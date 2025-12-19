Conecte-se conosco

Acre

Mailza visita ponte da Sibéria e celebra transformação na vida da população local

Publicado

16 minutos atrás

em

Maia, Mailza percorreu a estrutura que liga a região central da cidade ao bairro Sibéria, área onde vive quase metade da população xapuriense e onde está concentrada grande parte da produção rural do município

Moradores da região confirmam, na prática, a mudança. Manoel Messias de Oliveira, xapuriense de 52 anos, relembra a longa espera. Foto: Neto Lucena/Secom

Pouco mais de um mês após a inauguração, a Ponte da Sibéria ja mudou a rotina, o tempo e a esperança de quem vive em Xapuri. Nesta sexta-feira, dia 19, ao cumpri agenda no município com uma edição especial do programa Juntos pelo acre, a vice-governadora Mailza Assis fez questão de atravessar a ponte a pé, conversar com moradores e sentir de perto o impacto de uma obra aguardada por mais de três décadas pela população.

Ao lado do prefeito Maxsuel Maia, Mailza percorreu a estrutura que liga a região central da cidade ao bairro Sibéria, área onde vive quase metade da população xapuriense e onde está concentrada grande parte da produção rural do município.

“É uma obra expressiva, que realmente vai mudar a vida das pessoas, principalmente de quem mora desse lado do rio, onde está quase 50% da população e a produção. Essa ponte era muito necessária e, graças a Deus, conseguimos entregar. E daqui virão outros avanços. É a garantia de que a prosperidade também vai chegar aqui, no outro lado do rio”, destacou a vice-governadora.

Inaugurada no dia 23 de novembro, a Ponte Josimar Oliveira, conhecida popularmente como Ponte da Sibéria, representa a realização de um sonho antigo da comunidade. Para o prefeito Maxsuel Maia, a obra representa união, desenvolvimento e uma nova fase para o município.

“Essa ponte é o sonho do povo xapuriense que foi realizado pelo governo Gladson e Mailza. Hoje, motos, carros e caminhonetes já circulam normalmente. A liberação total para caminhões carregados depende apenas de ajustes técnicos, mas a população tem paciência. Esperamos mais de 40 anos por essa ponte. Basta dar uma volta na Sibéria para ver que a realidade já é outra. Ela veio para unir a cidade em uma só e trazer desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

Dona Antônia conta que a vida melhorou após a inauguração da ponte. Foto: Neto Lucena/Secom

Moradores da região confirmam, na prática, a mudança. Manoel Messias de Oliveira, xapuriense de 52 anos, relembra a longa espera.

“É um sonho realizado. Desde criança a gente falava dessa ponte. Antes era só promessa. Hoje é realidade. Melhorou demais para todo mundo. Agora em cinco minutinhos a gente vai ao centro, à farmácia, resolve tudo. Antes, pela balsa, demorava horas, às vezes dias. Hoje facilitou tudo, graças a Deus”, relatou.

A vice-governadora também visitou o casal Antônia e Valderi Lima, moradores da região há mais de 20 anos, que comemoram o fim das dificuldades de acesso.

“Melhorou demais. Antes tinha que dar a volta, subir barranco, eu já escorreguei duas vezes. Agora tudo isso ficou pra trás”, contou Antônia. “Ficou mil por mil. Tá mais do que aprovada”, completou Valderi.

Dona Antônia e seu Valderi moram na região da ponte há mais de 20 anos. Foto: Neto Lucena/Secom

Com investimento total de R$ 47,6 milhões, a ponte foi viabilizada com R$ 30,9 milhões em recursos próprios do governo do Estado e R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7.935 moradores de Xapuri (43,5% da população) vivem na zona rural e estão entre os principais beneficiados.

A estrutura conta com 389 metros de extensão, além de pavimentação, drenagem, sinalização e implantação de interseção viária com rotatória, garantindo mais segurança, conforto e fluidez ao tráfego.

Ao lado do prefeito Maxsuel Maia e do deputado Manoel Moraes, Mailza visitou a ponte da Sibéria. Foto: Neto Lucena/Secom

A obra leva o nome de Josimar Oliveira, conhecido como Dimar, morador da região, em homenagem à sua história e ligação com a comunidade.

Ao fim da visita, Mailza reforçou a importância da parceria institucional para que grandes transformações cheguem aos municípios.

“Xapuri é um exemplo de que a parceria entre governo e prefeitura funciona de verdade. Quando a gente trabalha junto, quem ganha é a população”, analisou a vice-governadora.

Manoel Messias de Oliveira, xapuriense de 52 anos, diz que a ponte foi um sonho realizado. Foto: Neto Lucena/Secom

Acre

Rio Acre segue em atenção em Rio Branco e pode subir novamente com retorno das chuvas, alerta Defesa Civil

Publicado

46 segundos atrás

em

19 de dezembro de 2025

Por

Nível chegou a 10,04 m e caiu apenas 2 cm; coordenador destaca que precipitações concentradas em poucos dias dificultam previsões e mantêm cenário de alerta

A Defesa Civil segue acompanhando o comportamento do Rio Acre de forma contínua e reforça que, mesmo com oscilações momentâneas. Foto: captada 

O Rio Acre continua em situação de atenção na capital acreana, mesmo após registrar uma leve queda de 2 centímetros nesta sexta-feira (19). O nível, que chegou a 10,04 metros às 9h, passou para 10,02 metros ao meio-dia, mantendo-se acima da cota de atenção de 10 metros.

De acordo com a medição das 9h, o rio marcou 10,04 metros. Já na leitura realizada ao meio-dia, o nível apresentou uma pequena queda de 2 centímetros, atingindo 10,02 metros. Apesar da redução, o volume permanece acima da cota de atenção, que é de 10 metros na capital acreana.

Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, a redução pontual não significa estabilidade no comportamento do rio. Ele alerta que a previsão meteorológica indica chuvas frequentes ao longo dos próximos dias, o que pode provocar novas elevações rápidas no nível.

“A previsão é de chuvas. Por exemplo: hoje nós realmente estamos dando uma trégua, mas nós temos previsão de chuvas praticamente todos os dias daqui para frente. Entrando no meio de janeiro e tudo mais, vai ter sempre esses dias que não chove. Mas o outro fator importante é que quando chove, chuvas bem mais torrenciais, o que era esperado para dez dias, chove num dia só, que é o que aconteceu agora, recente. Por exemplo, essa chuva que deu agora, recente, choveu em um dia o que era esperado para onze”, explicou.

De acordo com Falcão, esse padrão de precipitações intensas em curto espaço de tempo amplia o nível de atenção das autoridades responsáveis pelo monitoramento hidrológico. “Então, isso tudo complica a nossa situação também e acaba trazendo sempre uma tensão muito grande em relação a essa parte hidrológica”, acrescentou.

A Defesa Civil mantém monitoramento contínuo e alerta que, apesar da oscilação momentânea, o cenário ainda exige vigilância, especialmente diante da previsão de chuvas volumosas para o final de dezembro e início de janeiro. A população ribeirinha deve ficar atenta a possíveis mudanças e seguir as orientações dos órgãos oficiais.

De acordo com Falcão, esse padrão de precipitações intensas em curto espaço de tempo amplia o nível de atenção das autoridades responsáveis pelo monitoramento hidrológico. Foto: captada 

Acre

Jovem fica ferido após queda de moto durante suposto racha em arena esportiva de Rio Branco

Publicado

4 horas atrás

em

19 de dezembro de 2025

Por

Acidente ocorreu na Arena Race, na Estrada do Quixadá; vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro

Um jovem de 21 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na noite desta quinta-feira (18), na Arena Race de Esportes Radicais, localizada no km 3 da Estrada do Quixadá, na região do bairro São Francisco, em Rio Branco.

A vítima foi identificada como João Ícaro Sousa Araújo, que conduzia uma motocicleta Honda Fan 150, de cor vermelha. Segundo informações apuradas no local, o jovem participava de um suposto racha com outro motociclista quando, ao retornar pela pista, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma placa da Arena Race, situada no início do trajeto.

Com a força do impacto, a motocicleta atingiu a estrutura e João Ícaro foi arremessado por cima da placa, caindo violentamente ao solo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local antes de encaminhar a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

No hospital, o jovem foi entregue ao setor de Traumatologia, onde foram constatados um corte no joelho direito, ferimento na cabeça e a amputação de uma unha do pé direito. Apesar das lesões, o estado de saúde do motociclista foi considerado estável.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Acre

OAB/AC ajuíza ACP contra o Detran: “obstáculos ao exercício da advocacia”

Publicado

4 horas atrás

em

19 de dezembro de 2025

Por

Foto: Kelvisson Monteiro/Detran-AC

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache, anunciou o protocolo de uma Ação Civil Pública (ACP) contra o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), em virtude de uma série de exigências que geram obstáculos ao exercício da advocacia em processos administrativos do órgão. No processo, consta ainda um pedido de antecipação de tutela.

Baseado na defesa das prerrogativas, Rodrigo Aiache argumenta que o Detran vem exigindo a apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas e a aceitação exclusiva de assinatura eletrônica efetuada pelo GOV.BR — negando a validade de assinaturas de outras plataformas. Além disso, aponta a falta de um sistema eletrônico de protocolos, o que obriga os profissionais a realizarem o procedimento exclusivamente de forma física.

Para o presidente da Seccional acreana, existe uma grave violação do Estatuto da Advocacia, o que dificulta a defesa dos clientes.

“A Portaria 1.119 do Detran, infelizmente, ofende diversas prerrogativas e não podemos tolerar que isso aconteça. O advogado tem fé pública, não necessitando apresentar originais ou cópias autenticadas. Tentamos resolver por via administrativa, mas não houve resultado; por isso, ajuizamos o processo e não vamos retroceder”, finalizou Rodrigo Aiache.

