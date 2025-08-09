Magnitsky: o que sabemos da lei contra Moraes e a esposa dele

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi alvo da Lei Magnitsky, dispositivo da legislação norte-americana usado para punir estrangeiros acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos, no último dia 30.

A medida, aplicada pelo governo de Donald Trump, veio acompanhada de acusações de “caça às bruxas”, censura e abuso contra direitos fundamentais.

Agora, autoridades dos Estados Unidos também reúnem informações sobre a esposa do magistrado, Viviane Barci, para deixar pronto um eventual processo de sanção.

O que é a Lei Magnitsky?Criada em 2012, durante o governo de Barack Obama, a Lei Magnitsky recebeu o nome de Sergei Magnitsky, advogado russo que morreu em 2009, após denunciar um esquema de corrupção envolvendo autoridades de seu país.

Inicialmente voltada a punir responsáveis por sua morte, a legislação foi ampliada em 2016, passando a permitir sanções contra qualquer pessoa envolvida em corrupção significativa ou abusos contra direitos humanos.

As punições incluem bloqueio de bens e contas nos EUA, cancelamento de visto e proibição de entrada no país. Para que sejam impostas, o governo americano deve apresentar provas confiáveis das infrações.

Como ela pode ser aplicada à esposa do magistrado

No caso de Moraes, a aplicação da lei já está em vigor. Quanto a Viviane Barci, a apuração feita pela CNN indica que o governo dos EUA busca reunir todos os elementos para agir rapidamente, caso Trump entenda que há base para sancioná-la.

Se isso ocorrer, ela poderá ter bens bloqueados, restrições de movimentação e entrada proibida no território norte-americano, medidas semelhantes às que já atingem o ministro.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários