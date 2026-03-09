Mailza Assis confirma chapa ao Senado com Gladson e Márcio e abre espaço para MDB na majoritária: “Temos vice, suplência e federal disponíveis”

Pré-candidata ao governo diz que aliança com 10 partidos está consolidada, mas mantém diálogo para novas adesões; definição sobre vice deve ocorrer nos próximos meses

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP) , confirmou nesta segunda-feira (9) a consolidação de uma aliança política que reúne um amplo bloco de partidos para as eleições estaduais. Durante coletiva realizada em evento da chamada União Progressista do Acre, a gestora destacou que a chapa majoritária já está definida para o Senado, com os nomes do governador Gladson Cameli (PP) e do senador Márcio Bittar (PL).

Segundo Mailza, pré-candidata ao governo do Estado, o grupo político já tem consenso em torno da composição para a disputa das duas vagas ao Senado, consolidando a participação de Bittar na chapa e o apoio a Gladson. A vice-governadora ressaltou que a aliança reúne diversas siglas e busca fortalecer um projeto político mais amplo para o Acre:

“Senador Márcio Bittar que automaticamente compõe a vaga do Senado e a nossa aliança com a chapa de Senado está pronta, está fechada”, afirmou Mailza.

Espaço para novas adesões

Apesar da definição para o Senado, Mailza destacou que ainda há espaço para a participação de outras legendas na composição da chapa majoritária. Ela citou diretamente o MDB como um partido importante nas conversas e disse esperar que a sigla integre o grupo político.

Segundo ela, a aliança ainda possui vagas estratégicas que podem ser negociadas, incluindo a indicação para vice-governador, suplências ao Senado e composição das chapas proporcionais:

“Olha, o diálogo começou, o convite e a importância do MDB, e nós esperamos essa aliança. Mas existem outras vagas, outras formas de concorrer com o MDB. Nós temos vice, temos suplência, temos chapa de federal. Ainda tem muito espaço na nossa aliança”, declarou.

Partidos aliados

A chamada União Progressista do Acre reúne partidos como Progressistas, União Brasil, PL, Podemos, Solidariedade, PDT, PSDB, PRD, Democracia Cristã e Cidadania. A articulação, segundo Mailza, busca consolidar uma frente política capaz de fortalecer os partidos aliados e ampliar a base de sustentação do projeto eleitoral para 2026.

O governador Gladson Cameli, também presente no evento, afirmou que conduz pessoalmente diálogos com outras siglas, incluindo MDB e PSDB, e que o grupo está “de braços abertos” para novas composições.

Relacionado

Comentários