Mailza Assis sinaliza possível aliança com Márcio Bittar para 2026 e elogia trabalho do senador

Publicado

11 minutos atrás

em

Vice-governadora cita parlamentar como nome relevante do grupo governista durante solenidade dos 60 anos do PP; “Tem vantagens para ser candidato do nosso grupo”, afirma

Mailza sinalizou uma possível aliança com o senador Márcio, elogiou publicamente o trabalho do parlamentar e o destacou como integrante da aliança de partidos que sustenta o governo atual. Foto: cedida 

Em declaração que pode indicar os rumos da sucessão no Acre, a vice-governadora Mailza Assis citou positivamente o senador Márcio Bittar (PL) como potencial candidato do grupo governista nas eleições de 2026. Durante solenidade em homenagem aos 60 anos do Progressistas, Mailza elogiou o trabalho do parlamentar e o incluiu explicitamente na aliança que sustenta o governo.

“O Márcio Bittar é um senador com seu trabalho prestado, está em um partido da nossa aliança, que é o conjunto de partidos que desenvolve esse projeto proposto para o nosso Estado”, afirmou a vice-governadora, acrescentando que o senador “tem suas vantagens para ser um candidato do nosso grupo”. As declarações representam uma significativa reaproximação após tensões recentes na base aliada.

Aliança: PP e PL fazem parte da base governista no Acre

  • Márcio Bittar: Senador com expressivo volume de emendas para o estado
  • Mailza Assis: Já declarou pré-candidatura ao governo em 2026
Declarações estratégicas

“Márcio Bittar é um senador com seu trabalho prestado, está em um partido da nossa aliança”

“Ele tem o seu trabalho no Estado e tem suas vantagens para ser um candidato do nosso grupo”

As declarações reforçam a articulação da vice-governadora para consolidar uma chapa forte em 2026, buscando aproximação com um dos parlamentares mais influentes do Acre no Congresso Nacional. O movimento indica que as alianças para sucessão de Gladson Cameli começam a se desenhar.

Ufac e Sebrae realizam Congresso Internacional de Pecuária Leiteira com foco em sustentabilidade na Amazônia

Publicado

44 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Evento de três dias reúne pesquisadores, produtores e estudantes para debater desenvolvimento da cadeia leiteira; pastagem é apontada como prioridade estratégica

A Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Sebrae iniciam nesta quinta-feira (30) o 4º Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental, que reunirá pesquisadores, produtores e estudantes durante três dias para debater os rumos da cadeia produtiva do leite na região. Com o tema “Construir caminhos concretos para o desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira”, o evento busca alertar os produtores sobre mudanças necessárias na forma de produção.

O pesquisador e professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Ufac, Eduardo Mitke, destacou a necessidade de repensar prioridades: “Muitos produtores acham que ‘investir’ na propriedade é construir uma ordenhadeira bonita ou comprar maquinário sofisticado. Pode ser que essas não sejam as prioridades estratégicas”. Para Mitke, o elemento mais fundamental é investir na pastagem – base da alimentação do gado leiteiro.

Programação do Congresso:

  • Gestão administrativa de propriedades de base familiar

  • Agregação de valor aos produtos e impulso a pequenos negócios

  • Transferência de embriões no gado leiteiro

  • Infraestrutura física das propriedades

  • Visita técnica a propriedade modelo com conceitos sustentáveis

O congresso representa um movimento integrado entre acadêmicos, pesquisadores de instituições públicas e produtores rurais, com objetivo de qualificar toda a cadeia produtiva do leite na Amazônia Ocidental, equilibrando produtividade com sustentabilidade ambiental.

Ex-prefeita e vereadores de Santa Terezinha do Tocantins são condenados por nepotismo

Publicado

6 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Justiça acata ação do Ministério Público e impõe multas, suspensão de direitos e proibição de contratar com o poder público por nomeações baseadas em vínculos familiares.

A Justiça do Tocantins condenou a ex-prefeita de Santa Terezinha do Tocantins, Itelma Belarmino de Oliveira Resplandes, além de seis vereadores e 13 servidores públicos, por envolvimento em um esquema de nepotismo que incluía nomeações motivadas por laços familiares e políticos, e não por critérios técnicos.

A decisão foi proferida pela 1ª Vara Cível de Tocantinópolis e acolheu integralmente os argumentos do Ministério Público do Tocantins (MPTO), reconhecendo a violação dos princípios da moralidade e impessoalidade na administração pública. O caso integra a Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prioriza o julgamento de ações de improbidade administrativa.

As investigações, conduzidas pelo promotor Saulo Vinhal, revelaram um esquema de transnepotismo, no qual gestores e vereadores nomeavam parentes entre si, promovendo uma rede de favorecimento político. Entre os beneficiados estavam esposas, filhos, sobrinhos e cunhadas de parlamentares.

Como punição, a ex-prefeita e os seis vereadores — Dedalo Belarmino Lima, Francisco Alves Monteiro, Jailson Rodrigues Reis, Josinaldo José dos Santos Rodrigues, Reinaldo Gonçalves Lopes e Diogo Poliano Oliveira Coelho — foram condenados ao pagamento de multa equivalente a 24 vezes o valor do salário recebido à época, além da proibição de contratar com o poder público por quatro anos.

Os 13 servidores envolvidos também foram penalizados com multa de cinco vezes o valor de seus vencimentos e proibição de contratar com o poder público por dois anos.

A sentença determina ainda que o município exonere imediatamente os cargos comissionados em situação de nepotismo e adote medidas para impedir novas nomeações irregulares, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assembleia Legislativa de Rondônia lança concurso com 200 vagas e salários de até R$ 24 mil

Publicado

6 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Edital prevê oportunidades para níveis médio e superior, com provas marcadas para fevereiro de 2026 e organização da Fundação Getúlio Vargas.

ALE-RO abre concurso público com 425 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro reserva

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO) publicou nesta quarta-feira (29) o edital de seu novo concurso público, que oferece 200 vagas imediatas e 225 para cadastro reserva. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo.

O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026.

As inscrições poderão ser feitas das 16h do dia 3 de novembro até 16h do dia 4 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV (www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero25). As taxas de participação variam de R$ 100 a R$ 180, e os pedidos de isenção poderão ser solicitados entre 3 e 5 de novembro.

As provas serão aplicadas em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, com divulgação do gabarito preliminar no dia 10 de fevereiro de 2026.

Os salários variam entre R$ 6.503,55 e R$ 24.078,42, conforme o cargo e o nível de escolaridade exigido.

Para nível superior, as áreas contempladas incluem Administração, Direito, Contabilidade, Comunicação, Engenharia, Psicologia, Pedagogia e Tecnologia da Informação, entre outras. Já os cargos de nível médio/técnico abrangem funções como Técnico em Contabilidade, Informática, Logística, Segurança do Trabalho e Libras.

O edital completo está disponível no portal da FGV, onde os candidatos também poderão acompanhar todas as atualizações do processo seletivo.

