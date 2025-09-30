Mailza e Bocalom negam rompimento político e aparecem juntos em obra no Quixadá

Vice-governadora e prefeito de Rio Branco dividiram agenda pública após rumores de conflito sobre disputa pelo governo do Acre em 2026; ambos mantêm posições eleitorais, mas sinalizam unidade na solenidade

Os rumores de um rompimento político entre a vice-governadora Mailza Gomes e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foram publicamente desmentidos pelos dois durante uma agenda conjunta na manhã desta terça-feira (30). Os dois participaram juntos da assinatura da ordem de serviço para a recuperação asfáltica da Estrada do Quixadá, obra realizada em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura da capital.

A aparição conjunta foi interpretada como uma sinalização de reaproximação após especulações de que uma possível candidatura de Bocalom ao governo do estado em 2026 estaria criando atritos com Mailza, que já anunciou sua pré-candidatura ao Palácio Rio Branco.

Em meio aos bastidores políticos, Mailza reafirmou sua disposição de concorrer em 2026 e lembrou seu apoio a Bocalom em eleições passadas. Já o prefeito, que tem realizado agendas pelo interior, evita assumir campanha antecipada, afirmando que “ainda é cedo para definições”. O ato no Quixadá serviu para demonstrar que, ao menos publicamente, a aliança segue operante.

Também participaram da assinatura a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o diretor-presidente da Emurb, Abdel Derze, o secretário de Agricultura de Rio Branco, Eracides Caetano, além de lideranças comunitárias.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, disse que a obra representa mais do que melhorias na estrada. “Estamos trazendo dignidade para os produtores e para as famílias que vivem nessa região. Nossa missão é garantir o direito de ir e vir com segurança, e aqui mostramos que quando Prefeitura, Estado e comunidade se unem, os resultados chegam mais rápido”, destacou.

Moradores comemoram obram

Moradora da estrada do Quixadá há sete anos, Rosenilda Borges relatou o alívio de ver o início das obras. “Foram anos de espera e sofrimento, principalmente no período das chuvas, quando a estrada ficava quase intransitável e aumentava o risco de acidentes. Hoje estou feliz porque vejo que, dessa vez, a melhoria vai sair do papel e vai transformar a nossa vida”, afirmou.

Para o presidente da Associação do Quixadá, Antonino Torres Cabreiro, a obra representa a realização de um sonho. “Foram anos de espera e hoje vemos o início dessa transformação, que trará mais dignidade e segurança para todos nós”, afirmou.

A recuperação da Estrada do Quixadá é considerada estratégica por atender uma das áreas mais produtivas de Rio Branco, responsável pelo fornecimento de hortaliças e outros produtos agrícolas para a capital. A ação garante não apenas a trafegabilidade, mas também a integração entre campo e cidade, fortalecendo a economia local e assegurando direitos básicos como o acesso à educação e saúde.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários