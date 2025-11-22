Acre
Mailza diz que prisão preventiva de Jair Bolsonaro é “injusta”
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), que é pré-candidata ao governo do estado em 2026, declarou considerar “injusta” a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada pela Polícia Federal na manhã deste sábado (22). A declaração foi dada ao ac24horas durante a edição do programa Juntos Pelo Acre, realizada na Baixada da Sobral, em Rio Branco.
Mailza afirmou que seu posicionamento se baseia na avaliação positiva que faz do governo Bolsonaro. “Só acho injusta, porque ele foi um bom presidente, fez muito pelo nosso país e é essa a minha opinião”, disse.
Ao ser questionada pela reportagem sobre o fato de Bolsonaro ter, segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, violado as regras de uso da tornozeleira eletrônica – um dos pontos considerados pelo STF para decretar a prisão preventiva – a vice-governadora preferiu não responder.
A decisão de Moraes cita que o ex-presidente teria descumprido medidas judiciais e apresentado risco de fuga, fatores que agravaram o entendimento pela necessidade da prisão.
Comentários
Acre
Motociclista se fere após derramamento de óleo em via de acesso à Uninorte
Um derramamento de óleo na Alameda Alemanha, via que dá acesso à Centro Universitário Uninorte, provocou um acidente na manhã deste sábado (22) e colocou em risco motoristas e motociclistas que passam pela região.
A vítima foi o motociclista Thalisson Diego da Silva França, de 32 anos, gerente de uma ótica na cidade. Ao passar pelo trecho escorregadio, Thalisson perdeu o controle da motocicleta e caiu. Ele sofreu escoriações e uma fratura na clavícula.
Moradores e condutores que transitam pelo local relatam preocupação, já que o óleo espalhado pela pista continua oferecendo perigo e pode causar novos acidentes caso não seja removido rapidamente.
Veja o vídeo:
Comentários
Acre
Acre terá sábado de forte instabilidade, calor e risco de temporais, aponta previsão
Avanço de fraca onda polar deve intensificar chuvas e elevar umidade no leste, sul e oeste do estado
Comentários
Acre
PM intensifica ações no Alto Acre após confrontos entre facções e registra queda em crimes graves
Operações reforçam segurança em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri
Após a escalada de violência registrada entre o fim de outubro e o início de novembro em Assis Brasil, marcada por confrontos entre organizações criminosas, a Polícia Militar ampliou o policiamento em todo o Alto Acre. As ações incluem operações pontuais, patrulhamento reforçado e abordagens direcionadas.
Segundo o comandante da corporação, Capitão Nogueira, do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre, o trabalho tem apresentado resultados concretos. Houve redução de crimes graves, além da prisão de envolvidos nas ações criminosas e da apreensão de armas e entorpecentes.
O comando da PM destacou que a participação da população é fundamental para o enfrentamento à criminalidade.
“Todos os cidadãos podem colaborar no combate ao crime, fornecendo informações essenciais. As denúncias relacionadas a Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil podem ser feitas pelo WhatsApp (68) 99974-2166, e garantimos total sigilo da identidade do denunciante”, reforçou o comandante.
As operações continuarão de forma permanente na região, segundo a Polícia Militar.
Você precisa fazer login para comentar.