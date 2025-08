Mailza percorre espaços da agricultura e destaca potencial do cacau, café, mel e produção familiar

A vice-governadora Mailza Assis visitou os espaços dedicados à agricultura, agricultura familiar e economia solidária neste sábado, 2, reafirmando o compromisso do governo com os produtores e com o fortalecimento do setor rural no estado.

Ao lado do secretário de Estado de Agricultura, Luiz Tchê, Mailza conheceu de perto as cadeias produtivas do cacau, café, mel e o trabalho de centenas de pequenos produtores do estado. No espaço da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Mailza aproveitou para jantar e experimentar a culinária local, onde destacou a importância do setor para o desenvolvimento do Acre.

Cacau: a riqueza da floresta

Na Rota do Cacau, a vice-governadora conheceu o trabalho pioneiro realizado com o cacau nativo, que agrega valor e identidade à produção local. Um dos destaques do espaço foi a escultura de 1,70m de um mapinguari feita com 200 kg de chocolate pelo artista Leo Vilela, que será distribuído neste domingo, 3, no encerrando da feira.

“O cacau vai revolucionar a agricultura acreana”, afirmou o secretário Luiz Tchê. “É um trabalho que nunca foi feito antes, com valorização real do produto nativo da floresta. Estamos vendendo por valores até mil reais acima da média, simplesmente porque é nativo, porque é da nossa terra,” destacou.

Segundo a Seagri, o Acre já soma mais de 80 hectares de cacau plantado e 200 hectares de cacau nativo. “Mais do que um produto agrícola, o cacau acreano é um símbolo de inovação, saberes tradicionais e preservação ambiental”, reforçou Mailza.

Solo Fértil

Mailza também conheceu o Programa Solo Fértil, que conta com investimento superior a R$ 2,7 milhões e visa fornecer aos produtores análises precisas sobre a qualidade do solo. A tecnologia, ainda em fase de implantação, permite diagnósticos em tempo real diretamente nas propriedades, facilitando o manejo agrícola e a escolha correta de insumos.

“Com o Solo Fértil, os produtores saberão exatamente do que o solo precisa, o que significa mais produtividade, economia e sustentabilidade”, explicou o engenheiro-agrônomo Max Teodoro.

Café e mel: produção que gera renda e oportunidades

A cadeia do café também foi prestigiada. A produtora Natali Mendes, de Porto Acre, apresentou sua produção iniciada com 300 pés e que hoje já ocupa 2,5 hectares. “Vale a pena cultivar café no Acre. Nosso maior desafio é a água, mas a produção só cresce”, relatou.

A cadeia do mel também teve espaço garantido. Dona Maria Elizete Morais, do Bujari, relatou que há mais de 30 anos sua família vive da apicultura. “É o mel que garante o sustento da nossa casa. Nosso produto é puro, original e muito saboroso”.

“Sem eles, a Expoacre não existe”

No espaço da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Mailza foi recebida pelos produtores e pequenos empreendedores que expõem desde frutas e hortaliças a artesanato, roupas e alimentos típicos.

“A gente abastece boa parte da cidade de Rio Branco com o que produzimos aqui no Quixadá”, destacou Marilda da Silva Pinto, com orgulho. “Vivemos da agricultura familiar, com dignidade e amor ao que fazemos.”

A vice-governadora conversou com produtores, ouviu demandas e experimentou a culinária do espaço. “É emocionante ver de perto a força e a diversidade da nossa produção rural. O Acre tem orgulho de quem trabalha com a terra. São eles que alimentam nossas famílias e movimentam a economia com responsabilidade e identidade”, afirmou.

