detran-AC e os Bombeiros. Durante a ação, foram distribuídos materiais informativos e dadas orientações sobre direção segura, uso do cinto de segurança, riscos da combinação álcool e volante e respeito à sinalização.

Ao longo do mês, outras atividades educativas serão promovidas no município, envolvendo técnicos, profissionais da regional e a comunidade. O objetivo é reduzir acidentes e incentivar um trânsito mais humano e responsável.

“A mensagem é clara: desacelerar pode salvar vidas. Pequenas atitudes fazem toda a diferença”, destacaram os organizadores. A campanha reforça que segurança no trânsito é um compromisso de todos.

O trânsito deve seguir os mesmos princípios

Respeitar o limite de velocidade;

Usar cinto de segurança (inclusive no banco de trás e no transporte coletivo);

Evitar o uso do celular enquanto dirige;

Escolher rotas seguras para o deslocamento ao trabalho;

Estar atento ao transporte de materiais e equipamentos.

Ao desacelerar, você protege a si mesmo, sua equipe e ajuda a construir uma cultura de segurança que vai além da fábrica ou do canteiro de obras.

Neste ano, o foco está em atitudes perigosas que continuam a causar milhares de mortes nas ruas e estradas brasileiras. Uso de celular, dirigir sob efeito de álcool e negligência com o cinto de segurança lideram os comportamentos de risco.

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2024 foram registrados mais de 3.500 acidentes relacionados à embriaguez ao volante, resultando em 178 mortes e quase 3 mil feridos. O uso de celular ao dirigir teve mais de 87 mil infrações registradas, enquanto 6 em cada 10 vítimas fatais em rodovias não usavam cinto de segurança.

O objetivo da campanha é direto: interromper esse ciclo de negligência, lembrando que não existe desculpa que devolva uma vida.

“DESACELERE SEU BEM MAIOR E A VIDA”

A campanha “DESACELERE SEU BEM MAIOR E A VIDA” propõe uma mudança de cultura, uma reconexão com o valor da vida. Que os retrovisores não reflitam apenas o passado, mas também sirvam de lembrete para olhar com atenção o presente.

Não é sobre culpa. É sobre consciência, empatia e escolha. Porque, no trânsito, cada decisão pode ser a linha tênue entre o alívio e a tragédia.

Proteja-se também fora do volante. Se prevenir é um ato de cuidado — com você, com sua família, com todos ao seu redor.

