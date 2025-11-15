Acre
Mailza anuncia avanço em aliança com MDB e diz que acordo está “bem mais perto” para 2026
Vice-governadora classifica reunião com “cabeças brancas” do partido como “excelente” e destaca importância estratégica do MDB em seu projeto eleitoral
Minutos após se reunir com a cúpula do MDB em Rio Branco, a vice-governadora Mailza Assis afirmou que a construção de uma aliança para apoiar sua pré-candidatura ao governo do Acre em 2026 avançou significativamente. Em declaração à imprensa, Mailza classificou o encontro com os “cabeças brancas” do partido como “excelente” e disse que o acordo está “bem mais perto” de ser oficializado.
“Foi ótimo, foi uma conversa excelente, as coisas estão se ajustando e o veredito final vem depois, através do partido. Está mais perto agora do que já esteve? Está bem mais perto”, declarou a vice-governadora.
Mailza destacou que a participação do MDB é considerada estratégica em seu projeto eleitoral e confirmou que todos os pontos apresentados pelos emedebistas como pré-requisitos para a aliança foram compreendidos e considerados viáveis por sua equipe.
A primeira rodada de negociações entre a vice-governadora Mailza Assis e o MDB aconteceu na sexta-feira (14) com a possibilidade concreta de a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) entrar como moeda de troca para viabilizar o apoio do partido à pré-candidatura de Mailza em 2026. Fontes do Palácio Rio Branco indicam que a negociação pode envolver a rifa do senador Márcio Bittar, que tem o filho João Paulo na presidência do órgão mas ainda não manifestou apoio à vice-governadora.
Momentos antes da reunião com a cúpula emedebista, Mailza declarou à imprensa que o MDB “tem plenas condições de compor a chapa majoritária”, afirmação que agradou aos dirigentes do partido. A declaração reforça a disposição do grupo da vice-governadora em oferecer espaços significativos na composição de chapas como contrapartida pelo apoio do MDB, que se mantém como peça central no tabuleiro político acreano.
Secretário nega perseguição e defende: cargos comissionados são para aliados do governo
Luiz Calixto afirma que cargo comissionado é para aliados após demissão de marido do prefeito de Feijó; exoneração ocorreu dois dias após adesão de Railson Ferreira a Alan Rick
O secretário de Estado de Governo do Acre, Luiz Calixto, defendeu publicamente a exoneração de Willian Bezerra, marido do prefeito de Feijó, Railson Ferreira, de cargo comissivo no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), afirmando que cargos de livre nomeação devem ser ocupados por pessoas alinhadas ao projeto político do governo.
A declaração foi dada durante entrevista ao programa Gazeta Entrevista desta sexta-feira (14), dois dias após o prefeito participar da filiação do senador Alan Rick ao Republicanos.
“É muito interessante um cidadão estar dentro do seu governo, cuspindo no prato que está comendo. Isso não existe. O projeto político é feito para aqueles que ajudaram a contemplar”, afirmou Calixto, acrescentando que tanto Alan Rick quanto o deputado federal Roberto Duarte mantêm em seus gabinetes servidores comprometidos com seus mandatos. O caso gerou acusações de perseguição política por parte de parlamentares governistas.
“Quase todos os dias o governo exonera e nomeia pessoas. Ocorre que, nesse momento político, aparecem as vítimas e os salvadores da pátria”, destacou Calixto. “Quiseram classificar essa mudança que ocorreu em Feijó a um ato de perseguição política, mas o prefeito Railson tem quatro secretários que são cedidos pelo governo. Um bombeiro, um policial militar e dois agentes de polícia civil. Então, que perseguição é essa?”, completou.
Calixto também questionou se o prefeito Railson Ferreira, o deputado federal Roberto Duarte e o senador Alan Rick, teriam em suas equipes pessoas trabalhando contra eles. “Eu acho que não. Então, quer dizer que dentro do governo da governadora Mailza, que tem uma candidatura afirmada, em crescimento, um cidadão vai trabalhar contra ela, agredir? Eles fazem isso e depois escalam uma milícia digital, que eu tenho pena”, disse.
O secretário reforçou que cargos de livre nomeação devem ser ocupados por pessoas alinhadas ao projeto político. Ele afirmou que tanto o senador Alan Rick quanto o deputado Roberto Duarte, têm dentro de seus gabinetes, servidores comprometidos com seus mandatos.
“Da mesma forma o governador Gladson Cameli e a governadora Mailza Assis. O projeto político é feito para aqueles que ajudaram a contemplar”, completou o secretário de Estado de Governo do Acre, Luiz Calixto.
Vítima de infarto é socorrida pelo programa Conecta Coração, da Sesacre
O que começou como uma manhã comum terminou em susto para o morador Paulo Rogge, 57 anos, de Senador Guiomard. Por volta das 5h30 da quarta-feira, 12, ele acordou com uma dor leve no peito. Após ir ao banheiro e retornar à varanda, percebeu que o incômodo se intensificava rapidamente.
“Começou a apertar, a dor desceu para o braço esquerdo e eu fiquei com medo. Já tinha sentido algo parecido antes”, relatou. Sem condições de dirigir, Paulo pediu ajuda ao vizinho, que o levou ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, no próprio município.
Atendimento rápido e decisão imediata
Ao chegar à unidade, o atendimento foi acelerado graças ao programa Conecta Coração, que integra a linha de cuidado para infarto e acidente vascular cerebral (AVC) em todo o Acre. A médica Sabrina Medeiros, que estava de plantão, explica que os protocolos foram seguidos rapidamente.
“Ele relatava dor torácica e seguimos o protocolo. Em menos de dez minutos já tínhamos o eletrocardiograma, e ficou claro que se tratava de um infarto. Acionamos imediatamente o Conecta Coração para discutir o caso com o cardiologista”, destacou.
O suporte especializado confirmou a gravidade: Paulo estava diante de um infarto agudo do miocárdio com supra, quadro que exige intervenção imediata. As medicações foram iniciadas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionado para transferi-lo à unidade especializada em Rio Branco.
Procedimento e recuperação
Na capital, Paulo passou por cateterismo e angioplastia, procedimento no qual foram implantados dois stents para desobstruir as artérias. “Graças a Deus estou bem. Fiquei consciente o tempo todo e fui muito bem atendido. Hoje, 24 horas após o ocorrido, não sinto mais nada”, afirmou.
Para o analista do programa, Pablo Germano, o caso ilustra o propósito central da iniciativa. “O Conecta Coração foi criado para dar celeridade ao atendimento, oferecendo suporte especializado 24 horas por dia. Cada minuto conta. No caso do seu Paulo, o diagnóstico foi confirmado rapidamente e ele pôde ser transferido com segurança para fazer o procedimento logo em seguida”, explicou.
Ele também reforçou a importância de reconhecer os sinais de alerta: “Dor no peito que irradia para o braço, mandíbula, pescoço ou região gástrica exige atendimento imediato.”
Programa leva suporte especializado ao interior
Lançado em abril deste ano pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Conecta Coração recebeu investimento superior a R$ 4 milhões. O programa permite que profissionais de saúde da capital e do interior tenham acesso, em tempo real, ao suporte de especialistas, compartilhando exames e condutas clínicas com agilidade.
O Acre é o primeiro estado da região Norte a oferecer esse tipo de assistência em toda a rede pública, garantindo mais rapidez no atendimento a pacientes com infarto e AVC — condições em que cada segundo pode significar a diferença entre a vida, a morte ou sequelas graves.
O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância do serviço.
“Quando a gente fala do Conecta Coração, a gente está falando de vidas que continuam. O caso do seu Paulo mostra exatamente por que esse programa existe: para garantir que ninguém fique desassistido no momento mais crítico. Cada profissional envolvido, do interior à capital, trabalha conectado por um único propósito: dar a resposta certa, no tempo certo. É emocionante ver que a tecnologia, unida ao esforço das nossas equipes, está salvando histórias como a dele”, afirmou.
Reconhecimento e gratidão
Recuperado e aliviado, Paulo reconhece a importância de ter buscado atendimento a tempo. “O atendimento foi maravilhoso. Se eu tivesse esperado mais, podia ter sido diferente. Sou muito grato a todos”, concluiu.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Acre lidera ranking nacional com custo de construção mais caro do Brasil: R$ 2.196 por m²
Estado lidera ranking nacional com valor 28% acima da média de outros estados; logística, mão de obra e menor escala de obras explicam preços elevados
O Acre ocupa a posição mais desconfortável no ranking da construção civil brasileira: tem o metro quadrado mais caro do país, chegando a R$ 2.196 segundo dados do IBGE SINAPI de março de 2025. O valor impressiona pela diferença abissal em relação aos demais estados – aproximadamente R$ 500 acima da média e 28% mais caro que a maioria das unidades federativas, com a maior variação mensal registrada (4,11%).
A combinação de fatores como a distância dos centros industriais, que encarece o transporte de materiais, a menor oferta de mão de obra especializada e o reduzido volume de obras – que impede economias de escala – coloca o Acre em patamar isolado no topo do ranking. Características técnicas específicas da região, como adaptações ao solo e tipos de fundação, também contribuem para os custos elevados, tornando a construção civil no estado a mais cara entre todas as unidades federativas analisadas.
Fatores que elevam os custos
🚚 Logística: Distância dos centros industriais encarece transporte de materiais
👷 Mão de obra: Menor oferta de profissionais especializados
📊 Economia de escala: Volume reduzido de obras dilui custos
🏗️ Características técnicas: Adaptações ao solo e fundações especiais
Comparativo nacional
📈 Acre: R$ 2.196/m² (liderança isolada)
📈 Demais estados: Entre R$ 1.700 e R$ 2.121
A posição de destaque no ranking reflete desafios históricos do desenvolvimento regional no Acre, onde a combinação de isolamento geográfico, mercado reduzido e custos logísticos elevados impacta diretamente o setor da construção civil e o acesso à moradia pela população.
