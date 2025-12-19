Mailza visita ponte da Sibéria e celebra transformação na vida da população local

Maia, Mailza percorreu a estrutura que liga a região central da cidade ao bairro Sibéria, área onde vive quase metade da população xapuriense e onde está concentrada grande parte da produção rural do município

Pouco mais de um mês após a inauguração, a Ponte da Sibéria ja mudou a rotina, o tempo e a esperança de quem vive em Xapuri. Nesta sexta-feira, dia 19, ao cumpri agenda no município com uma edição especial do programa Juntos pelo acre, a vice-governadora Mailza Assis fez questão de atravessar a ponte a pé, conversar com moradores e sentir de perto o impacto de uma obra aguardada por mais de três décadas pela população. Ao lado do prefeito Maxsuel Maia, Mailza percorreu a estrutura que liga a região central da cidade ao bairro Sibéria, área onde vive quase metade da população xapuriense e onde está concentrada grande parte da produção rural do município. “É uma obra expressiva, que realmente vai mudar a vida das pessoas, principalmente de quem mora desse lado do rio, onde está quase 50% da população e a produção. Essa ponte era muito necessária e, graças a Deus, conseguimos entregar. E daqui virão outros avanços. É a garantia de que a prosperidade também vai chegar aqui, no outro lado do rio”, destacou a vice-governadora.

Inaugurada no dia 23 de novembro, a Ponte Josimar Oliveira, conhecida popularmente como Ponte da Sibéria, representa a realização de um sonho antigo da comunidade. Para o prefeito Maxsuel Maia, a obra representa união, desenvolvimento e uma nova fase para o município.

“Essa ponte é o sonho do povo xapuriense que foi realizado pelo governo Gladson e Mailza. Hoje, motos, carros e caminhonetes já circulam normalmente. A liberação total para caminhões carregados depende apenas de ajustes técnicos, mas a população tem paciência. Esperamos mais de 40 anos por essa ponte. Basta dar uma volta na Sibéria para ver que a realidade já é outra. Ela veio para unir a cidade em uma só e trazer desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

Moradores da região confirmam, na prática, a mudança. Manoel Messias de Oliveira, xapuriense de 52 anos, relembra a longa espera.

“É um sonho realizado. Desde criança a gente falava dessa ponte. Antes era só promessa. Hoje é realidade. Melhorou demais para todo mundo. Agora em cinco minutinhos a gente vai ao centro, à farmácia, resolve tudo. Antes, pela balsa, demorava horas, às vezes dias. Hoje facilitou tudo, graças a Deus”, relatou.

A vice-governadora também visitou o casal Antônia e Valderi Lima, moradores da região há mais de 20 anos, que comemoram o fim das dificuldades de acesso.

“Melhorou demais. Antes tinha que dar a volta, subir barranco, eu já escorreguei duas vezes. Agora tudo isso ficou pra trás”, contou Antônia. “Ficou mil por mil. Tá mais do que aprovada”, completou Valderi.

Com investimento total de R$ 47,6 milhões, a ponte foi viabilizada com R$ 30,9 milhões em recursos próprios do governo do Estado e R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7.935 moradores de Xapuri (43,5% da população) vivem na zona rural e estão entre os principais beneficiados.

A estrutura conta com 389 metros de extensão, além de pavimentação, drenagem, sinalização e implantação de interseção viária com rotatória, garantindo mais segurança, conforto e fluidez ao tráfego.

A obra leva o nome de Josimar Oliveira, conhecido como Dimar, morador da região, em homenagem à sua história e ligação com a comunidade.

Ao fim da visita, Mailza reforçou a importância da parceria institucional para que grandes transformações cheguem aos municípios.

“Xapuri é um exemplo de que a parceria entre governo e prefeitura funciona de verdade. Quando a gente trabalha junto, quem ganha é a população”, analisou a vice-governadora.

