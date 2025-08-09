Acre
Mailza participa da abertura do Campeonato Brasileiro de Taekwondo Regional Norte
O Acre sedia, neste fim de semana, um dos maiores eventos esportivos do país, o Campeonato Brasileiro de Taekwondo – Regional Norte, realizado neste sábado, 9, e domingo, 10, no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco. A competição reúne 400 atletas dos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, nas categorias mirim ao máster, além da modalidade poomsae, que simula movimentos de luta.
A abertura oficial contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, que reforçou o compromisso da gestão estadual com o incentivo às práticas esportivas. “O esporte transforma vidas, protege, traz equilíbrio e contribui para a educação, saúde e segurança. Investir no esporte é investir em pessoas, em cidadãos melhores. Parabéns a todos os atletas e organizadores. O governo está ao lado de vocês para continuar fomentando iniciativas como esta”, destacou.
Promovido pela Liga Nacional e Liga Acreana de Taekwondo, com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) e de patrocinadores locais, o evento vale como seletiva para a Copa América e para o Campeonato Mundial, ambos previstos para outubro deste ano.
O deputado estadual Pedro Longo, apoiador da competição, ressaltou o impacto social da modalidade. “Cada centavo investido no esporte é um investimento na segurança e na formação de uma sociedade mais saudável e disciplinada. O Acre já mostrou que pode se destacar, mesmo sendo um estado pequeno em população, e isso é motivo de orgulho”, disse.
O presidente da Liga Acreana de Taekwondo, mestre Levy Azevedo, falou da importância do momento para o estado. “É a primeira vez que realizamos esse evento em Rio Branco e temos a satisfação de sediar uma etapa tão importante. Além do título brasileiro, nossos atletas têm a chance de garantir vaga no Mundial e na Copa América”, afirmou.
A competição conta com 200 lutas e 100 atletas no poomsae. As disputas vão do nível mirim (5 a 7 anos) até o adulto (18 a 30 anos) e máster, com premiação para os quatro primeiros colocados de cada categoria e troféus para as seis melhores equipes.
Além da vice-governadora e do deputado Pedro Longo, também participaram da abertura o deputado estadual Adailton Cruz, autoridades esportivas e mestres de diversas delegações, que vieram de estados vizinhos, reforçando a integração regional por meio do esporte.
Delegações de outros estados também ressaltaram o valor da competição para a integração regional.
O mestre Reginaldo, de Manaus, conta que não foi fácil participar da competição e que trouxe 52 participantes para o evento. “Não olhamos para as dificuldades, mas para a oportunidade. É um feito histórico para nossa equipe, que agora pode mostrar a força do Amazonas no Norte do país,” afirmou.
De Rondônia, o mestre Streit, que liderou a delegação campeã da edição anterior, reforçou o espírito esportivo da competição. “Tudo o que fazemos na Liga Nacional é comunhão, amizade e respeito. Viemos com 15 atletas determinados a representar bem nosso estado,” disse.
Já o mestre Chiquinho, de Roraima, destacou o esforço para participar da competição. Segundo ele, a equipe saiu do estado na terça-feira para conseguir chegar ao Acre na quinta. “Saímos do nosso município na terça-feira para chegar aqui. É uma honra fazer esse sacrifício em nome dos nossos atletas e viver essa troca tão importante para o crescimento da modalidade,” avaliou.
Comentários
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia recebe uma PC e uma pá carregadeira para reforçar serviços urbanos e rurais
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, nesta sexta-feira, a entrega de uma nova pá carregadeira e uma Escavadeira Hidráulica – PC, que irá reforçar os trabalhos de manutenção e melhorias tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.
O dois equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador da República Sérgio Petecão, e a solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento José Antônio (Nego), dos vereadores Ary Mendes e José Henrique, de demais secretários municipais e da população em geral.
Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita agradeceu ao senador pela constante atenção ao município. “Essa parceria com o senador Petecão é fundamental para que possamos avançar nas melhorias para nossa cidade”, afirmou.
O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da aquisição: “Estamos aqui para celebrar a entrega de mais uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica, fruto da emenda parlamentar do nosso grande parceiro Sérgio Petecão. São essas parcerias que nos fortalecem. Em nome de toda a população, o nosso muito obrigado.”
O secretário de Agricultura, José Antônio (Nego), ressaltou que o senador já destinou várias emendas para o município, demonstrando seu compromisso com Epitaciolândia.
Encerrando a solenidade, o senador Sérgio Petecão disse estar satisfeito em contribuir com o desenvolvimento local:
“Me sinto imensamente feliz em ver que nossas emendas estão sendo executadas, beneficiando quem realmente precisa. Aqui em Epitaciolândia, tudo é feito com muita responsabilidade e transparência.”
Comentários
Acre
Mais de 60% dos lojistas estão otimistas para o Dia dos Pais
De acordo com pesquisa da Fecomércio/AC, realizada pelo Instituto DataControl nos dias 29 e 30 de julho de 2025, 61,2% dos comerciantes estão otimistas com as vendas para o Dia dos Pais, mesmo diante de incertezas como as novas políticas tarifárias internacionais impostas pelos Estados Unidos.
O levantamento ouviu 103 representantes de estabelecimentos comerciais que atuam na venda de produtos tradicionais para a data, com destaque para o setor de vestuário (35,9%) e acessórios (35,9%), seguidos por cosméticos (9,7%), móveis e eletrodomésticos (5,8%), calçados (4,5%) e outros segmentos (28,2%).
A maioria dos empresários (63,3%) está investindo em divulgação e ampliação da oferta de produtos e serviços. Outros 16,3% apostam na venda online, 8,2% na distribuição de panfletos e apenas 1,0% oferecerá embalagens gratuitas. Uma parcela de 11,2% não preparou nenhuma estratégia especial.
Entre as ações para atrair clientes, o uso das redes sociais (35,0%) e o marketing tradicional (34,0%) são as mais citadas. Também aparecem brindes (17,5%) e sorteios relâmpagos (3,9%), enquanto 9,7% não têm planos específicos para o período.
Com relação ao que cada filho pretende gastar com presentes, o valor médio esperado é de até R$ 200,00 para 60,2% dos entrevistados, enquanto 39,8% acreditam em vendas acima desse valor.
Desafios do comércio
Apesar da expectativa positiva, 81,6% não pretendem contratar funcionários temporários para a data. No primeiro semestre de 2025, 34,3% contrataram, 25,5% demitiram e 40,2% mantiveram o quadro.
Sobre a Expoacre 2025, 50,5% dos lojistas avaliam que o evento pode influenciar os gastos com o Dia dos Pais, 41,7% descartam essa possibilidade e 7,8% não têm opinião formada.
Segundo a Fecomércio/AC, os números demonstram que, mesmo com um cenário econômico desafiador, o comércio local aposta em estratégias de divulgação e atendimento para aproveitar a data, considerada uma das mais relevantes do segundo semestre.
Comentários
Acre
Show “É cantando que a gente se entende” celebrará 75 anos de vida e 45 anos da carreira de Sérgio Souto
O cantor e compositor Sérgio Souto estará novamente nos palcos das noites acreanas neste mês de agosto brindando seus 75 anos de vida e 45 anos de carreira musical.
O show, intitulado “É cantando que a gente se entende”, acontecerá na próxima sexta-feira (15), partir das 21h, no Afa Jardim, localizado na rua Silvestre Coelho, bairro do Bosque, e contará com participações especiais de Lina Grasiela, Camile Castro, Lidianne Cabral, Anderson Liguth, Rogério Rock e Moças do Samba.
Os músicos James Fernandes, Nilton Castro, Raildo, João Gabriel, Abimael Rufino, Paulinho Nobre e o popular Dentinho acompanharão Sérgio em suas poesias e melodias, várias delas conhecidas em todo Brasil e em outros países.
“Essa será uma noite de celebrar a arte, a cultura, a música, a família, aos amigos e a todos os apreciadores das músicas e das poesias inspiradas em minhas vivências amazônicas, e por tantos outros lugares do nosso Brasil”, ressalta.
Os ingressos e mesas para o show histórico da carreira de Sérgio Souto podem ser adquiridos pelos contatos (68) 99990 0634/ (68) 99998 9754, sendo que a chave pix para aquisição de ingressos é o CPF 509.097.387.34.
Acerca da logística do evento, estão sendo vendidas mesas de seis e oito lugares para acomodar os apreciadores do show.
No meses de setembro e outubro, o ilustre artista acreano estará se apresentando nas cidades de Beja e Lisboa, em Portugal, a convite da Unesco. “Esse é um momento de imensa alegria porque estaremos levando, mais uma vez, o nome do Acre para o mundo. É com muito orgulho que agradeço a Unesco e aos meus amigos Rogério Rock, Samuel Samuka, Maurício Sena e meu parceiro português Joaquim Simões, que me apoiam neste projeto espetacular da Amazônia para o mundo”, diz Souto.
O Show “É cantando que a gente se entende” conta com o apoio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Rogério Auto Peças, Albuquerque Imobiliária, Fecomércio, Biau Som e vários veículos da imprensa acreana.
SOBRE SÉRGIO SOUTO
Com quatorze discos gravados, Sérgio Souto tem músicas gravadas por Jessé, Cristina Santos, Nelson Gonçalves, Fabíola Sendino, Elba Ramalho, Claudio Nucci, Fagner, Nina Wirth, Mayra May, Jorge Vercilo, Ângela Jobim, Luciah Helena, Taís Sodré, Sophia Ardessore, Eliana Printes, Nilson Chaves e muitos outros.
Sérgio Souto, nascido em Sena Madureira, mudou-se aos 15 anos para o Rio de Janeiro, conquistando reconhecimento nacional por suas composições inspiradas na Amazônia e nos povos da floresta, abriu sua apresentação musical lembrando de sua infância durante o tempo em que viveu na capital, Rio Branco, e atravessava o Rio Acre nadando para assistir aos filmes no Cine Teatro Recreio.
As memórias e os afetos de Sérgio pelo Acre e a Amazônia ecoaram em vários palcos do Brasil, ora por seu canto, ora por intérpretes que tornaram suas letras mais famosas, como a música “Lembrando de você”, gravada por Elba Ramalho e “Minha Aldeia”, que integrou a trilha sonora da novela “Sinhá Moça”, da Rede Globo de Televisão.
Tornou-se ainda mais conhecido em sua carreira ao vencer o Festival Rodada Brahma de Música Popular Brasileira (MPB) com a canção “Falsa Alegria”.
Participou de quase todos os grandes festivais de música do país: Rodada Brahma de Música Popular Brasileira; Festival 79 da TV TUPI, em São Paulo; Festival dos Festivais da TV Globo; Festival Rímula de Música do SBT, em São Paulo; Festival O Som das Águas da TV Manchete, em Lambari, MG e outros.
Apresentou-se nos principais palcos do Brasil, tais como Maracanãzinho-RJ, Geraldão – Recife, Anhembi- São Paulo, Olímpia- São Paulo, Teatro Amazonas- Manaus, Teatro da Paz- Belém, Teatro Castro Alves- Salvador, Carlos Gomes- Vitória – ES, Teatro Plácido de Castro- Rio Branco; Dragão do Mar- Fortaleza, Teatro das Bacabeiras- Macapá, entre outros.
Fez parte de diversos projetos culturais, tais como a Bienal Internacional da Música, em Belém- PA, Cantorias Amazônicas, no Rio de Janeiro, Acorde Brasileiro, em Porto Alegre, Projeto Pixinguinha por todas as cidades do Nordeste.
Em 2010, no Rio Grande do Sul, inicia mais uma turnê em comemoração do aniversário do seu parceiro e amigo Sergio Napp, um dos grandes poetas da música gaúcha, e em seguida grava o CD “Frente e verso” só com a obra dos dois.
A espontaneidade do seu processo de compor associa-se aos trabalhos de seus parceiros letristas Paulo Cesar Pinheiro, Sergio Natureza, Amaral Maia, Aldir Blanc, Jota Maranhão, Agenor de Oliveira, Joãozinho Gomes, Enrico de Miceli, Sergio Napp, Jorge Andrade, Celdo Braga, Jorge Vercilo e muitos
outros.
Você precisa fazer login para comentar.