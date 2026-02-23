Cotidiano
Mailza Assis afirma que diálogo com PL existe, mas nega aliança fechada: “Não temos resposta oficial do partido”
Vice-governadora e pré-candidata ao governo diz que tratativas com MDB seguem “e até agora está tudo certo”; declaração foi dada durante abertura do ano letivo em Rio Branco
A vice-governadora e governadora em exercício do Acre, Mailza Assis (Progressistas), afirmou na manhã desta segunda-feira (23) que há diálogo entre o PL e seu grupo político sobre uma possível aliança em torno de sua pré-candidatura ao governo, mas que não há nada “acertado” oficialmente com a legenda.
A declaração foi dada à imprensa durante a cerimônia de Abertura Oficial do Ano Letivo 2026 da rede estadual, realizada na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Pedro Martinello, em Rio Branco.
Diálogo existe, mas sem definição oficial
Questionada sobre informações divulgadas nos últimos dias de que o PL teria fechado aliança com seu grupo político, Mailza foi enfática ao afirmar que ainda não há posicionamento formal da sigla. “Olha, o diálogo existe, mas não há nada acertado. Não tivemos nenhuma fala oficial do PL nesse sentido”, declarou.
A vice-governadora também mencionou a situação com o MDB, partido com o qual as negociações avançaram. “As tratativas com o MDB continuam e até agora está tudo certo”, completou.
Cenário político em movimento
Nos últimos dias, a imprensa local noticiou que a direção nacional do PL estaria inclinada a apoiar formalmente uma aliança com a Federação Progressista no Acre (PP/União Brasil), o que poderia resultar na integração do senador Márcio Bittar (PL) à chapa governista, que tem Mailza como pré-candidata ao governo e Gladson Cameli cotado para o Senado.
Entretanto, movimentações mais recentes indicam que o PL pode estar recuando da disputa pela vice-governadoria. Em declaração publicada no último sábado (21), o senador Márcio Bittar afirmou que “o PL não deve indicar o vice”, sinalizando que a legenda deve concentrar esforços em uma candidatura própria ao Senado, deixando o Progressistas com maior protagonismo na chapa majoritária.
Pré-candidatura consolidada
Mailza reforçou que sua pré-candidatura ao governo está mantida, independentemente das articulações partidárias. Em entrevista concedida também nesta segunda-feira (23) ao programa Café com Notícias, da TV 5, a vice-governadora afirmou que não abre mão da disputa. “A minha candidatura está decidida, não tem retorno. É uma oportunidade”, declarou.
Ela destacou ainda que respeita todos os pré-candidatos, mas que seu foco está no trabalho e na continuidade das entregas do governo. “Eu sei como trabalho e os princípios que me conduzem. Meu foco é continuar o que está dando certo, fazer política com respeito”, completou.
Criança de 3 anos é atropelada no bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Condutora admite que não possuía habilitação; menino está em observação no hospital
Uma criança de 3 anos foi atropelada na Rua 7, no bairro Bela Vista, parte alta da cidade de Assis Brasil, distante cerca de 330km da capital, por volta das 19h15. A ocorrência foi atendida após a guarnição ser acionada por uma mulher que se apresentou como parente da vítima.
Ao chegar ao local, os policiais constataram que a motocicleta envolvida já havia sido retirada da cena. A criança foi socorrida pelos próprios pais e levada ao hospital antes da chegada da equipe.
Segundo o Boletim de Ocorrência, a condutora da moto identificada como Gesicleide Alves dos Santos, de 23 anos, apresentou-se à guarnição e assumiu ter causado o atropelamento. Segundo relato, ela conduzia o veículo quando a criança teria passado à frente da moto fazendo zigue-zague, não sendo possível evitar a colisão. A mulher afirmou que prestou os primeiros socorros, mas retirou o veículo do local por receio da reação de familiares, que teriam ficado com a chave da moto. Ela também declarou que não possui habilitação.
Por se tratar de veículo estrangeiro, a motocicleta foi removida e encaminhada ao pátio da Ciretran.
No hospital, os policiais conversaram com a mãe da criança. Ela relatou que o filho brincava na calçada de casa quando ouviu o barulho da batida. O menino foi levado à unidade de saúde pelo casal e, conforme informado, está bem, recebendo soro e permanecendo em observação.
O caso será apurado pelas autoridades competentes.
Motociclista deve receber R$ 30 mil após acidente por falta de sinalização
O relator do processo foi o desembargador Lois Arruda. Em seu voto o magistrado ressaltou que a falta da sinalização configura descumprimento do dever legal de garantir a segurança viária
Ascom/TJAC
A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve sentença do 1ª grau, para que ente público pague R$ 30 mil de indenização moral e R$556,00 de danos materiais para motociclista que se machucou ao cair por causa de quebra-molas sem sinalização.
Conforme relato da vítima, ele passava pela via à noite, perdeu o controle da motocicleta e caiu no chão ao passar por cima de quebra-molas sem sinalização. Por conta disso, foi hospitalizado, passou por quatro cirurgias e ficou com sequela permanente no braço direito, perdendo a rotação, flexão e extensão em 60% da força muscular.
O caso já tinha sido analisado no 1º grau, na 2ª Vara de Fazenda Pública de Rio Branco, que condenou a autarquia. Contudo, ela entrou com recurso onde argumentou que não tem responsabilidade pelo acidente, que não foi omissa em seu dever de sinalizar.
Mas, os pedidos foram negados e a sentença foi mantida. O relator do processo foi o desembargador Lois Arruda. Em seu voto o magistrado ressaltou que a falta da sinalização configura descumprimento do dever legal de garantir a segurança viária.
“(…) a ausência de sinalização em um obstáculo artificial (quebra-molas) instalado na via pública pelo próprio Ente Estatal não configura mera omissão genérica, mas sim o descumprimento de um dever legal e específico de agir para garantir a segurança viária”, escreveu Arruda.
PRF apreende 7,5 mil maços de cigarro contrabandeado e desodorantes sem nota fiscal em Senador Guiomard
Motorista fugiu para mata ao avistar fiscalização no km 75 da BR-364; carga ilegal foi encaminhada à Receita Federal
A Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de produtos ilegais na madrugada do dia 22 de fevereiro de 2026, durante fiscalização no km 75 da BR-364, no município de Senador Guiomard.
De acordo com a PRF, os policiais identificaram uma conduta suspeita de um veículo que trafegava no sentido crescente da rodovia. Ao perceber a presença da equipe policial, o motorista desligou o sistema de iluminação do carro e estacionou no acostamento.
Quando os agentes se aproximaram para realizar a abordagem, constataram que o condutor havia abandonado o veículo e fugido para uma área de vegetação próxima, não sendo localizado naquele momento.
Durante a vistoria no compartimento de carga do automóvel, os policiais encontraram 7.500 maços de cigarros de origem estrangeira e 120 unidades de desodorantes sem documentação fiscal.
A ocorrência foi inicialmente enquadrada como contrabando e descaminho, crimes relacionados à entrada e comercialização irregular de mercadorias no país.
Segundo a PRF, a ação reforça o trabalho preventivo da instituição no combate ao transporte de produtos ilegais, que alimentam redes criminosas e causam prejuízos à economia nacional.
O veículo e toda a mercadoria apreendida foram encaminhados para a Receita Federal do Brasil, em Rio Branco, onde serão adotadas as medidas administrativas e fiscais cabíveis.
