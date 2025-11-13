Mailza recebe bênçãos de líderes religiosos na Assembleia de Deus

Mailza também destacou a importância do apoio espiritual em um ambiente político, muitas vezes desafiador, reforçando sua disposição em manter o diálogo e contar com a parceria da igreja na construção de políticas públicas

A governadora do Acre em exercício Mailza Assis participou, nesta quinta-feira, 13, de um café da manhã especial oferecido pela Assembleia de Deus no templo-sede, localizado na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. O encontro foi promovido pelo presidente da denominação religiosa em Rio Branco, pastor Luiz Gonzaga, como gesto de gratidão, acolhimento e oração pela caminhada da governadora.

Reunindo pastores, líderes religiosos e missionários, a manhã foi marcada por momentos de fé, reflexão e fortalecimento espiritual. Durante a celebração, Mailza recebeu de presente um exemplar da Bíblia de Estudo da Mulher Plena, entregue como símbolo de cuidado, inspiração e encorajamento.

O pastor Luiz Gonzaga conduziu uma oração dedicada à governadora em exercício, pedindo proteção, sabedoria e discernimento para sua missão à frente do Estado. Em sua mensagem, citou o exemplo bíblico de Ester como referência de obediência, sensibilidade e liderança guiada por Deus.

“Obrigado por aceitar nosso convite. Assim como Ester, que saiu do anonimato e foi conduzida a lugares altos, que você também seja orientada por Deus e mantenha essa sensibilidade no caminho. Que o Senhor a ajude imensamente na sua jornada. Deus é contigo, Deus te abençoe ainda mais”, disse o pastor.

A missionária Cassilda Barbosa também prestou homenagem à governadora, destacando sua história na igreja e expressando gratidão pela emenda destinada à Casa Terapêutica Ebenézer, que completa 20 anos em 2025 e atua no acolhimento e tratamento de pessoas com dependência química.

“Mailza começou suas primeiras experiências administrativas aqui conosco, sempre com sensibilidade para servir. Somos gratos pelo seu compromisso, pela sua humanidade e pelas alianças que mantém com respeito. A emenda destinada à nossa Casa Terapêutica Ebenézer fortaleceu um trabalho que é sério, fiscalizado e essencial. Deus continue prosperando sua caminhada”, declarou.

A governadora em exercício agradeceu as orações, o acolhimento e a oportunidade de retornar ao templo onde construiu parte de sua trajetória pessoal e espiritual. A governadora lembrou momentos vividos na igreja, destacou a importância da fé no exercício da vida pública e reforçou o compromisso com decisões pautadas por princípios e responsabilidade.

“É sempre um refrigério estar aqui. Saio fortalecida pela fé e pelas orações que recebo desta igreja que fez parte da minha formação e da minha caminhada. Carrego uma responsabilidade grande no Estado e também no meu compromisso com Cristo. Agradeço o carinho, a compreensão e peço que continuem orando por sabedoria e firmeza nas decisões que preciso tomar pelo povo acreano”, afirmou.

Mailza também destacou a importância do apoio espiritual em um ambiente político, muitas vezes desafiador, reforçando sua disposição em manter o diálogo e contar com a parceria da igreja na construção de políticas públicas que alcancem as pessoas que mais precisam.

O encontro foi encerrado com um momento de comunhão e bênção coletiva, reafirmando a relação de respeito, fé e cooperação entre a Assembleia de Deus e o governo do Estado.

