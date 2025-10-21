Acre
Mailza Assis não descarta aumento de emendas parlamentares em 2026, mas condiciona a estudos orçamentários
Vice-governadora, que assumirá o Executivo acreano em abril de 2026, afirma que eventual elevação dependerá da saúde financeira do estado
A vice-governadora Mailza Assis, que assumirá o comando do Executivo estadual em abril de 2026 quando o governador Gladson Cameli deixará o cargo para disputar o Senado, não descartou a possibilidade de alterações nos valores das emendas parlamentares no próximo ano. Em entrevista nesta terça-feira, dia 21. Mailza enfatizou que um eventual aumento dependerá de estudos financeiros e das condições orçamentárias do estado.
Atualmente, cada um dos 24 deputados estaduais do Acre tem direito a, no mínimo, R$ 4 milhões anuais em emendas parlamentares, totalizando R$ 96 milhões destinados pelo governo estadual. O valor representa aumento em relação aos R$ 3,2 milhões vigentes até 2024, conforme estabelecido pela Lei Ordinária nº 4.593, sancionada em abril de 2025.
Questionada sobre a possibilidade de elevar esses montantes em 2026, Mailza afirmou:
“Aquilo que deu certo, que foi bom para a gestão e a gente tem testemunho disso através da aplicação dos recursos, acho que é perfeitamente viável dentro das condições financeiras do Estado”.
A Lei nº 4.593, publicada no Diário Oficial do Estado em 24 de abril de 2025, estabelece que as emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) devem corresponder a, no mínimo, 6,80% da Receita Tributária Líquida do exercício anterior, após deduções para transferências constitucionais a municípios, educação e saúde. Além disso, prevê a abertura de créditos adicionais por superávit para garantir o valor mínimo, inclusive com restituições de saldos da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).
A futura governadora complementou que “o aumento precisa ser estudado. Nós temos condições de aumentar? É possível manter? Tudo isso vai ser discutido e vamos procurar um melhor caminho”.
Acre
Prefeito Jerry Correia reforça parceria com o Governo do Estado para fortalecer a produção agrícola em Assis Brasil
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve nesta terça-feira (21) na Secretaria de Agricultura (Seagri) do Governo do Estado do Acre, onde foi recebido pelo secretário adjunto Edivan e parte de sua equipe técnica. O encontro teve como objetivo discutir ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola e ao apoio aos produtores rurais do município.
Durante a reunião, o prefeito destacou o compromisso da gestão municipal em reforçar parcerias que beneficiem diretamente quem vive da agricultura. “Estamos tentando fortalecer ainda mais essa parceria em prol do produtor. Hoje falamos sobre o nosso programa de mecanização agrícola, que está levando vários equipamentos para a zona rural, preparando o solo com mais técnica e qualidade para o plantio”, afirmou Jerry.
O prefeito também apresentou demandas relacionadas aos programas de incentivo à produção de café e milho, além de pautas voltadas à agricultura familiar e à Feira do Produtor Rural, importante espaço de comercialização e valorização da produção local.
“Saio daqui com boas notícias para os nossos produtores. Espero que o que foi discutido venha se concretizar, para que possamos continuar incentivando a produção agrícola como ferramenta de geração de renda e riqueza para o campo e também para os moradores da cidade, que são impactados positivamente quando a economia é aquecida pelo setor produtivo”, concluiu o prefeito.
Acre
Seu filho pode ganhar até R$ 3.850 no Concurso Cultural “Todos Contra o Aedes Aegypti”
Professores e alunos do Acre têm um motivo especial para colocar a criatividade em ação! O projeto “Todos Contra o Aedes Aegypti – Edição Acre 2025” está com inscrições abertas para o Concurso Cultural, que vai premiar com valores em dinheiro os alunos e professores do 3º e 4º anos do ensino fundamental de escolas públicas de dez municípios acreanos.
E o melhor: seu filho pode ser um dos vencedores, com prêmios que chegam a R$ 3.850,00, além de ver o talento reconhecido em todo o estado.
O objetivo do concurso é estimular o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya por meio de atividades educativas e criativas. As categorias incluem História em Quadrinhos, Paródia Musical ou Poema e Cartaz Educativo para os alunos, e Melhor Projeto, Prêmio Criatividade e Prêmio Meio Ambiente para os professores. Segundo Daniele Freitas, coordenadora do projeto, a iniciativa une educação e saúde para transformar a forma como as crianças e a comunidade enfrentam o mosquito.
“Queremos formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a saúde pública. O concurso mostra que a educação é uma das ferramentas mais poderosas no combate às endemias”, destacou Daniele.
Além dos prêmios individuais, as escolas mais engajadas também serão reconhecidas com R$ 5.000,00, celebrando o esforço coletivo de alunos, professores e famílias na mobilização contra o Aedes aegypti.
Como participar
As inscrições estão abertas no site https://lnk.bio/todoscontraoaedesaegypti e podem ser feitas por professores e alunos dos seguintes municípios: Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Xapuri, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó.
Os trabalhos mais criativos passarão por uma pré-seleção e depois por uma votação popular online, em que toda a comunidade poderá participar e ajudar a escolher os vencedores.
A premiação final acontece em novembro, com muito reconhecimento e celebração da criatividade acreana.
Pais, incentivem seus filhos a participar! Além de concorrer a prêmios incríveis, eles estarão aprendendo sobre saúde, cidadania e responsabilidade coletiva. Juntos, podemos construir um Acre mais consciente e livre do Aedes aegypti.
Acre
Acre está entre os estados contemplados para projetos de agricultura regenerativa
,
O Acre está entre os estados prioritários na seleção de projetos do edital de Agricultura Regenerativa do Fundo Socioambiental (FSA) CAIXA, lançado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). O programa, que integra o Programa Nacional de Florestas Produtivas, destinará R$ 50 milhões a iniciativas voltadas à recuperação de áreas degradadas e à promoção da sustentabilidade em regiões do chamado “Arco do Desmatamento”, que inclui também Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia.
Ao todo, 88 projetos foram inscritos na primeira etapa do edital, superando as expectativas dos organizadores. A iniciativa busca fortalecer práticas de agricultura regenerativa, que recuperam a saúde do solo e restauram ecossistemas, ao mesmo tempo, em que garantem a produção sustentável e geração de renda para agricultores familiares.
As propostas apresentadas seguem agora para as fases de avaliação técnica e elegibilidade, realizadas por comitês do MDA e da CAIXA. Cada projeto poderá receber até R$ 5 milhões para execução, com a garantia de que todos os estados da região contemplada terão ao menos um projeto apoiado. O resultado final deve ser anunciado durante a COP 30, que ocorre em novembro, em Belém (PA).
