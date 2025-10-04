Brasil
Mailza Assis reafirma pré-candidatura ao governo do Acre e diz querer apoio de Tião Bocalom
Vice-governadora comentou declaração do prefeito de Rio Branco, que manifestou desejo de ser governador; ela afirmou que “sou candidata” e que “precisa dele” na disputa
A vice-governadora Mailza Assis (PP) reagiu às declarações do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que reafirmou durante transmissão do Festival da Macaxeira seu desejo de ser governador do Acre. Em resposta, Mailza reafirmou publicamente sua pré-candidatura ao Palácio Rio Branco em 2026 e disse desejar o apoio do prefeito.
“Sou candidata, preciso dele, gostaria muito que ele me apoiasse. Mas a política é livre, a decisão é livre, todo mundo tem o direito de ser. Eu sigo fazendo minha campanha com coragem, compromisso e responsabilidade. É isso que precisa acontecer na boa política”, declarou Mailza.
As declarações da vice-governadora evidencia a disputa que se desenha no campo governista.
O posicionamento ocorre em meio à articulação de pré-campanhas para o governo acreano. Enquanto Bocalom sinaliza interesse na disputa estadual, Mailza busca consolidar alianças para suceder o atual governador Gladson Cameli, também do PP.
O diálogo público evidencia os movimentos iniciais para a sucessão estadual em 2026. Enquanto Mailza busca consolidar uma candidatura de continuidade ao governo Gladson Cameli (PP), Bocalom sinaliza disputar o Palácio Rio Branco, configurando um cenário de possível concorrência entre dois nomes até então alinhados no campo político governista.
Famílias podem acolher crianças em situação de risco em Rio Branco; entenda
Segundo Crispim Saraiva Machado Filho, coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), o programa foi implantado em 2015, mas só teve chamamento público em 2022, após regulamentação por lei municipal
A Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB) está em busca de novos participantes para o programa Família Acolhedora, que oferece proteção provisória a crianças e adolescentes afastados de seus lares por decisão judicial. Atualmente, dez famílias estão cadastradas, mas outras vinte ainda são necessárias para preencher as 30 vagas disponíveis. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).
Voltado a menores em situação de vulnerabilidade – como casos de abandono, negligência ou violência, o serviço busca evitar a permanência em abrigos. Em vez disso, os jovens são acolhidos por famílias voluntárias, que recebem capacitação, acompanhamento técnico e auxílio financeiro. O valor mensal é de um salário mínimo por criança acolhida. Em situações específicas, como risco de vida ou necessidade de tratamento médico contínuo, o benefício pode ser ampliado em 50%.
Para participar, é necessário atender a alguns critérios: ter entre 21 e 65 anos, residir há pelo menos dois anos em Rio Branco, não estar inscrito no cadastro de adoção e demonstrar disponibilidade para oferecer cuidado e afeto. O processo inclui entrega de documentos, participação em curso de formação e avaliação psicossocial. Após aprovação, a família recebe guarda provisória e pode acolher o menor por até seis meses.
Segundo Crispim Saraiva Machado Filho, coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), o programa foi implantado em 2015, mas só teve chamamento público em 2022, após regulamentação por lei municipal. Em 2023, a gestão oficializou o pagamento do subsídio mensal.
Durante o período de acolhimento, as famílias têm prioridade no acesso a serviços públicos e são acompanhadas por profissionais especializados. “Não se trata de adoção. É um gesto de cuidado temporário, que ajuda a criança a retornar à família de origem ou ser encaminhada para adoção, quando não há outra alternativa”, afirma.
O SAF funciona em salas no prédio do RBPrev, ao lado da loja da Vivo, próximo ao canal da Maternidade. No local, há um banner com informações sobre o programa. Interessados podem procurar diretamente a sede do serviço ou entrar em contato pelos telefones (68) 99946-5457 e 99221-6494. Após o cadastro, a equipe realiza visitas domiciliares e encaminha os dados ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que autoriza a guarda provisória.
O programa é considerado uma alternativa mais humana ao acolhimento institucional e busca garantir o direito de toda criança a crescer em ambiente familiar. Para Crispim, que coordena o serviço há sete anos, a experiência é transformadora. “É um trabalho apaixonante. As famílias têm muito a compartilhar e fazem a diferença na vida dessas crianças”, diz.
Ifac abre inscrições para processo seletivo de cursos técnicos integrados ao ensino médio com base no histórico escolar
Inscrições gratuitas até 31 de outubro; seleção usará notas de Português e Matemática do ensino fundamental, sem aplicação de provas
O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas até 31 de outubro para o Processo Seletivo 2026 dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Diferente dos vestibulares tradicionais, a seleção será feita exclusivamente com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática do histórico escolar do candidato até o 8º ano do ensino fundamental, sem necessidade de aplicação de provas.
Como participar:
Inscrições gratuitas pelo site oficial do Ifac até 31/10, às 17h
Preenchimento do formulário online e envio de histórico escolar e documento de identidade
Processo realizado em uma única etapa, sem segunda chamada ou fases eliminatórias
Vagas disponíveis:
Cursos em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Xapuri, Sena Madureira e Brasileia
13 opções incluindo agropecuária, informática, administração e meio ambiente
A iniciativa visa facilitar o acesso à educação técnica pública e aproveitar o desempenho escolar já consolidado pelo estudante. Os cursos integrados permitem ao aluno concluir o ensino médio com formação profissional simultaneamente. O edital completo está disponível no site da instituição.
DNIT/AC vai ampliar para 24 horas o horário de expediente da Balança Rodoviária instalada no município de Bujarí
Medida temporária durante o inverno visa preservar a BR-364 e controlar peso de veículos; obras de recuperação na ponte do Rio Caeté seguem em andamento
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre vai ampliar para 24 horas por dia o funcionamento da Balança Rodoviária de Bujari como medida de preservação da BR-364 durante o período de chuvas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) pelo superintendente estadual do órgão, engenheiro Ricardo Araújo, após viagem de fiscalização às obras da rodovia.
A medida temporária busca controlar a carga de veículos e reduzir danos ao pavimento em um dos períodos mais críticos para as estradas acreanas. Araújo adiantou que a balança será transferida em breve para uma localidade próxima a Sena Madureira, otimizando a fiscalização em outro trecho relevante da rodovia.
Os ajustes ocorrem paralelamente aos serviços de recuperação em pontos historicamente afetados pelas chuvas e à recuperação da Ponte do Rio Caeté. O DNIT reforça que as ações visam garantir a segurança dos usuários e a integridade da principal via de ligação do estado durante o inverno amazônico.
