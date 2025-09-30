Brasil
Mailza e Bocalom negam rompimento político e aparecem juntos em obra no Quixadá
Vice-governadora e prefeito de Rio Branco dividiram agenda pública após rumores de conflito sobre disputa pelo governo do Acre em 2026; ambos mantêm posições eleitorais, mas sinalizam unidade na solenidade
Os rumores de um rompimento político entre a vice-governadora Mailza Gomes e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foram publicamente desmentidos pelos dois durante uma agenda conjunta na manhã desta terça-feira (30). Os dois participaram juntos da assinatura da ordem de serviço para a recuperação asfáltica da Estrada do Quixadá, obra realizada em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura da capital.
A aparição conjunta foi interpretada como uma sinalização de reaproximação após especulações de que uma possível candidatura de Bocalom ao governo do estado em 2026 estaria criando atritos com Mailza, que já anunciou sua pré-candidatura ao Palácio Rio Branco.
Em meio aos bastidores políticos, Mailza reafirmou sua disposição de concorrer em 2026 e lembrou seu apoio a Bocalom em eleições passadas. Já o prefeito, que tem realizado agendas pelo interior, evita assumir campanha antecipada, afirmando que “ainda é cedo para definições”. O ato no Quixadá serviu para demonstrar que, ao menos publicamente, a aliança segue operante.
Também participaram da assinatura a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o diretor-presidente da Emurb, Abdel Derze, o secretário de Agricultura de Rio Branco, Eracides Caetano, além de lideranças comunitárias.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, disse que a obra representa mais do que melhorias na estrada. “Estamos trazendo dignidade para os produtores e para as famílias que vivem nessa região. Nossa missão é garantir o direito de ir e vir com segurança, e aqui mostramos que quando Prefeitura, Estado e comunidade se unem, os resultados chegam mais rápido”, destacou.
Moradores comemoram obram
Moradora da estrada do Quixadá há sete anos, Rosenilda Borges relatou o alívio de ver o início das obras. “Foram anos de espera e sofrimento, principalmente no período das chuvas, quando a estrada ficava quase intransitável e aumentava o risco de acidentes. Hoje estou feliz porque vejo que, dessa vez, a melhoria vai sair do papel e vai transformar a nossa vida”, afirmou.
Para o presidente da Associação do Quixadá, Antonino Torres Cabreiro, a obra representa a realização de um sonho. “Foram anos de espera e hoje vemos o início dessa transformação, que trará mais dignidade e segurança para todos nós”, afirmou.
A recuperação da Estrada do Quixadá é considerada estratégica por atender uma das áreas mais produtivas de Rio Branco, responsável pelo fornecimento de hortaliças e outros produtos agrícolas para a capital. A ação garante não apenas a trafegabilidade, mas também a integração entre campo e cidade, fortalecendo a economia local e assegurando direitos básicos como o acesso à educação e saúde.
Feriados de 2026: calendário favorece até nove feriadões no ano
Em 2026, os brasileiros terão um calendário de feriados favorável com nove dos dez feriados nacionais em dias úteis, sendo sete deles em segundas ou sextas-feiras, o que garante uma série de oportunidades para prolongar os descansos sem a necessidade de grandes ajustes na agenda de trabalho.
Esse cenário deve movimentar diferentes setores da economia, especialmente turismo, hotelaria e transporte, já que os chamados “feriadões” estimulam viagens curtas e o consumo em cidades turísticas. O comércio também se beneficia em períodos de maior circulação de pessoas, embora algumas atividades enfrentem o desafio de organizar escalas para manter o funcionamento.
Além dos feriados que já caem naturalmente em dias estratégicos, como o Dia do Trabalho (1º de maio, uma sexta-feira) e a Independência do Brasil (7 de setembro, uma segunda-feira), outras datas poderão ser transformadas em períodos de descanso prolongado com apenas um dia de folga extra. É o caso do feriado de Tiradentes (21 de abril, uma terça-feira) e da Confraternização Universal (1º de janeiro, uma quinta-feira).
Se a emenda for possível, trabalhadores e estudantes poderão aproveitar até nove feriadões ao longo de 2026, tornando o ano um dos mais vantajosos para organizar viagens, compromissos pessoais e momentos de lazer em família.
Quando somados os pontos facultativos, como Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor Público, o número de datas com possibilidade de folga ultrapassa 10. Embora ainda dependa de confirmação em portaria oficial do governo federal, a expectativa é que esses períodos sejam novamente incorporados ao calendário, garantindo ainda mais oportunidades de descanso e movimentando a rotina de milhões de brasileiros.
Feriados em 2026
1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal;
18 de abril (sábado) — Sexta-feira Santa;
21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;
1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalho;
7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;
12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;
2 de novembro (segunda-feira) — Finados;
15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;
20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.
Pontos facultativos em 2026
16 de fevereiro (segunda-feira) — carnaval (ponto facultativo);
17 de fevereiro (terça-feira) — carnaval (ponto facultativo);
18 de fevereiro (quarta-feira) — Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);
4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi (ponto facultativo);
24 de dezembro (quarta-feira) — Véspera de Natal (ponto facultativo após
Fonte:
Polícia mata suspeito de assassinar o ex-delegado Ruy Ferraz no Paraná
Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, teria entrado em confronto com policiais do Deic. Ele foi identificado a partir de digitais
Um homem apontado como suspeito de assassinar o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi morto em Curitiba, no Paraná. Segundo a polícia, Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, teria entrado em confronto com uma equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) durante busca.
Umberto havia sido apontado como suspeito a partir de impressões digitais localizadas em um imóvel em Mongaguá, que teria sido utilizado pela quadrilha antes do crime, e é apontado como um possível atirador.
A Justiça tinha decretado a prisão temporária de Umberto, que estava foragido. Ele tinha passagens por roubo e organização criminosa.
Até o momento, quatro pessoas foram presas por envolvimento no assassinato de Ruy. Outras três pessoas são investigadas e procuradas.
- Felipe Avelino da Silva (foragido), conhecido no Primeiro Comando da Capital (PCC) como Mascherano, teve o DNA encontrado em um dos carros usados no crime;
- Flávio Henrique Ferreira de Souza (foragido), de 24 anos, também teve o DNA encontrado em um dos carros;
- Luis Antonio Rodrigues de Miranda (foragido) é procurado por suspeita de ter ordenado que uma mulher fosse buscar um dos fuzis usados no crime;
- Willian Silva Marques (preso e sem foto), dono da casa em Praia Grande de onde teria saído um fuzil que pode ter sido usado no crime, se entregou à polícia no domingo (21);
- Dahesly Oliveira Pires (presa) foi presa na quinta (18) por suspeita de ser a mulher que foi buscar o fuzil na Baixada Santista;
- Luiz Henrique Santos Batista (preso), conhecido como Fofão, está envolvido, segundo a polícia, na logística da morte do ex-delegado. Ele teria dado carona para que um dos criminosos fugisse da cena do crime e foi preso nesta sexta (19);
- Rafael Marcell Dias Simões (preso), conhecido como Jaguar, foi preso neste sábado (20) após se entregar à polícia em São Vicente, no litoral;
- Umberto Alberto Gomes (foragido), de 38 anos, digitais dele foram encontradas numa segunda casa usada pelos criminosos em Mongaguá.
Linhas de investigação
Uma das hipóteses levantadas pela equipe de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é que o homicídio tenha sido encomendado por Fernando Gonçalves dos Santos, conhecido como “Azul” ou “Colorido”, apontado como um dos líderes do PCC na Baixada Santista.
A outra é a de que Ruy possa ter sido vítima de uma emboscada e morto pelo PCC em razão do seu trabalho como secretário da Administração em Praia Grande.
Nessa segunda-feira (29/9), o subsecretário de Gestão de Tecnologia da Prefeitura de Praia Grande, Sandro Rogério Pardini, foi alvo de um mandado de busca e apreensão.
No endereço dele, foram apreendidos um celular, dois notebooks, dois pendrives, um computador e três pistolas, além de uma quantia de R$ 50 mil, U$ 10,3 mil e E$ 1,1 mil. Outros oito endereços em Santos, Praia Grande e São Vicente, no litoral de São Paulo, também foram alvos de busca e apreensão.
Comissão Mista de Orçamento aprova R$ 4,9 bilhões para o Fundão
Montante será destinado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha; valor é maior que o proposto pelo governo federal
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta terça-feira (30/9) uma instrução normativa que aumenta a reservado fundo eleitoral no Orçamento de 2026. A previsão do montante inicial é de R$ 4,9 bilhões destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido popularmente como fundo eleitoral ou Fundão – o valor é o mesmo das eleições municipais de 2024.
De autoria do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), o trecho foi aprovado de forma simbólica pelos deputados e senadores, sem qualquer objeção. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no entanto, ficará para a semana que vem, pois o senador Izalci Lucas (PL-DF) pediu mais tempo para analisar as emendas feitas no texto.
A proposta prevê que, para contemplar todo o valor para o fundo eleitoral, haverá corte em outras despesas previstas no Orçamento de 2026, como R$ 2,9 bilhões a menos para emendas parlamentares de bancada e R$ 1 bilhão a menos nas despesas discricionárias – são aquelas que o governo pode decidir para onde vai o montante.
Como relator geral, caberá a Isnaldo Bulhões definir onde os cortes serão feitos.
O governo enviou ao Congresso a proposta do Orçamento de 2026 em agosto. Previa uma reserva de R$ 1 bilhão destinado ao financiamento de campanhas. Portanto, a instrução normativa apresentada pelo deputado alagoano supera a proposta inicial do Executivo.
