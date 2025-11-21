Mãe relembra luta de bebê que nasceu prematura e ficou 77 dias na UTI: ‘É uma vitória’

Jaque será a novidade do Galvez para a decisão do Campeonato Estadual. A atacante, vice-artilheira da competição com 17 gols, foi poupada do duelo na semifinal contra a Assermurb por ter dois cartões amarelos.

“A Jaque fica à disposição para a final. Não podíamos correr o risco de perdê-la para final e esse foi o planejamento estabelecido pela diretoria e a comissão técnica”, explicou o técnico Maurício Carneiro.

Monique está fora

A meia Monique não jogou a semifinal e também está fora da decisão do Estadual. A atleta, mesmo com contrato, fez a opção por disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol 7.

Fecha preparação

O elenco do Galvez realiza um treino leve nesta sexta, 21, no campo do Clube dos Oficiais, a partir das 20 horas, e fecha a preparação visando a decisão contra a Adesg. A partida será no sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão.

