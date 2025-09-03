Acre
Mailza lidera ação do Deracre que transforma 30 km do Ramal Vai se Ver e região
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está realizando serviços de limpeza mecanizada e aterro em pontos críticos do Ramal Vai se Ver, na Transacreana, em Rio Branco, reforçando o compromisso do Estado com as comunidades rurais.
As ações fazem parte da Operação Verão, que tem como objetivo garantir a trafegabilidade e o acesso das famílias durante o período de estiagem, promovendo segurança, transporte escolar e escoamento da produção local.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância do trabalho e a determinação da vice-governadora Mailza Assis em fortalecer os serviços nos ramais:
“Estamos cumprindo a determinação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza de intensificar os trabalhos nos ramais durante o verão. Esses serviços são essenciais para garantir o transporte escolar, o escoamento da produção e o acesso das famílias aos serviços públicos”, afirmou Sula.
Além do Ramal Vai se Ver, as frentes de serviço também atuam nos ramais Cachoeira, Cumaru, São Raimundo, Colocação Cucuí, no Seringal São José, e na Comunidade Riozinho, promovendo melhorias estratégicas em toda a região.
Acre
Tadeu Hassem celebra ordem de serviço para pavimentação de ramal em Brasiléia e cobra melhorias em obras do Deracre
Durante a sessão desta quarta-feira (3) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) destacou a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação de 13 quilômetros do ramal do km 19, em Brasiléia. O parlamentar participou da solenidade realizada na última terça-feira (2), representando a Aleac, e classificou o ato como “um momento histórico” para a agricultura familiar do município.
Segundo ele, a obra beneficiará diretamente cerca de 3 mil moradores da região, onde estão localizados uma escola municipal e uma unidade de saúde. Hassem ressaltou ainda que a pavimentação não representa apenas melhoria na infraestrutura rural, mas também avanços em áreas essenciais como segurança, educação e saúde.
“Foi um dia histórico para Brasiléia e para os produtores da agricultura familiar. Pela primeira vez o município vai asfaltar um ramal dessa extensão. Esse é um projeto iniciado pela gestão passada, elaborado ainda pela ex-prefeita Fernanda Hassem e sua equipe, e viabilizado por meio de uma emenda de R$ 14 milhões da ex-deputada federal Vanda Milani, a quem agradecemos pelo compromisso com a região”, afirmou.
O deputado também informou que no próximo sábado (6) estará presente na inauguração da chamada “variante” da BR estadual que liga Xapuri à capital Rio Branco. São 17 quilômetros de pavimentação executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que, segundo ele, irão beneficiar toda a região do Alto Acre.
Além de celebrar os investimentos, Tadeu Hassem aproveitou para exercer seu papel fiscalizador e alertar para a necessidade de mais atenção às frentes de trabalho do Deracre. Ele citou como exemplo o ramal da Aurora, no km 75 de Brasiléia, onde as máquinas já estão em atividade, mas a comunidade reivindica melhores condições para a execução do serviço.
“Quero registrar meu abraço à associação dos moradores do ramal da Aurora, ao Nego Viana, , ao Raimundo Moreira, ao senhor Francisco Ribeiro, ao Antônio e a todos daquela comunidade que têm acompanhado os trabalhos. O ramal é muito extenso e é preciso que as obras tenham qualidade. No momento está faltando um caminhão-pipa para dar condições adequadas ao serviço. Faço aqui esse apelo ao Deracre para que atenda essa reivindicação justa”, concluiu.
Acre
Vendavais na fronteira deixam centenas de alunos sem aula e causam destruição em escolas
Temporais destelharam unidades de ensino em Epitaciolândia e Sena Madureira; Defesa Civil alerta para nova frente fria e ventanias nesta semana
Tempestades rápidas e intensas acompanhadas de vendavais têm causado destruição em municípios do Acre, resultando em prejuízos materiais e interrupção das aulas para centenas de estudantes. Em Epitaciolândia, mais de 500 alunos ficaram sem aulas nesta quarta-feira, dia 3, após ventanias destelharem duas escolas – uma urbana e outra rural.
Na terça-feira (2), uma escola de ensino médio foi gravemente atingida, com destelhamento total e danos em áreas administrativas, salas de aula e material didático. No km 9, uma escola rural já havia sido afetada no domingo, com perda de documentos e estrutura. O Núcleo de Educação do município também teve o muro destruído. A Secretaria de Educação enviou equipes para avaliar os estragos e buscar soluções emergenciais.
Em outra cidade acreana, em Sena Madureira, o Educandário Santa Juliana e o centro cultural anexo foram duramente atingidos, como várias residências tiveram seus telhados danificados e moradores contabilizam prejuízos.
A Defesa Civil estadual emitiu alerta para nova onda de friagem e ventos fortes em todo o estado nesta semana, ampliando os riscos de novos estragos.
Veja vídeo em Sena Madureira. Educandário Santa Juliana:
Acre
Jovem promessa do futebol morre atropelado no Acre dias antes de voltar para Manaus
Emanuel Oliveira, de 18 anos, sonhava em ser jogador profissional. Condutora que o atingiu fugiu sem prestar socorro, mas se apresentou à polícia horas depois
Emanuel Oliveira da Silva, um jovem de 18 anos natural de Manaus com o sonho de se tornar jogador de futebol profissional, morreu em um acidente de trânsito no último domingo (31), em Cruzeiro do Sul. Ele foi vítima de um atropelamento após cair de sua bicicleta. A motorista envolvida deixou o local sem prestar auxílio.
De acordo com relatos de familiares e testemunhas, Emanuel havia saído de bicicleta para comprar pão. Ao descer uma ladeira em direção ao Centro, colidiu com uma pedestre, perdeu o controle do veículo e caiu na via, sendo atingido por um carro. A condutora fugiu, mas se apresentou à delegacia ainda no mesmo dia, alegando que precisou levar seus filhos, entre eles uma criança autista, para casa em segurança antes de procurar as autoridades.
Emanuel estava no Acre desde abril, morando com a mãe, e já tinha passagem comprada para retornar a Manaus, onde recentemente havia feito testes no Amazonas FC e mantinha uma rotina de treinos em busca de uma vaga no futebol profissional. Conhecido por seu jeito alegre, era muito querido por vizinhos e crianças da comunidade.
Em sua cidade natal, amigos e familiares se reuniram para uma homenagem com balões brancos na quadra onde ele costumava jogar. O irmão, James Abreu, destacou a dor da perda e a esperança por respostas:
“O sonho dele era ser jogador profissional e ajudar a família. Infelizmente, esse sonho acabou”. A família aguarda o andamento das investigações.
