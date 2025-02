Mailza Assis participa de corrida de rua do Movimento Mulher e anuncia prova de meia maratona em Rio Branco

Mailza fez questão de acompanhar a chegada dos primeiros colocados das provas de 5 e 10 km. A rua principal da regional ficou tomada por atletas profissionais e amadores

Quando Vanilza Soares cruzou a linha de chegada com o tempo de 43’55 ela completava 36 km de provas em 15 dias. Primeira colocada nos 10 km da Corrida do Movimento Mulher, realizado na manhã deste domingo, 2, Vanilza era uma das mais de 700 mulheres inscritas, cerca de 1.200 atletas que suaram a camisa bem cedo pelas principais ruas da regional Calafate, em Rio Branco.

A vice-governadora Mailza Assis foi o número 001 da prova. Antes de participar da largada ao lado dos secretários Luiz Calixto (Segov), Ney Amorim (Seel), Márdhia El-Shawa (Semulher) e Nayara Lessa (Secom), Taynara Martins (Detran), Mayara Bandeira (CGE), Ana Paula Lima (Empresas Públicas) e ela foi bastante aplaudida quando anunciou em nome do governo, a realização de uma meia maratona em Rio Branco que será organizada pela Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer.

“Esse espírito esportivo leva as pessoas a se unirem” disse a vice-governadora citando crianças que correram ao lado dos pais. “Eu vou sempre apoiar o esporte, a corrida de rua é uma modalidade democrática que visa o bem-estar e a vida saudável. Trago a mensagem do governador Gladson, que determinou a realização de uma meia maratona reunindo atletas de todos os estados, ação que faremos através da Secretaria Extraordinária de Esporte e da de Turismo”, acrescentou.

Mailza fez questão de acompanhar a chegada dos primeiros colocados das provas de 5 e 10 km. A rua principal da regional ficou tomada por atletas profissionais e amadores. Depois, a vice-governadora entregou medalhas e fez várias selfies, participou do café da manhã e foi homenageada pelo Movimento Mulher coordenado por Claudia Pinho.

“Mailza, nós lhe homenageamos hoje porque esse é um movimento de mulheres que amam assim como você, o esporte, amam a vida. É nossa primeira corrida que vai se espalhar com apoio do Estado por todas as regionais”, afirmou Claudia.

O secretário de esportes Ney Amorim falou da alegria de estar presente no evento. Ele assegurou que a meia maratona vai ser um sucesso. “É prazeroso poder estar aqui no meio de tantos amigos e de tantas famílias, numa manhã de domingo que vai ficar na história do bairro Calafate”, comentou.

A secretária da mulher, Márdhia El-Shawa, disse que a atividade física ajuda na saúde, na prevenção de doenças como o estresse e proporciona qualidade de vida. “Evento lindo, de muito amor e carinho, um exercício para melhorar a vida de todos, nós mulheres nos sentimos empoderadas por esse movimento”, acrescentou Márdhia.

Nesta edição, o Movimento Mulher contou com apoio do Estado por meio da Secretaria de Governo. Luiz Calixto falou da importância da atividade física que vem se tornando uma febre em todo o país. “A união nos trouxe aqui tão cedo, além de mulheres tem gente de todas as idades nesse movimento que conta com a nossa vice-governadora Mailza e com apoio do governador Gladson Cameli. Estão de parabéns todos os organizadores e colaboradores”, afirmou Calixto.

Promoção de saúde e bem-estar às mulheres e de oportunidades a novos atletas

Lembram da história de Vanilza? A primeira colocada nos 10 km? Ela há 15 dias vem participando de corridas pelo Brasil. Foi a 5ª colocada na prova das Torres, em Brasília, e ganhou há oito dias a Corrida do 5º BEC, em Rondônia, completando em Rio Branco, um total de 36 km em competição.

Profissional há 11 meses, ela é motivo de orgulho para o treinador Antônio Nunes que liderou a equipe de atletas que veio de Ariquemes (RO) participar do evento. Como bom treinador, Nunes disse que o tempo de prova de Vanilza vai melhorar. “Era pra ser abaixo de 43 minutos, mas, o trecho foi duro, muitas ladeiras, vamos melhorar essa marca, ela está de parabéns pelo desempenho”, analisou.

Na categoria 5 km, uma engenheira civil acreana foi a vencedora. Laura Camila Mamed treina diariamente, afirmou que tem a “corrida como foco”. Ela completou a prova com 22:06. “A corrida é mais que um hobby faz parte da minha rotina, eu amo essa modalidade de esporte”, acrescentou Camila.

Sebastião Adriano Conceição, natural de Tarauacá, foi o primeiro corredor masculino a completar a prova de 5 km com o tempo de 17:39. Valdir Cruz da Silva, morador da Cidade do Povo, foi o campeão dos 10 km com o tempo de 36:37.

A corrida reuniu atletas amadores como as senhoras Joana Saldanha e Rita Oliveira. Elas vieram da regional do Vila Acre participar do movimento. “Parabenizamos a vice-governadora e aos organizadores do evento, que outras corridas ocorram por que isso ajuda a elevar nossa autoestima, é saúde e vida”, disse Joana.

