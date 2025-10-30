Mailza Assis sinaliza possível aliança com Márcio Bittar para 2026 e elogia trabalho do senador

Vice-governadora cita parlamentar como nome relevante do grupo governista durante solenidade dos 60 anos do PP; “Tem vantagens para ser candidato do nosso grupo”, afirma

Em declaração que pode indicar os rumos da sucessão no Acre, a vice-governadora Mailza Assis citou positivamente o senador Márcio Bittar (PL) como potencial candidato do grupo governista nas eleições de 2026. Durante solenidade em homenagem aos 60 anos do Progressistas, Mailza elogiou o trabalho do parlamentar e o incluiu explicitamente na aliança que sustenta o governo.

“O Márcio Bittar é um senador com seu trabalho prestado, está em um partido da nossa aliança, que é o conjunto de partidos que desenvolve esse projeto proposto para o nosso Estado”, afirmou a vice-governadora, acrescentando que o senador “tem suas vantagens para ser um candidato do nosso grupo”. As declarações representam uma significativa reaproximação após tensões recentes na base aliada.

Aliança: PP e PL fazem parte da base governista no Acre

Márcio Bittar: Senador com expressivo volume de emendas para o estado

Mailza Assis: Já declarou pré-candidatura ao governo em 2026

Declarações estratégicas

“Márcio Bittar é um senador com seu trabalho prestado, está em um partido da nossa aliança” “Ele tem o seu trabalho no Estado e tem suas vantagens para ser um candidato do nosso grupo”

As declarações reforçam a articulação da vice-governadora para consolidar uma chapa forte em 2026, buscando aproximação com um dos parlamentares mais influentes do Acre no Congresso Nacional. O movimento indica que as alianças para sucessão de Gladson Cameli começam a se desenhar.

