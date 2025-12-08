Mailza Assis não descarta mudanças no secretariado quando assumir o governo do Acre em 2026

Vice-governadora afirmou em entrevista que está focada em 2025, mas fará alterações nas pastas “se for necessário”; Gladson Cameli deve deixar o cargo em abril para concorrer ao Senado

Em entrevista exclusiva concedida a veículos da capital acreana nesta semana, a vice-governadora Mailza Assis comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de mudanças no secretariado quando assumir o governo do Acre em abril de 2026, após o afastamento do governador Gladson Cameli.

Questionada sobre o tema, Mailza afirmou que está satisfeita com o trabalho dos atuais secretários, mas não descartou alterações caso seja necessário.

— Se for necessário, se for preciso, sim. Mas eu acho que o que tem que ser observado é o trabalho, o planejamento que existe. Se as coisas funcionarem bem, não tem por que mudar. Eu estou focada agora no que a gente precisa entregar — declarou.

A declaração ocorre em meio a especulações nos bastidores políticos sobre uma eventual renovação nas pastas do Executivo estadual a partir da transição de comando. Gladson Cameli deve deixar o governo em abril de 2026 para se dedicar à campanha por uma vaga no Senado.

Mailza, que já é pré-candidata ao governo com o aval de Cameli, reforçou que sua prioridade no momento é o cumprimento das metas da gestão atual, mas sinalizou que avaliará a continuidade das equipes com base nos resultados alcançados até a transição.

