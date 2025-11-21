Cotidiano
Mãe relembra luta de bebê que nasceu prematura e ficou 77 dias na UTI: ‘É uma vitória’
“Vivíamos um dia de cada vez. Tinha dia em que chegávamos e ela estava bem, no outro estava entubada de novo. É um processo muito difícil, mas os médicos sempre explicavam que era assim mesmo”.
Por Jhenyfer de Souza, Lucas Thadeu, g1 AC
O relato é da técnica de enfermagem Renata Miranda sobre o parto prematuro da filha Mariá Vitória, no sexto mês de gestação. Ela é mãe ainda de Renan Vitor, de 7 anos, e Agnes Liz, de 5, todos nascidos prematuramente.
Renata recordou o sofrimento enfrentado no primeiro parto no Dia Mundial da Prematuridade, celebrado na última segunda-feira (17). Atualmente, Mariá Vitória tem 10 anos.
A menina precisou ficou 77 dias internada na UTI neonatal, período que foi marcado por instabilidade, medo e superação.
“Ninguém consegue imaginar o que é ouvir de um médico que sua filha pode morrer a qualquer momento. Entreguei minha filha a Deus”, relembrou.
Parada respiratória, pneumonia e infecções
Ainda de acordo com Renata, os médicos já sabiam que a menina seria prematura. Ela explicou que os problemas começaram na 25ª semana de gestação e que foi internada com fortes dores. Após exames, descobriu que estava com líquido amniótico baixo e bolsa rota, termo usado para se referir ao rompimento da bolsa amniótica.
“Fiquei 17 dias internada sentindo dores, tomando medicação, fazendo ultrassom para monitorar o líquido, em repouso total e com remédios para amadurecer os pulmões da Mariá e me preparavam para um parto de urgência. Às 14h55 do dia 2 de junho nasceu Mariá Vitória, com 920 gramas e 34 centímetros. Eu sabia que ali começava nossa grande luta”, recordou.
Mariá nasceu em parada respiratória, foi reanimada, entubada às pressas e levada para a UTI. No dia seguinte, os pais viram a filha pela primeira vez. “Ela era tão pequena, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. Só conseguia encostar as pontas dos dedos pela portinha da incubadora”, lembrou a mãe.
A pediatra informou que a bebê estava com pneumonia e infecção, adquiridas pela longa permanência da bolsa rota. Com cinco dias de vida, a Mariá piorou e recebeu o batismo dentro da UTI. A partir daí, começou a reagir, mas novas complicações surgiram.
Mariá foi extubada pela primeira vez e passou a respirar com ajuda de equipamentos, no dia 12 de junho. No mesmo dia, Renata conseguiu segurar a filha no colo pela primeira vez durante o método canguru.
Dias depois, a bebê apresentou melhora e foi transferida para a Unidade de Cuidados Intermediários (UCI). Porém, a evolução durou pouco e ela precisou entrar em coma induzido. “Ela teve a primeira convulsão e entrou em parada respiratória. Depois disso, não conseguia mais sair do tubo”, relatou a mãe.
A mãe relembra ainda que filha ainda sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias em uma única noite. Renata descreve dos dias de internação como os mais difíceis. “Com tantas medicações, ela não reagia ao meu toque. Eu percebi que, se não fossem os aparelhos, ela não estaria viva.”
Alta
Após exames e testes, os médicos descobriram que as convulsões eram causadas por epilepsia. Depois disso, os remédios começaram a fazer efeito. Mariá melhorou e saiu do tubo de vez após cerca de 60 dias.
Apesar do alívio em ver a filha reagir, os pais tiveram outra notícia preocupante ao conversar com a neurologista. “Ela nos disse que Mariá teria 90% de chance de não andar, não falar e não levar uma vida normal. Mas, era a minha filha. Com ou sem limitações, eu cuidaria do mesmo jeito”, relatou.
Depois de 77 dias de internação, Mariá recebeu alta e foi para casa. “Hoje está grande, saudável, falando, andando e sem nenhuma sequela”, celebrou.
Rocimar Souza, pai da menina, diz que o nome da filha resume a trajetória dela. “Ela era tão frágil. Hoje é independente, feliz. É uma vitória”, completou.
Prematuros
A técnica de enfermagem disse que ficou com receio de engravidar novamente após o nascimento de Mariá. Contudo, o desejo de ter mais um filho encorajou ela e o marido três anos depois.
Renan nasceu no oitavo mês de gestação, ou seja, com 32 semanas.
“A gravidez do Renan foi diferente porque fiquei doente a gestação quase inteira, tive internação, passei 30 dias internada antes do nascimento dele. Ele não foi entubado quando nasceu, mas precisou de um suporte de oxigênio básico e logo saiu da UTI”, disse.
A terceira filha do casal, Agnes, veio ao mundo também no oitavo mês de gravidez. Diferente os irmãos, ela não precisou ficar na UTI. “Não há uma explicação do porquê o meu corpo não consegue levar a gravidez até o final, mas sempre pelos mesmos motivos: líquido amniótico baixo e bolsa rota. A gente nunca conseguiu compreender o porquê”, finalizou.
Dados preocupantes
Segundo o Ministério da Saúde, seis bebês prematuros nascem a cada dez minutos no país. Uma pesquisa divulgada pela ONG Prematuridade apontou que, entre 2017 e 2021, o Acre registrou 14,2% de partos prematuros, a maior taxa do país naquela época.
A neonatologista Maria do Socorro Avelino já havia alertado sobre a superlotação das UTIs neonatais desde aquele período. Atualmente, 17 bebês estão internados na UTI da maternidade Bárbara Heliodora que fica em Rio Branco.
Em 2024, o Acre também registrou cerca de 15% de nascimentos prematuros, acima da média nacional.
A neonatologista explica ainda que a maioria dos casos pode ser reduzida com ações preventivas, como:
- reforço no pré-natal,
- orientação sobre riscos para gestantes,
- acompanhamento contínuo para mulheres com indicação de parto prematuro.
- pré-natal adequado para controlar pressão alta ou infecções,
- planejamento familiar,
- evitar gestação na adolescência,
- evitar álcool e drogas durante a gravidez.
Além disso, este ano, foi sancionada a lei que institui o Novembro Roxo e o Dia Nacional da Prematuridade. A medida determina prioridade para ações de prevenção.
Um bebê é considerado prematuro quando nasce antes das 37 semanas. A Organização Mundial da Saúde divide a prematuridade em três níveis:
- moderada: 32 a 36 semanas;
- severa: 28 a 31 semanas;
- extrema: antes de 28 semanas.
Nos casos mais graves, a incubadora, com temperatura e umidade controladas, substitui temporariamente o útero materno. Monitores acompanham batimentos cardíacos e respiração em tempo real, e equipes multidisciplinares atuam em plantão permanente.
Galvez terá a volta da atacante Jaque e Monique está fora da decisão
Jaque será a novidade do Galvez para a decisão do Campeonato Estadual. A atacante, vice-artilheira da competição com 17 gols, foi poupada do duelo na semifinal contra a Assermurb por ter dois cartões amarelos.
“A Jaque fica à disposição para a final. Não podíamos correr o risco de perdê-la para final e esse foi o planejamento estabelecido pela diretoria e a comissão técnica”, explicou o técnico Maurício Carneiro.
Monique está fora
A meia Monique não jogou a semifinal e também está fora da decisão do Estadual. A atleta, mesmo com contrato, fez a opção por disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol 7.
Fecha preparação
O elenco do Galvez realiza um treino leve nesta sexta, 21, no campo do Clube dos Oficiais, a partir das 20 horas, e fecha a preparação visando a decisão contra a Adesg. A partida será no sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão.
Chelsea e Villa City são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta
Chelsea e Villa City são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nos duelos das quartas nesta quinta, 20, no ginásio do Imaculada Conceição, o Chelsea venceu o Santinha por 4 a 2 e o Villa City bateu o Conquista por 6 a 3.
Semifinais no dia 27
As semifinais da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal entre PSC x Fluminense da Bahia e Villa City x Chelsea serão disputadas na quinta, 27, a partir das 19 horas, no Imaculada Conceição.
“Estamos a programação das semifinais fechadas. A Copa vem sendo disputada dentro do planejado e com grandes partidas”, declarou o coordenador Auzemir Martins.
Finais do Campeonato Estadual da Série A serão disputadas em dezembro
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou para dezembro a disputa das semifinais e das finais do Campeonato Estadual da Série A. As semifinais serão nos dias 6 e 13 e as finais estão programadas nos dias 20 e 27.
“Tínhamos datas disponíveis ainda em novembro, mas os dirigentes não conseguiram se entender. A federação propôs os dias em dezembro e todos aprovaram”, declarou Rafael do Vale.
Definição no interior
Atlético Xapuriense x Quinari e Brasileia x Fluminense da Bahia são as semifinais da Série A. As partidas de ida vão ser realizadas em Senador Guiomard e Rio Branco e os confrontos de volta serão disputados em Xapuri e Brasileia.
