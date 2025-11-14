Mailza se reúne com pastores e missionários da Assembleia de Deus, recebe oração e Bíblia de presente

Cerca de 30 participantes receberam orientações sobre o fortalecimento das boas práticas de fabricação, atualização de conhecimentos sobre normas sanitárias e padronização dos processos de controle de qualidade

A atuação dos responsáveis técnicos (RTs) em frigoríficos e laticínios tem ganhado cada vez mais destaque no setor de alimentos. Com o aumento das exigências sanitárias e a necessidade de garantir produtos de qualidade ao consumidor, o governo do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), encerrou nesta sexta-feira, 14, um curso voltado à capacitação de responsáveis técnicos de indústrias de alimentos, destinado a médicos veterinários e estudantes da área, no auditório do órgão.

De acordo com a legislação brasileira, por meio do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (Riispoa), é obrigatória a presença de um profissional habilitado, ou seja, um médico veterinário, para supervisionar as operações. O responsável técnico é a figura central no controle de qualidade dentro dos frigoríficos e laticínios. Ele responde por todas as etapas do processo produtivo, desde a recepção dos animais até a expedição dos produtos finais, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de inspeção e garantir maior segurança na produção de alimentos de origem animal.

“As normas mudam, novas tecnologias surgem, e o profissional precisa acompanhar essa evolução para garantir a conformidade e evitar autuações. A capacitação impacta diretamente na eficiência produtiva e na imagem das empresas, por isso o Idaf incentiva programas de qualificação, especialmente em áreas como boas práticas de fabricação. Frigoríficos e laticínios que investem em treinamento para seus RTs conseguem reduzir perdas, otimizar processos e reforçar a confiança do consumidor, além de garantir a segurança, a qualidade e a conformidade dos produtos alimentícios com a legislação vigente”, explica Carolina Barguete, chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa) do Idaf.

Durante o curso, cerca de 30 participantes receberam orientações sobre o fortalecimento das boas práticas de fabricação, atualização de conhecimentos sobre normas sanitárias e padronização dos processos de controle de qualidade. A capacitação também abordou o cumprimento das exigências legais, protocolos de segurança voltados à saúde pública, controle de processos e atualização em novas tecnologias do setor.

Para o estudante do curso de medicina veterinária da Ufac, Mateus Aguinaldo, a capacitação vai muito além do que é apresentado na faculdade. “Estou aqui para aproveitar os conhecimentos específicos de RT, pois pretendo atuar nessa área assim que concluir o ensino superior. Vejo que é um mercado amplo, mas que exige grandes responsabilidades, pois trata-se também de saúde pública”, destacou.

Do outro lado da linha de produção, os trabalhadores também sentem os reflexos positivos da presença de profissionais capacitados. Michelinne Dantas, que atua como RT na empresa Laticínios Extra, ressalta que o treinamento e a orientação técnica melhoraram as condições de trabalho. “A capacitação é uma via legal para se atualizar sobre normativas e procedimentos que precisam ser executados dentro das indústrias. Temos uma responsabilidade muito grande na área de produção, realizando a inspeção correta e elaborando relatórios para que as empresas tenham uma produção melhor e com mais qualidade”, afirma.

Segundo Jessé Monteiro, médico veterinário do Idaf e palestrante da pauta Ética Profissional, o responsável técnico deve assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de forma ética e segura, garantindo o respeito à legislação. “O conhecimento da parte ética é fundamental para que eles tenham uma conduta correta dentro do frigorífico e saibam quais atitudes devem ser tomadas no ambiente de trabalho, pois isso reflete diretamente na vida profissional. A partir do momento em que forem omissos diante de algo errado, ou coniventes com irregularidades, podem responder ao conselho da categoria, tendo o registro de médico veterinário cassado; podem responder civilmente, em casos de indenizações por danos materiais, e criminalmente. Por isso, precisam aprender a se posicionar e manter um comportamento ético”, explica.

