Mailza promove Corrida Solidária para arrecadar brinquedos

A vice-governadora Mailza Assis vai transformar a comemoração do próprio aniversário em um gesto de solidariedade. Para marcar a data celebrada no dia 10 de dezembro, ela realiza, no próximo dia 13, a partir das 16h, a “Corrida Solidária com Mailza”, iniciativa que une esporte, ação social e o espírito natalino.

Com largada marcada no estacionamento da Arena da Floresta, em frente ao Quadrilhódromo, a corrida terá percurso de 5 km. A atividade, organizada pela Acre Running, é aberta ao público e convida atletas, famílias e entusiastas da corrida a participarem de uma tarde de integração e solidariedade.

Para garantir o kit do participante, que inclui camisa, numeração e medalha, os inscritos deverão doar um brinquedo. Toda a arrecadação será destinada a crianças em situação de vulnerabilidade no período de Natal. A meta da ação é alcançar 2 mil brinquedos.

Os kits serão entregues nos dias 11 e 12 de dezembro, das 8h às 18h. O ponto oficial de troca dos brinquedos pela retirada do material será divulgado em breve.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponibilizado pela organização. https://forms.gle/YpHt41HNpCabfHtU7

A vice-governadora, que também comanda a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, destaca que a ideia é celebrar a vida ajudando quem mais precisa. Em mensagem nas redes sociais, ela reforçou o convite. “Esse ano, eu convido todo mundo a comemorar o meu aniversário fazendo a alegria de muito mais gente! É a nossa Corrida Solidária! Vamos juntar esporte, união e solidariedade para fazer o Natal das crianças muito mais feliz”, convidou.

