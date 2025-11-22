Conecte-se conosco

Acre

Mailza diz que prisão preventiva de Jair Bolsonaro é “injusta”

Publicado

5 horas atrás

Foto: Mailza é cumprimentada por policial militar em evento na baixada da Sobral I Whidy Melo/ac24horas

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), que é pré-candidata ao governo do estado em 2026, declarou considerar “injusta” a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada pela Polícia Federal na manhã deste sábado (22). A declaração foi dada ao ac24horas durante a edição do programa Juntos Pelo Acre, realizada na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Mailza afirmou que seu posicionamento se baseia na avaliação positiva que faz do governo Bolsonaro. “Só acho injusta, porque ele foi um bom presidente, fez muito pelo nosso país e é essa a minha opinião”, disse.

Ao ser questionada pela reportagem sobre o fato de Bolsonaro ter, segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, violado as regras de uso da tornozeleira eletrônica – um dos pontos considerados pelo STF para decretar a prisão preventiva – a vice-governadora preferiu não responder.

A decisão de Moraes cita que o ex-presidente teria descumprido medidas judiciais e apresentado risco de fuga, fatores que agravaram o entendimento pela necessidade da prisão.

Acre

Motociclista se fere após derramamento de óleo em via de acesso à Uninorte

3 horas atrás

22 de novembro de 2025

Um derramamento de óleo na Alameda Alemanha, via que dá acesso à Centro Universitário Uninorte, provocou um acidente na manhã deste sábado (22) e colocou em risco motoristas e motociclistas que passam pela região.

A vítima foi o motociclista Thalisson Diego da Silva França, de 32 anos, gerente de uma ótica na cidade. Ao passar pelo trecho escorregadio, Thalisson perdeu o controle da motocicleta e caiu. Ele sofreu escoriações e uma fratura na clavícula.

Moradores e condutores que transitam pelo local relatam preocupação, já que o óleo espalhado pela pista continua oferecendo perigo e pode causar novos acidentes caso não seja removido rapidamente.

Veja o vídeo:

 

Acre

Acre terá sábado de forte instabilidade, calor e risco de temporais, aponta previsão

5 horas atrás

22 de novembro de 2025

Avanço de fraca onda polar deve intensificar chuvas e elevar umidade no leste, sul e oeste do estado

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

O Acre deve registrar um sábado (22) marcado por calor e instabilidade, segundo o portal especializado otempoaqui.com.br. Uma fraca onda polar avança pelo estado e deve alterar o padrão climático, especialmente nas microrregiões do leste e sul.

Nas áreas de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia começa quente e abafado, mas a chegada da onda polar entre a tarde e a noite deixará o tempo altamente instável. Há probabilidade muito alta de chuvas fortes, com possibilidade de temporais isolados. A umidade relativa do ar deve variar de 45% a 55% no início da tarde, subindo para 85% a 95% ao amanhecer de domingo. Os ventos permanecem fracos, predominantes do sudeste, com variações de sul e sudoeste.

No centro e oeste do estado, nas regiões do Juruá e Tarauacá/Envira, o clima também será de muito calor, com sol entre nuvens e pancadas de chuva que podem se intensificar em alguns pontos. A chance de precipitação forte é elevada. A umidade mínima oscila entre 50% e 60%, enquanto a máxima pode atingir 90% a 100% durante a madrugada e o amanhecer. Os ventos seguem fracos, vindos principalmente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

As temperaturas permanecem altas em todo o território acreano. Veja as previsões:

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínima entre 21°C e 23°C; máxima de 32°C a 34°C.

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínima de 21°C a 23°C; máxima de 32°C a 34°C.

  • Plácido de Castro e Acrelândia: mínima entre 22°C e 24°C; máxima entre 32°C e 34°C.

  • Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínima de 22°C a 24°C; máxima de 32°C a 34°C.

  • Tarauacá e Feijó: mínima de 22°C a 24°C; máxima de 31°C a 33°C.

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínima de 22°C a 24°C; máxima de 31°C a 33°C.

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínima entre 22°C e 24°C; máxima de 31°C a 33°C.

A combinação de altas temperaturas e instabilidade atmosférica reforça o alerta para possíveis alagamentos momentâneos, descargas elétricas e rajadas de vento em pontos isolados.

Acre

PM intensifica ações no Alto Acre após confrontos entre facções e registra queda em crimes graves

16 horas atrás

21 de novembro de 2025

Operações reforçam segurança em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri

Após a escalada de violência registrada entre o fim de outubro e o início de novembro em Assis Brasil, marcada por confrontos entre organizações criminosas, a Polícia Militar ampliou o policiamento em todo o Alto Acre. As ações incluem operações pontuais, patrulhamento reforçado e abordagens direcionadas.

Segundo o comandante da corporação, Capitão Nogueira, do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre, o trabalho tem apresentado resultados concretos. Houve redução de crimes graves, além da prisão de envolvidos nas ações criminosas e da apreensão de armas e entorpecentes.

O comando da PM destacou que a participação da população é fundamental para o enfrentamento à criminalidade.

“Todos os cidadãos podem colaborar no combate ao crime, fornecendo informações essenciais. As denúncias relacionadas a Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil podem ser feitas pelo WhatsApp (68) 99974-2166, e garantimos total sigilo da identidade do denunciante”, reforçou o comandante.

As operações continuarão de forma permanente na região, segundo a Polícia Militar.

