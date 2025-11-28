Maicon Romano chega para a disputa do Seringueiro de Ferro

O rondoniense Maicon Romano, 35, desembarca em Rio Branco nesta e será uma das atrações do Seringueiro de Ferro 2026. O triatleta tem três participações em campeonatos mundiais, Alemanha, Espanha e Austrália.

“O objetivo é se desafiar e manter a evolução no esporte de maneira contínua e enfatizada. É preciso chegar bem preparado sempre nas competições”, declarou Maicon Romano.

Início na natação

Maicon Romano foi atleta de natação entre os 10 e os 19 anos e iniciei no Triathlon em 2020 durante a pandemia.

“Estava sedentário, bem acima do peso e por isso voltei a nadar. Fui apresentado ao triathlon e comecei a gostar. Em 2021, fui vice-campeão do Troféu Brasil em Santos e passei a treinar mais forte”, disse o triatleta.

Seringueiro de Ferro 2026

O Seringueiro de Ferro 2026 será disputado no domingo, 30, a partir das 6h30, no Residencial Harpia, em Rio Branco. O desafio será 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.

Relacionado

Comentários