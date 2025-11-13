Brasil
Mailza recebe bênçãos de líderes religiosos na Assembleia de Deus
A governadora do Acre em exercício Mailza Assis participou, nesta quinta-feira, 13, de um café da manhã especial oferecido pela Assembleia de Deus no templo-sede, localizado na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. O encontro foi promovido pelo presidente da denominação religiosa em Rio Branco, pastor Luiz Gonzaga, como gesto de gratidão, acolhimento e oração pela caminhada da governadora.
Reunindo pastores, líderes religiosos e missionários, a manhã foi marcada por momentos de fé, reflexão e fortalecimento espiritual. Durante a celebração, Mailza recebeu de presente um exemplar da Bíblia de Estudo da Mulher Plena, entregue como símbolo de cuidado, inspiração e encorajamento.
O pastor Luiz Gonzaga conduziu uma oração dedicada à governadora em exercício, pedindo proteção, sabedoria e discernimento para sua missão à frente do Estado. Em sua mensagem, citou o exemplo bíblico de Ester como referência de obediência, sensibilidade e liderança guiada por Deus.
“Obrigado por aceitar nosso convite. Assim como Ester, que saiu do anonimato e foi conduzida a lugares altos, que você também seja orientada por Deus e mantenha essa sensibilidade no caminho. Que o Senhor a ajude imensamente na sua jornada. Deus é contigo, Deus te abençoe ainda mais”, disse o pastor.
A missionária Cassilda Barbosa também prestou homenagem à governadora, destacando sua história na igreja e expressando gratidão pela emenda destinada à Casa Terapêutica Ebenézer, que completa 20 anos em 2025 e atua no acolhimento e tratamento de pessoas com dependência química.
“Mailza começou suas primeiras experiências administrativas aqui conosco, sempre com sensibilidade para servir. Somos gratos pelo seu compromisso, pela sua humanidade e pelas alianças que mantém com respeito. A emenda destinada à nossa Casa Terapêutica Ebenézer fortaleceu um trabalho que é sério, fiscalizado e essencial. Deus continue prosperando sua caminhada”, declarou.
A governadora em exercício agradeceu as orações, o acolhimento e a oportunidade de retornar ao templo onde construiu parte de sua trajetória pessoal e espiritual. A governadora lembrou momentos vividos na igreja, destacou a importância da fé no exercício da vida pública e reforçou o compromisso com decisões pautadas por princípios e responsabilidade.
“É sempre um refrigério estar aqui. Saio fortalecida pela fé e pelas orações que recebo desta igreja que fez parte da minha formação e da minha caminhada. Carrego uma responsabilidade grande no Estado e também no meu compromisso com Cristo. Agradeço o carinho, a compreensão e peço que continuem orando por sabedoria e firmeza nas decisões que preciso tomar pelo povo acreano”, afirmou.
Mailza também destacou a importância do apoio espiritual em um ambiente político, muitas vezes desafiador, reforçando sua disposição em manter o diálogo e contar com a parceria da igreja na construção de políticas públicas que alcancem as pessoas que mais precisam.
O encontro foi encerrado com um momento de comunhão e bênção coletiva, reafirmando a relação de respeito, fé e cooperação entre a Assembleia de Deus e o governo do Estado.
Rio Iaco sobe 8,10 metros em poucos dias e preocupa moradores de Sena Madureira
Nível do rio saltou de 5 para 8,10 metros após chuvas intensas; apesar de ainda estar abaixo da cota de alerta (14m), crescimento rápido acende sinal de atenção entre ribeirinhos
O Rio Iaco, em Sena Madureira, registrou uma elevação significativa que preocupa os moradores ribeirinhos. O manancial subiu e registrou uma elevação significativa nos últimos dias. O nível do manancial chegou a 8 metros e 10 centímetros, após um rápido aumento causado pelas chuvas intensas que vêm atingindo a região, o crescimento expressivo em curto período acendeu o sinal de atenção.
Comunidades que vivem às margens do rio já começam a redobrar os cuidados com embarcações e áreas residenciais próximas às margens. “Estamos em novembro ainda, mas o rio já mostra sinais de crescimento. Isso preocupa, porque muita gente vive em regiões alagadiças”, relatou um ribeirinho. As autoridades locais mantêm o monitoramento contínuo, uma vez que a tendência é de aumento gradual caso as chuvas persistam, especialmente com a aproximação dos meses de janeiro e fevereiro, período historicamente mais crítico.
Defesa de advogada flagrada com drogas em presídio de Rio Branco se manifesta: “é uma pessoa doente”
Mariana foi liberada após audiência de custódia, deve cumprir medidas cautelares, como proibição de ingresso no sistema prisional e estabelecimentos do gênero, inserção no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps ADIII)
A defesa da advogada Mariana de Oliveira Silva, presa em flagrante por tráfico de droga na última segunda-feira, 10, ao tentar entrar no Complexo Penitenciário de Rio Branco com 813 gramas de maconha, conversou com a reportagem do jornal A Gazeta nesta. De acordo com Maria da Guia Medeiros de Araújo, Mariana sofre com vários transtornos mentais.
A defesa informou que a advogada faz tratamento psiquiátrico há anos e que, no momento, está sendo acompanhada por profissionais do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), onde recebe cuidados de um psicólogo e psiquiatra.
Segundo a defesa, Mariana foi diagnosticada com transtorno de borderline, ansiedade, depressão, bipolaridade e compulsão por jogos, o que teria contribuído para a sua condição emocional instável. “Ela alternava momentos de choro e riso dentro da delegacia. É uma pessoa em sofrimento psíquico. A defesa não está aqui para justificar, mas para garantir o direito de defesa de um ser humano que errou”, disse Maria da Guia.
A advogada informou que Mariana está em liberdade provisória, mediante decisão judicial, e que o processo segue em andamento.
Além dos mais de 800 gramas de maconha apreendidos com a advogada no presídio de Rio Branco, a Polícia Civil encontrou mais de dois quilos de droga na casa de Mariana ainda na segunda-feira, 10.
“Ela cometeu um erro, sim. Está errada, sim. Mas há uma razão por trás disso. A Mariana é uma pessoa doente, que precisa de tratamento, e isso está sendo comprovado por laudos médicos”, concluiu a defensora.
Flagrante no presídio
Na segunda-feira, 10, Mariana foi flagrada tentando entrar com mais de 800 gramas de droga no presídio, escondidas na bolsa e no sutiã. Ela havia ido ao local para atender um cliente e chamou a atenção dos policiais penais pelo comportamento suspeito.
Antes de passar pelo body scanner, deixou a bolsa em um guarda-volumes reservado a advogados. Ao retornar para buscá-la, um dos agentes percebeu parte de um pacote dentro do acessório, que continha dez invólucros de substância semelhante à maconha.
Liberdade provisória e medidas cautelares
Mariana foi liberada após audiência de custódia na terça-feira, 11, segundo o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Ela deve cumprir medidas cautelares, como proibição de ingresso no sistema prisional e estabelecimentos do gênero, inserção no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps ADIII), participação em palestras e grupos reflexivos e manutenção do endereço atualizado.
Um vídeo mostrou o momento em que agentes de Polícia Penal retiram mais de 800 gramas de droga da bolsa da advogada.
Em nota emitida ainda no dia 10, a OAB/AC destacou que seguirá acompanhando o caso até sua completa elucidação, “adotando as medidas cabíveis sempre que houver violação de direitos e garantias”, e reforçou que o acompanhamento será feito “com responsabilidade e transparência, evitando qualquer forma de exposição indevida”.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia ornamentação natalina no Centro da cidade
As equipes das secretarias se uniram em um trabalho colaborativo, aproveitando as habilidades de cada profissional para confeccionar e montar as estruturas natalinas
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início aos preparativos da ornamentação da cidade para o Natal 2025. Os servidores do município já estão montando das primeiras estruturas de ornamentação.
Receberão decoração especial o Centro da Cidade, a Catedral Nossa Senhora da Glória, as rotatórias, e o Complexo Esportivo, no bairro Aeroporto Velho. A tradicional Casa do Papai Noel e a árvore natalina ganharão uma nova roupagem, com pequenas mudanças que prometem surpreender o público.
Parte da decoração está sendo reaproveitada de anos anteriores, medida adotada pela gestão do prefeito Zequinha Lima para garantir economia e sustentabilidade, sem abrir mão da beleza e do encanto das festividades natalinas.
De acordo com o secretário municipal da Casa Civil Ney Willians, o trabalho começou a ser planejado ainda em outubro, com o objetivo de oferecer à população um Natal bonito, acolhedor e com o verdadeiro espírito familiar que marca a celebração.
“Desde o mês de outubro nós iniciamos o planejamento para execução dessa parte mais estrutural do Natal, que acontece aqui no centro da cidade e também em outros pontos. O prefeito Zequinha sempre teve esse cuidado especial em valorizar o Natal como uma festa da família, para que as pessoas possam vir à praça, se sentir acolhidas e viver esse momento tão especial”, destacou.
“Estamos priorizando a economia, reaproveitando as estruturas utilizadas no ano passado, mas com modificações e melhorias. Vamos ter uma árvore diferenciada, uma nova Casa do Papai Noel e uma decoração especial na Catedral e nas rotatórias. A ideia é deixar Cruzeiro do Sul ainda mais bonita e acolhedora”, explicou o secretário.
Além do reaproveitamento de materiais, outro ponto importante é que toda a ornamentação está sendo feita pelos próprios servidores municipais. As equipes das secretarias se uniram em um trabalho colaborativo, aproveitando as habilidades de cada profissional para confeccionar e montar as estruturas natalinas.
“Nós fazemos um consórcio com os secretários e servidores. Uns têm mais habilidade com solda, outros com montagem e decoração. Usamos nossa própria equipe, que já tem experiência e dedicação com o município. Assim, economizamos na mão de obra e mantemos o envolvimento direto dos servidores na preparação do Natal da cidade”, ressaltou.
Outras novidades serão anunciadas em breve pelo prefeito Zequinha Lima.
