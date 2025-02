Mailza Assis destaca o esporte como meio de inclusão durante corrida de rua do Iapen e Polícia Penal

A vice-governadora Mailza Assis destacou a corrida de rua como meio de inclusão, durante sua participação da largada da 2ª Corrida de Rua do Iapen/Polícia Penal no início da noite deste sábado, dia 15, em Rio Branco. Mais de 500 atletas das forças de segurança e da comunidade participaram do evento com percurso pelas principais ruas do Segundo Distrito.

“Essa é uma modalidade esportiva democrática e inclusiva, o esporte é capaz de transformar vidas, aqui temos a integração, o comprometimento com a saúde das pessoas, tudo incluído neste evento democrático. Contem comigo e com o governador Gladson Cameli em todas as edições”, garantiu Mailza.

A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) também agradeceu a todos os atletas pela doação de uma tonelada e meia de alimentos que segundo ela, vão ajudar famílias carentes em situação de vulnerabilidade. Antes da corrida Mailza visitou a sede do Iapen para acompanhar as inscrições e as doações de alimentos.

“Fica minha gratidão de coração a cada um que contribui com a doação de alimentos que vão ajudar na segurança alimentar de quem mais precisa. Parabéns a todos do Iapen e da Polícia Penal pela organização e o sucesso desta prova”, acrescentou a vice-governadora.

Para o presidente do Iapen, a prova, embora com espírito competitivo, teve como objetivo aproximar a instituição da comunidade. “Essa é a segunda edição da corrida do Iapen/Polícia Penal que também assume caráter beneficente, uma vez que arrecadou alimentos para serem destinados às famílias carentes”, disse Marcos Frank.

Após 19 minutos e 4 segundos o primeiro colocado da prova cruzou a linha de chegada. Natanael Patrício dos Santos correu pela comunidade. Completaram o pódio dos 5k, Luiz Henrique (20m01s) e Kauan Lopes Meireles (24min04s). O Policial Penal Juan Pablo foi o ganhador da categoria Iapen/Policia Penal na prova 5k.

A corredora Aline Roberta foi a primeira policial penal a chegar na linha de chegada com o tempo de 32min12s. O pódio feminino foi completado por Glória Neves (34min172) e Roberta Silva (35min20s).

