Mailza diz estar pronta para desafios e afirma compromisso da “União Progressistas” com o Acre

A vice-governadora Mailza Assis afirmou que está pronta para contribuir com a União Progressista. A federação foi lançada oficialmente ontem, 29, em Brasília. No mesmo ato, o governador Gladson Cameli anunciou o nome de Mailza como candidata a governadora em 2026, pelo Palácio Rio Branco. “Estou pronta para contribuir com esse novo tempo com trabalho, sensibilidade e muita coragem”, afirmou.

Para Mailza, o ato marcou um novo capítulo da política brasileira, ela destacou que a união dos partidos representa equilíbrio, responsabilidade e esperança de dias melhores. “Um Brasil e um Acre que dão certo”, acrescentou.

Ainda de acordo a vice-governadora, a política precisa unir firmeza e empatia, daí o compromisso de modernizar o estado e cuidar das pessoas. “Precisamos construir um país mais justo, um estado mais desenvolvido, com menos desigualdades e mais oportunidades”.

O evento de lançamento contou com nomes de destaque das duas legendas, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o ex-presidente da Câmara e deputado Arthur Lira (PP-AL) e o vice-presidente do União, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador.

De volta ao estado nesta quarta-feira, 30, Mailza cumpre agenda com a bancada de vereadores do partido, em seu gabinete. No final de semana, a vice-governadora vai reunir com ribeirinhos na região do Juruá.

