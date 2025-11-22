Mailza diz que prisão preventiva de Jair Bolsonaro é “injusta”

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), que é pré-candidata ao governo do estado em 2026, declarou considerar “injusta” a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada pela Polícia Federal na manhã deste sábado (22). A declaração foi dada ao ac24horas durante a edição do programa Juntos Pelo Acre, realizada na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Mailza afirmou que seu posicionamento se baseia na avaliação positiva que faz do governo Bolsonaro. “Só acho injusta, porque ele foi um bom presidente, fez muito pelo nosso país e é essa a minha opinião”, disse.

Ao ser questionada pela reportagem sobre o fato de Bolsonaro ter, segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, violado as regras de uso da tornozeleira eletrônica – um dos pontos considerados pelo STF para decretar a prisão preventiva – a vice-governadora preferiu não responder.

A decisão de Moraes cita que o ex-presidente teria descumprido medidas judiciais e apresentado risco de fuga, fatores que agravaram o entendimento pela necessidade da prisão.

